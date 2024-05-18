松本vs北九州 スタメン発表
[5.18 J3第14節](サンアル)
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 44 野々村鷹人
DF 48 藤谷壮
MF 10 菊井悠介
MF 14 安藤翼
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 32 米原秀亮
FW 11 浅川隼人
控え
GK 16 村山智彦
DF 2 宮部大己
DF 13 橋内優也
MF 6 山口一真
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 50 ジョップ・セリンサリウ
監督
霜田正浩
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 工藤孝太
DF 22 山脇樺織
DF 24 前田紘基
DF 50 杉山耕二
MF 7 平原隆暉
MF 11 喜山康平
MF 21 牛之濱拓
MF 29 高昇辰
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 4 長谷川光基
DF 33 乾貴哉
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 19 井野文太
FW 9 平山駿
監督
増本浩平
※14:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 5 常田克人
DF 17 山本龍平
DF 44 野々村鷹人
DF 48 藤谷壮
MF 10 菊井悠介
MF 14 安藤翼
MF 15 山本康裕
MF 22 佐相壱明
MF 32 米原秀亮
FW 11 浅川隼人
控え
GK 16 村山智彦
DF 2 宮部大己
DF 13 橋内優也
MF 6 山口一真
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
監督
霜田正浩
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 27 田中悠也
DF 13 工藤孝太
DF 22 山脇樺織
DF 24 前田紘基
DF 50 杉山耕二
MF 7 平原隆暉
MF 11 喜山康平
MF 21 牛之濱拓
MF 29 高昇辰
MF 34 高吉正真
FW 10 永井龍
控え
GK 31 大谷幸輝
DF 4 長谷川光基
DF 33 乾貴哉
MF 14 井澤春輝
MF 17 岡野凜平
MF 19 井野文太
FW 9 平山駿
監督
増本浩平