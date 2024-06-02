[6.2 J3第15節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:椎野大地

<出場メンバー>

[Y.S.C.C.横浜]

先発

GK 31 岡本享也

DF 2 花房稔

DF 19 ヴァンイヤーデン・ショーン

MF 7 菊谷篤資

MF 8 柳雄太郎

MF 15 冨士田康人

MF 30 小島秀仁

MF 39 奥村晃司

MF 50 中里崇宏

FW 32 松村航希

FW 67 オニエ・オゴチュクウ

控え

GK 21 高橋クリス

DF 3 藤原拓也

DF 26 大越寛人

MF 10 山本凌太郎

MF 33 橋本陸斗

FW 11 ピーダーセン世穏

FW 13 ルクマン・ハキム

監督

倉貫一毅

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 55 青木心

DF 2 青山生

DF 4 大武峻

DF 15 辻岡佑真

DF 33 黒木謙吾

MF 8 力安祥伍

MF 20 阿野真拓

MF 38 楠大樹

MF 44 井上怜

MF 50 安田虎士朗

FW 11 橋本啓吾

控え

GK 21 清水羅偉

DF 3 代健司

DF 47 林賢吾

MF 7 魚里直哉

MF 34 遠藤光

FW 13 北村知也

FW 41 上野瑶介

監督

大熊裕司