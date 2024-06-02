YS横浜vs宮崎 スタメン発表
[6.2 J3第15節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 7 菊谷篤資
MF 8 柳雄太郎
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 32 松村航希
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 21 高橋クリス
DF 3 藤原拓也
DF 26 大越寛人
MF 10 山本凌太郎
MF 33 橋本陸斗
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 13 ルクマン・ハキム
監督
倉貫一毅
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 4 大武峻
DF 15 辻岡佑真
DF 33 黒木謙吾
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 38 楠大樹
MF 44 井上怜
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 21 清水羅偉
DF 3 代健司
DF 47 林賢吾
MF 7 魚里直哉
MF 34 遠藤光
FW 13 北村知也
FW 41 上野瑶介
監督
大熊裕司
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[Y.S.C.C.横浜]
先発
GK 31 岡本享也
DF 2 花房稔
DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 7 菊谷篤資
MF 8 柳雄太郎
MF 15 冨士田康人
MF 30 小島秀仁
MF 39 奥村晃司
MF 50 中里崇宏
FW 32 松村航希
FW 67 オニエ・オゴチュクウ
控え
GK 21 高橋クリス
DF 3 藤原拓也
DF 26 大越寛人
MF 33 橋本陸斗
FW 11 ピーダーセン世穏
FW 13 ルクマン・ハキム
監督
倉貫一毅
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 55 青木心
DF 2 青山生
DF 4 大武峻
DF 15 辻岡佑真
DF 33 黒木謙吾
MF 8 力安祥伍
MF 20 阿野真拓
MF 38 楠大樹
MF 44 井上怜
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 21 清水羅偉
DF 3 代健司
DF 47 林賢吾
MF 7 魚里直哉
MF 34 遠藤光
FW 13 北村知也
FW 41 上野瑶介
監督
大熊裕司