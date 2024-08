イ・ジョンソク、韓国でデビュー14周年を記念する展示会を開催！特別イベントも予告

俳優のイ・ジョンソクが、デビュー14周年を記念する展示会「2024 LEE JONG SUK EXIHIBITION in Seoul - Invitation to With」(以下「Invitation to With」)を開催する。所属事務所のACE FACTORYは9日、公式SNSを通じてイ・ジョンソクの展示会を知らせる案内と共に、公式ポスターを公開した。「Invitation to With」は彼が14年間、変わらずそばで見守ってくれたファンに感謝の気持ちを伝え、思い出を共有する場である。

公開されたポスターの中で彼は、花束を持って優しい笑顔でカメラを見つめており、見る人々の視線を釘付けにした。展示名のように、彼がファンを招待する場であるだけに、カメラ越しにファンへの愛が伝わる愛らしい雰囲気を披露し、ファンの期待を高めた。彼の展示会「Invitation to With」は、俳優イ・ジョンソクと人間イ・ジョンソク、そして14年間変わらず彼を応援してくれたファンのWithが共にする場である。ファンたちが送ってくれた愛を大切に思っていた彼が、その思い出を共有する一方、今回の展示会のために撮影した未公開写真と、彼の幼少期の写真も公開される。また、イ・ジョンソクについての素直な話を直接彼の声で伝える空間と、彼の成就を振り返るトロフィーを展示する予定だ。このように、彼と彼のファンであるWithが一緒に作り上げる「Invitation to With」は、ファンにより特別な思い出を与え、素敵な時間をプレゼントすると期待される。「Invitation to With」は9月4日(水)から9月8日(日)まで、韓国の「Ktown4u」COEX店で無料で行われる。平日の展示時間は午前11時から午後8時まで、週末は午後6時まで運営される。週末に限って特別イベントが行われる予定で、イベントについての詳細は後ほど公開される。