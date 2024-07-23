³¤¼«¤Îµð´Ï¡Ö¤¤¤º¤â¡×¡Ö¤«¤¬¡×ÊÂ¤ó¤À¡ª¶õÊì²½¤µ¤ì¤ë2ÀÉ¤¬¸â¤Ë½¸·ë ¡Èµ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬¼Â¸½
Æ±·¿´Ï¤Ê¤Î¤Ë³°´Ñ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ïº£¤À¤±¡£
¸â¤¬¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÇñÃÏ¡×¤Ë!?
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ¤ÇºÇÂç¤Î¸î±Ò´Ï¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤º¤â¡×¡Ö¤«¤¬¡×¤Î2ÀÉ¤¬¡¢2024Ç¯7·î19Æü¤Ë¹Åç¸©¤Î¸â¤Ë½¸·ë¤·¡¢µ®½Å¤ÊÊÂ¤Ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ÏÁ¥¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¸î±Ò´Ï¡Ö¤¤¤º¤â¡×¡Ê²èÁü¡§³¤¾å¼«±ÒÂâ¡Ë¡£
¡Ö¤¤¤º¤â¡×¡Ö¤«¤¬¡×¤Î2ÀÉ¤Ï¡¢¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼ÅëºÜ¸î±Ò´Ï¡ÊDDH¡Ë¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ëÆ±·¿´Ï¤Ç¡¢º£¸å¤ÏF-35BÀïÆ®µ¡¤¬È¯Ãå²ÄÇ½¤Ê·Ú¶õÊì¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£1ÈÖ´Ï¤Î¡Ö¤¤¤º¤â¡×¤Ï²£¿Ü²ì¡¢2ÈÖ´Ï¤Î¡Ö¤«¤¬¡×¤Ï¸â¤òÄê·¸¹Á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÄÌ¾ï¤Ï2ÀÉ¤¬Æ±»þ¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤«¤¬¡×¤Ï¡ÖÂè1²óÆÃÊÌ²þÂ¤¹©»ö¡×¤¬3·î¤Ë´°Î»¡£´Ï¼ó·Á¾õ¤¬Âæ·Á¤«¤é»Í³Ñ·Á¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢³°´Ñ¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¡Ö¤¤¤º¤â¡×¤Î´Ï¼ó·Á¾õ¤Ï½×¹©»þ¤ÈÆ±¤¸Âæ·Á¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ±·¿´Ï¤Ê¤Î¤Ë³°´Ñ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë2ÀÉ¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¸å¡¢¡Ö¤¤¤º¤â¡×¤Î´Ï¼ó·Á¾õ¤â¡Ö¤«¤¬¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢Âæ·Á¤«¤é»Í³Ñ·Á¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¤¿¤á¡¢º£¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤ÊÊÂ¤Ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡
¡¡¸â¤Ç·³¹Á¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¡Ö¸âÏÑ´ÏÁ¥¤á¤°¤ê¡×¤Ï¡¢º£²ó¼Â¸½¤·¤¿µ®½Å¤Ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¾Ò²ð¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ëÊÂ¤Ó¡×¡Ö¸â¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯ÇñÃÏ¡ÊÀ¾ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ë¤¢¤Ã¤¿µìÆüËÜ³¤·³¤ÎµòÅÀ¡Ë¤ËÊÂ¤ÖÀï´ÏÂçÏÂ¤ÈÉðÂ¢¤Î¼Ì¿¿¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸â¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡Ö¤¤¤º¤â¡×¡Ö¤«¤¬¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
°ÖÎîº×,
Ë¡Í×,
¾åÅÄ,
³ùÁÒ,
¿À»ö,
¶âÂ°²Ã¹©,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Áòµ·