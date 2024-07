サムスンは、フランスの首都パリで行われたUnpackedイベントでGalaxy Z Fold6などの新型折りたたみスマホを発表しましたが、すでに世界の注目は次期フラッグシップ機「Galaxy S25」シリーズに移っています。そのうち最上位モデル「Galaxy S25 Ultra」のデザインについて著名リーカーが詳しい情報を発信しました。

現行のGalaxy S24 Ultraは四隅が角張り、側面がシャープになったことで、一部ユーザーからは片手で持ちにくいとの声が上がっています。そんななか、サムスンの未発表製品に詳しいIce Universe氏は、次期モデルのデザインが変更されると主張しました。

The real leak:

The middle frame of Galaxy S25 Ultra is designed asymmetrically in front and back. The middle frame near the back cover is more rounded, while the part near the screen is straighter. I believe this is Samsung's design considering the feeling of holding. The…

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 12, 2024