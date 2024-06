(MCU)『デッドプール&ウルヴァリン』より、小ネタも入った新予告編映像が公開された。

今回の映像ではBGMで『Red and Yellow』と歌われているが、これはウィズ・カリファの2011年の大ヒット曲『Black and Yellow』の替え歌だ。デッドプールとウルヴァリンを示す“赤と黄”のテーマソングと共に、二人が堂々と登場する。



神聖時間軸から逸脱した者たちが剪定されて行き着く“虚無の世界”を走る乗用車。背景にはサノスのQシップと思しきドーナツ状のものがいくつか落ちている。

「ずっとアンタと一緒になりたかったよ、ローガン。デッドプール&ウルヴァリンだ!この楽しさとカオスがわかるか?」とワクワクで話すデッドプールに対し、ウルヴァリンは「マスクを着けてくれるか?」と一言。「マスクを着けての食事はキツすぎるんだが」と、“腐ったアボカドと腐ったアボカドがヤッてできた子供みたいなツラ”のデッドプールが答えると、ウルヴァリンは「マスクを着けてないお前との食事はキツすぎるんだが」と返す。

この映像の0:30には、デッドプールとは異なるデザインの赤いコスチュームの脚元が登場するが、ファンの間ではレディ・デッドプールのものではないかと予想されている。その名の通り並行世界の女性版デッドプールで、もし彼女であるなら、デッドプール役ライアン・レイノルズの妻であるブレイク・ライブリーが演じるのではないかと米は推測している。

また、0:22に一瞬だけジャガーノートらしき姿を確認することができる。ジャガーノートは『X-MEN』シリーズの屈強なミュータントで、『デッドプール2』(2018)にも登場。『X-MEN:ファイナル ディシジョン』(2006)で同役を演じたヴィニー・ジョーンズは、スーツを着ることが精神的にも肉体的にも大変だったため、『デッドプール&ウルヴァリン』の出演契約は行なっていないと。

さらに、アントマン(ジャイアントマン)のマスクが開き、その下にある巨大白骨が顕になるシーンでは、「ついにポール・ラッドが歳を取った」とデッドプール。これは、アントマン役のポール・ラッドが常に若々しく、20代の頃の写真と比べてもほとんど老けていないという有名なネットミームをジョークにしたものだ。

きっと本編では、無数の小ネタやジョークでファンを楽しませてくれることだろう。)『デッドプール&ウルヴァリン』は2024年7月26日、日米同時公開。

