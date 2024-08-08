µ¢¾Ê¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢µ¤Éé¤ï¤º¡Ö¼Â²È¤ÎÊÒÉÕ¤±¡×¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë5¤Ä¤Î¥³¥Ä¡ÚÊÒ¤Å¤±¤Î¥×¥íÄ¾ÅÁ¡ª¡Û
¤ªËßµÙ¤ß¤ä²ÆµÙ¤ß¤Ç¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤¹¤ë¥·¡¼¥º¥ó¡£¤Õ¤È¡¢¡Ö¼Â²È¤¬Êª¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡¢ÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ò»Ï¤á¤ë¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Æ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÊÒ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÒ¤Å¤±¤Î¥×¥í¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¸úÎ¨¤è¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡¢¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±Êý¤Î¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¾®¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤é
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ä¥«¥È¥é¥ê¡¼Æþ¤ì¤«¤é
¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ê¤É¡¢¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤«¤éÊÒ¤Å¤±¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊÒ¤Å¤±¸å¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¤ÇÃ£À®´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Í³Ñ¤Ë¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊÒ¤Å¤±¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ»»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥È¥é¥ê¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿°ú¤½Ð¤·¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼¡¤Ëµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ï²¼¤ä³¬ÃÊ¡¢¸¼´Ø¡£»×¤¤½Ð¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÇº¤Þ¤º¤ËÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ªÊÒ¤Å¤±¤Ï1»þ´Ö¤òÌÜ°Â¤Ë
°ìÅÙ¤ËÄ¹»þ´ÖÊÒ¤Å¤±¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤º¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¿Æ¤ÏÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£1»þ´Ö¤ÇÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢´·¤ì¤Æ¤â3»þ´Ö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¼Î¤Æ¤ë¤«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤«
¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¸«¶Ë¤á¤ë
ÊÒ¤Å¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¼Î¤Æ¤ë¤Î¤â¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÎÌ¤ÎÍÎÉþ¤ä¿©´ï¤Ê¤É¡¢¤¿¤À¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢ÆüÉÕ¤ò½ñ¤¤¤Æ²¡¤·Æþ¤ì¤Ê¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë°ì»þÊÝ´É¡£¥´¥ß¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ°ìÅÙ»ë³¦¤«¤é¤Ï¤º¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¸«¶Ë¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ê¤Õ¤¿¤Ä¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤È¡¢¥´¥ß¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤º¼êÊü¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
£¼ýÇ¼¤Ï¸«¤ä¤¹¤¤
ÌÜ¤«¤é¹ø¤Î¹â¤µ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬»È¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤Ï¼ýÇ¼¾ì½ê¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ë³¦¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢ÌÜ¤«¤é¹ø¤Î¹â¤µ¤ËÊª¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»È¤Ã¤¿¸å¤âÌá¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡¢ÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ÏÊÒ¤Å¤±¤¿¸å¤Ë
ÊÒ¤Å¤±¤¬ÉÔÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ëÁ°¤Ë¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¬¤Á¡£¤Þ¤º¤Ï²È¤Ë¤¢¤ë¼ýÇ¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤»Ò¤É¤âÉô²°¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ï
¾¡¼ê¤Ë¼Î¤Æ¤º¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë½èÊ¬¤¹¤ë
»Ò¤É¤âÉô²°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤é»Ò¤É¤â¤¬¾¡¼ê¤Ë½èÊ¬¤·¤Æ¤â¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¡ª¡¡ÍÄÃÕ±à¤Î¤È¤¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÀ®ÀÓÉ½¡¢¾Þ¤ò¤È¤Ã¤¿¹©ºî¤Ê¤É¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤ò¡¢¿Æ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÒ¤Å¤±¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡£
¥¤«¤µ¤Ð¤ë¼Ì¿¿¤Ï
»æ¾Æ¤¤Ï¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤±¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ»Ä¤¹
²¿½½ºý¤â¤Î¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¡£»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¼Ì¿¿À°Íý¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ´É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡£»æ¾Æ¤¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁª¤ó¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¼Ì¿¿¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ½èÊ¬¤·¤Æ¡£
ÊÒ¤Å¤±¤¿¸å¤Ï¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¼¡¤Î£³¤Ä¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢À¼¤¬¤±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»ØÄêÀÊ¤ò·è¤á¡¢¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë
°õ´Õ¡¢¤Ï¤µ¤ß¡¢¤Ä¤áÀÚ¤ê¤Ê¤É¡¢»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤»¤º¡¢¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¼ýÇ¼¾ì½ê¤ËÌá¤¹¤¯¤»¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯»È¤¦¤â¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤Î¤¬Å´Â§¡£¤Õ¤¿¤Î¤Ê¤¤È¢¤äÆ©ÌÀ¤ÊÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ò¸«¤¨¤ë²½¡Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ãµ¤¹¼ê´Ö¤â¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£
°ú¤½ÐÊª¡¢ÍèµÒÍÑ¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¯²¼¤í¤¹
¿·ÉÊ¤Î¤Þ¤ÞÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ú¤½ÐÊª¤Î¿©´ï¡¢ÍèµÒÍÑ¤Ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ª¥ë¤ä¤Õ¤È¤ó¤Ê¤É¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ò»È¤Ã¤Æ¸º¤é¤¹¡ÓÊÒ¤Å¤±¤ò¡£¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¦¤³¤È¤Çµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ê¡¢À¸³è¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
»È¤ï¤Ê¤¤¡á¼êÊü¤·¤É¤¡£´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤µ¤è¤Ê¤é¤ò
°ì»þÊÝ´É¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÈ¾Ç¯²á¤®¤¿¤é¡¢¡Öº£¸å¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿Æ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤â¡ÖÊÒ¤Å¤±¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï½èÊ¬¤òÌÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤ÎÀè»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¼êÊü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇäÇã¥µ¥¤¥È¤Ë½ÐÉÊ¤·¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÆ±ÍÍ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¡£´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é½èÊ¬¤¹¤ë¤È¡¢Êª¤Ø¤Î»×¤¤¤â¾º²Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¡£¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¿Æ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÊÒ¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÊÒ¤Å¤±¤Î¥×¥í¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤È¸úÎ¨¤è¤¯¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¡¢¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±Êý¤Î¥³¥Ä¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸úÎ¨Åª¤Ê¡Ö¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±Êý¡×5¤Ä¤Î¥³¥Ä
¡¾®¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤é
¤¹¤°¤Ë¤È¤ê¤«¤«¤ì¤ë
¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ä¥«¥È¥é¥ê¡¼Æþ¤ì¤«¤é
¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ê¤É¡¢¶¹¤¤ÈÏ°Ï¤«¤éÊÒ¤Å¤±¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÊÒ¤Å¤±¸å¤Ë¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤ï¤«¤ë¤Î¤ÇÃ£À®´¶¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¡¢¤Þ¤¿¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Í³Ñ¤Ë¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÏÊÒ¤Å¤±¤Î¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÃ»»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥È¥é¥ê¡¼¤ÎÆþ¤Ã¤¿°ú¤½Ð¤·¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼¡¤Ëµ¤·Ú¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ï²¼¤ä³¬ÃÊ¡¢¸¼´Ø¡£»×¤¤½Ð¤Î¥°¥Ã¥º¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Èæ³ÓÅªÇº¤Þ¤º¤ËÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÅÙ¤ËÄ¹»þ´ÖÊÒ¤Å¤±¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤º¡¢ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¿Æ¤ÏÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£1»þ´Ö¤ÇÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¡¢´·¤ì¤Æ¤â3»þ´Ö¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¼Î¤Æ¤ë¤«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¤«
ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï°ì»þÊÝ´É¡ª
¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¸«¶Ë¤á¤ë
ÊÒ¤Å¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ï¼Î¤Æ¤ë¤Î¤â¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÂçÎÌ¤ÎÍÎÉþ¤ä¿©´ï¤Ê¤É¡¢¤¿¤À¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¼Î¤Æ¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¾ì¹ç¤Ï¥´¥ßÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢ÆüÉÕ¤ò½ñ¤¤¤Æ²¡¤·Æþ¤ì¤Ê¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë°ì»þÊÝ´É¡£¥´¥ß¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ°ìÅÙ»ë³¦¤«¤é¤Ï¤º¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¸«¶Ë¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤ì¤¤¤Ê¤Õ¤¿¤Ä¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤È¡¢¥´¥ß¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤º¼êÊü¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
£¼ýÇ¼¤Ï¸«¤ä¤¹¤¤
¾ì½ê¤ËÊÑ¤¨¤ë
ÌÜ¤«¤é¹ø¤Î¹â¤µ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á
Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤¬»È¤¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÑÈË¤Ë»È¤¦¤â¤Î¤Ï¼ýÇ¼¾ì½ê¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ë³¦¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢ÌÜ¤«¤é¹ø¤Î¹â¤µ¤ËÊª¤òÃÖ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢»È¤Ã¤¿¸å¤âÌá¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢½Ð¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡¢ÃÖ¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ÏÊÒ¤Å¤±¤¿¸å¤Ë
ÊÒ¤Å¤±¤¬ÉÔÆÀ°Õ¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ëÁ°¤Ë¼ýÇ¼ÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¬¤Á¡£¤Þ¤º¤Ï²È¤Ë¤¢¤ë¼ýÇ¼¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ï»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¥µ¥¤¥º¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤»Ò¤É¤âÉô²°¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ï
¿Æ¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é
¾¡¼ê¤Ë¼Î¤Æ¤º¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë½èÊ¬¤¹¤ë
»Ò¤É¤âÉô²°¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤é»Ò¤É¤â¤¬¾¡¼ê¤Ë½èÊ¬¤·¤Æ¤â¡Ä¡Ä¤È»×¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¡ª¡¡ÍÄÃÕ±à¤Î¤È¤¤ËÉÁ¤¤¤¿³¨¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÀ®ÀÓÉ½¡¢¾Þ¤ò¤È¤Ã¤¿¹©ºî¤Ê¤É¤Î»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¤ò¡¢¿Æ¤Ï¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ã¤·¤ç¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÒ¤Å¤±¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡£
¥¤«¤µ¤Ð¤ë¼Ì¿¿¤Ï
¥Ç¡¼¥¿²½¤·¤ÆÊÝÂ¸
»æ¾Æ¤¤Ï¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤±¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ»Ä¤¹
²¿½½ºý¤â¤Î¸Å¤¤¥¢¥ë¥Ð¥à¡£»þ´Ö¤È¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¼Ì¿¿À°Íý¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¥ã¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ´É¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¡£»æ¾Æ¤¤È¤·¤Æ»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡¢¿Æ¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Ù¥¹¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÁª¤ó¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¼Ì¿¿¤Ï»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ½èÊ¬¤·¤Æ¡£
¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òËÉ»ß¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥³¥Ä
ÊÒ¤Å¤±¤¿¸å¤Ï¡¢¤½¤Î¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¼¡¤Î£³¤Ä¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢À¼¤¬¤±¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Êª¤ò¤â¤È¤ËÌá¤¹½¬´·¤Å¤±¤ò
»ØÄêÀÊ¤ò·è¤á¡¢¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë
°õ´Õ¡¢¤Ï¤µ¤ß¡¢¤Ä¤áÀÚ¤ê¤Ê¤É¡¢»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤»¤º¡¢¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¼ýÇ¼¾ì½ê¤ËÌá¤¹¤¯¤»¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯»È¤¦¤â¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¤Ä¤¤ä¤¹¤¤¡¢¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤Î¤¬Å´Â§¡£¤Õ¤¿¤Î¤Ê¤¤È¢¤äÆ©ÌÀ¤ÊÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¡Ò¸«¤¨¤ë²½¡Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ãµ¤¹¼ê´Ö¤â¾Ê¤±¤Þ¤¹¡£
¢²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¸º¤é¤¹
°ú¤½ÐÊª¡¢ÍèµÒÍÑ¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¯²¼¤í¤¹
¿·ÉÊ¤Î¤Þ¤ÞÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ú¤½ÐÊª¤Î¿©´ï¡¢ÍèµÒÍÑ¤Ë¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ª¥ë¤ä¤Õ¤È¤ó¤Ê¤É¤ò»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Ò»È¤Ã¤Æ¸º¤é¤¹¡ÓÊÒ¤Å¤±¤ò¡£¤Þ¤¿¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò»È¤¦¤³¤È¤Çµ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ê¡¢À¸³è¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
£°ì»þÊÝ´ÉÉÊ¤ÏÈ¾Ç¯¤¿¤Ã¤¿¤é½èÊ¬¤¹¤ë
»È¤ï¤Ê¤¤¡á¼êÊü¤·¤É¤¡£´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤µ¤è¤Ê¤é¤ò
°ì»þÊÝ´É¤·¤¿¤â¤Î¤ÏÈ¾Ç¯²á¤®¤¿¤é¡¢¡Öº£¸å¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¿Æ¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Æ¤â¡ÖÊÒ¤Å¤±¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ï½èÊ¬¤òÌÂ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤³¤ÎÀè»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¼êÊü¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÇäÇã¥µ¥¤¥È¤Ë½ÐÉÊ¤·¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤âÆ±ÍÍ¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¡£´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é½èÊ¬¤¹¤ë¤È¡¢Êª¤Ø¤Î»×¤¤¤â¾º²Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¡£¤³¤ì¤ò»²¹Í¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¡¢²ÈÂ²¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2023Ç¯9·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
¡Ö33¥È¥óÃÇ¼ÎÎ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¹â¶¶¿¿Ëã¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡¢¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±ÏÃ
¡Ö60Âå¸åÈ¾Î¾¿Æ¤Î¼Â²ÈÊÒÉÕ¤±¡£¼õ¤±·Ñ¤²¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×º´Æ£Íõ»Ò¤µ¤ó¤Î¼Â²ÈÊÒÉÕ¤±ÏÃ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö33¥È¥óÃÇ¼ÎÎ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¹â¶¶¿¿Ëã¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¯¡¢¼Â²È¤ÎÊÒ¤Å¤±ÏÃ
¡Ö60Âå¸åÈ¾Î¾¿Æ¤Î¼Â²ÈÊÒÉÕ¤±¡£¼õ¤±·Ñ¤²¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÏÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×º´Æ£Íõ»Ò¤µ¤ó¤Î¼Â²ÈÊÒÉÕ¤±ÏÃ