YS横浜vs福島 スタメン発表
[7.13 J3第21節](ニッパツ)
※18:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
MF 7 菊谷篤資
MF 10 山本凌太郎
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
MF 50 中里崇宏
FW 9 萱沼優聖
FW 18 藤島樹騎也
控え
GK 21 高橋クリス
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 14 脇坂崚平
MF 22 大竹優心
MF 23 道本大飛
MF 25 西山峻太
FW 11 ピーダーセン世穏
監督
倉貫一毅
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 5 大森博
DF 28 鈴直樹
MF 13 宮崎智彦
MF 14 大関友翔
MF 17 針谷岳晃
FW 7 塩浜遼
FW 9 澤上竜二
FW 10 森晃太
控え
GK 22 山本海人
DF 27 野末学
MF 41 上畑佑平士
FW 18 矢島輝一
FW 19 清水一雅
FW 20 城定幹大
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平
※18:00開始
主審:中井敏博
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 3 藤原拓也
DF 5 大嶋春樹
MF 7 菊谷篤資
MF 10 山本凌太郎
MF 32 松村航希
MF 33 橋本陸斗
MF 50 中里崇宏
FW 9 萱沼優聖
FW 18 藤島樹騎也
控え
GK 21 高橋クリス
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 14 脇坂崚平
MF 22 大竹優心
MF 25 西山峻太
FW 11 ピーダーセン世穏
監督
倉貫一毅
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 吉丸絢梓
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 5 大森博
DF 28 鈴直樹
MF 13 宮崎智彦
MF 14 大関友翔
MF 17 針谷岳晃
FW 7 塩浜遼
FW 9 澤上竜二
FW 10 森晃太
控え
GK 22 山本海人
DF 27 野末学
MF 41 上畑佑平士
FW 18 矢島輝一
FW 19 清水一雅
FW 20 城定幹大
FW 40 樋口寛規
監督
寺田周平