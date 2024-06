マーベル映画のヒーローが東京ディズニーランドのプログラムに初登場、新キャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」

マーベル映画のキャラクターが、東京ディズニーリゾートのエンターテイメントプログラムに初めて登場する。東京ディズニーランドで2024年9月20日(金)より新しいナイトタイムエンターテイメントのショータイトルが、「Reach for the Stars」が開催される。

新しいナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」は、シンデレラ城を舞台に、星に手を伸ばして、さまざまなキャラクターたちが未来を切り開いていく姿を通じて夢を追い求める限り、無限の可能性が広がることを描くキャッスルプロジェクション。

魔法で光り輝くシンデレラ城に、不思議で色あざやかな雲が現れ、荘厳な雲の上の城をつくりあげる。そこへティンカーベルが登場すると、自由に飛び回りながら、ゲストの皆さまを物語が息づく夢のような場所へと導いていく。

ゲストは『トイ・ストーリー』、『ベイマックス』、『カールじいさんの空飛ぶ家』、『ダンボ』、『ヘラクレス』、『メリー・ポピンズ』、など、ディズニー映画やピクサー映画の作品に登場するキャラクターたちと一緒に空を舞うなかで、情熱を追い求め、恐怖に立ち向かい、困難を乗り越えていくことに。東京ディズニーリゾートのエンターテイメントプログラムでは初めてとなるマーベル映画のキャラクターたちも登場。公開されたビジュアルには、アイアンマンとキャプテン・マーベルの姿を見ることができる。

ディズニーの名曲とともに、シンデレラ城に映し出されるあざやかな映像、夜空いっぱいに広がる光の演出やパイロの効果などにより、キャラクターたちとゲストが一緒に空を翔けているかのような臨場感と躍動感を味わうことができる。東京ディズニーランドで2024年9月20日(金)よりスタート。

ショータイトル:Reach for the Stars

公演場所:シンデレラ城(キャッスル・フォアコート)

公演時間:約 20 分

公演回数:1 日 1~2 回

映像に登場するキャラクター:ティンカーベル、ヘラクレス、ダンボ、メリー・ポピンズ、カール・フレドリクセン、アラジン、ウォーリー、アイアンマン、キャプテン・マーベル、ベイマックスほか

