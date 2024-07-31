¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í²¦ºÂ·èÄêÀï¡×Í¥¾¡¤Î¥¢¥¤¥É¥ë·ãÊÑ¡Ö¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¡¡¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ç¿§ÇòÆó¤ÎÏÓ¤¢¤é¤ï
¡ÖÂè£±²ó¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤é¤±¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¡Ê2024Ç¯7·î27Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¡Ë¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¥µ¥È¥·Ìò¤ÎÀ¼Í¥¡¦¾¾ËÜÍü¹á¤µ¤ó¤¬²Î¤¦¡Ö¤á¤¶¤»¥Ý¥±¥â¥ó¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤òÈäÏª¤·¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¸¥¨¥á¥¤¡×¤ÎóÕ»¥ï¥Ê¤µ¤ó¡£À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥§¥¹¡ÖTOKYO IDOL FESTIVAL 2024¡×¡Ê8·î2Æü¡Á4Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ëÌó1000¿ÍÄ¶¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿10¿Í¤¬¶¥¤¤¡¢¸«»öÄºÅÀ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎóÕ»¤µ¤ó¡£5·î18Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Öµæ¶Ë¿Ê²½¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£¤½¤Î¡Ö·ãÊÑ¡×¤Ö¤ê¤¬¤¹¤´¤¤¡£
¡Ö¿Ê²½Á°¤â¿Ê²½¸å¤â¹¥¤¤¹¤®¤ë¤Ê¡×
¡Ö¥Ó¥Õ¥©¡¼¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õÈ±¥í¥ó¥°¤Î¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¤Ç¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¾Ý¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥¢¥Õ¥¿¡¼¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇÉ¼ê¤Ê¿§¤ÎÈ±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¿§Çò¤ÎÆó¤ÎÏÓ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥¯¤âÇ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤À¡£
¸«¤¿ÌÜ¤¬ÁêÅöÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¡¢¡Ö¿Ê²½Á°¤â¿Ê²½¸å¤â¹¥¤¤¹¤®¤ë¤Ê¡×¡Öµ®½Å¤Ê²èÁüÄº¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¨¤Ø¤Ø¤Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï7·î28Æü¡¢¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤È¤·¤¿¥¿¥¤¥È¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤«¤éÈþÏÆ¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë¼Ì¿¿¤¬X¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö°¦¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î°ì¸À¤Ë¡¢¡Öº£Æü¤â°¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Öº£Æü¤â¿ä¤·¤¬Âº¤¤¡×¡Ö»ü°¦¤Î½÷¿ÀÍÍ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¸¥¨¥á¥¤¡×¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°È¯¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡£¡Ö8·î2Æü¤Ë¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÖTIF2024 ¤â¤Î¤Þ¤ÍFES¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£