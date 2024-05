【スマートフォン版「 ドラゴンクエスト 」シリーズ特別セール】開催期間:5月27日~6月2日

スクウェア・エニックスは、Android/iOS用RPG「ドラゴンクエスト」シリーズの特別セールを本日5月27日より開催している。期間は6月2日まで。

本セールでは、スマートフォン用に配信されている「ドラゴンクエスト」シリーズなど計12タイトルを特別価格で販売。「ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ」は63%オフの1,600円、「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」は40%オフの480円で販売されている。なお、アプリ内で購入できる各種追加コンテンツは対象外となっている。

「ドラゴンクエストビルダーズ アレフガルドを復活せよ」のプレイ画面

「ドラゴンクエストII 悪霊の神々」のプレイ画面

「ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君」のプレイ画面

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Developed by: ArtePiazza

Planned & Developed by: ArtePiazza