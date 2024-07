●2022年7月にYouTubeで公開や爆発的な人気に

ソニー・クリエイティブプロダクツは7月25日〜8月8日の期間、韓国でZ世代を中心に人気のキャラクター「パンパンくんの日常」の、日本国内初のPOP UP STORE「『パンパンくんの日常』POP UP STORE〜パンパンくんIN JAPAN〜」をラフォーレ原宿(東京都渋谷区)5階のMAKE THE STAGEにてオープンする。

「パンパンくんの日常」は、他の人より少し心弱くて臆病ながら、この世の誰よりもオクジを愛するパンパンくんと、ほかの誰よりも過激で暴力的ながらパンパンくんをいつも守ってくれるオクジのカップルを描いたアニメーション作品。2022年7月にYouTubeにて公開されると、爆発的な人気となった。「『パンパンくんの日常』POP UP STORE〜パンパンくんIN JAPAN〜」では、「パンパンくんの日常」の日本初登場となる約100アイテムの販売を予定している。あわせて7月25日〜8月9日の期間には、キデイランド原宿店(東京都渋谷区)および梅田店(大阪府大阪市)にて、「『パンパンくんの日常』フェア」が開催される。開催期間中は、原宿店のK-SPOTエリア、梅田店の地下スペースで「パンパンくん」のビジュアルが大きく露出する予定で、期間中に対象商品を購入すると購入金額に応じて、先着でオリジナル「パンパンくん」グッズ(限定ポストカード・キラキラステッカー)がもらえる。なお、グッズはなくなり次第終了となる。さらに7月25日からは、WEGO 原宿本店(東京都渋谷区)・心斎橋店(大阪府大阪市)および「WEGO ONLINE STORE」にて、「『パンパンくんの日常』×『WEGO』コラボレーションキャンペーン」を開催する。同フェアでは、完全描き下ろしのビジュアルを使用したWEGOオリジナル商品が限定発売される。また、コラボ商品を含む税込3000円以上の購入で、ノベルティステッカー(数量限定、なくなり次第終了)をプレゼントする。