[7.13 J3第21節](ニッパツ)

※18:00開始

主審:中井敏博

<出場メンバー>

[Y.S.C.C.横浜]

先発

GK 31 岡本享也

DF 2 花房稔

DF 3 藤原拓也

DF 5 大嶋春樹

MF 7 菊谷篤資

MF 10 山本凌太郎

MF 32 松村航希

MF 33 橋本陸斗

MF 50 中里崇宏

FW 9 萱沼優聖

FW 18 藤島樹騎也

控え

GK 21 高橋クリス

DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン

MF 14 脇坂崚平

MF 22 大竹優心

MF 23 道本大飛

MF 25 西山峻太

FW 11 ピーダーセン世穏

監督

倉貫一毅

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 吉丸絢梓

DF 2 山田将之

DF 3 松長根悠仁

DF 5 大森博

DF 28 鈴直樹

MF 13 宮崎智彦

MF 14 大関友翔

MF 17 針谷岳晃

FW 7 塩浜遼

FW 9 澤上竜二

FW 10 森晃太

控え

GK 22 山本海人

DF 27 野末学

MF 41 上畑佑平士

FW 18 矢島輝一

FW 19 清水一雅

FW 20 城定幹大

FW 40 樋口寛規

監督

寺田周平