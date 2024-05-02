

「ライブ・エール2024」キービジュアル（C）︎NHK

５月４日、午後７時30分から放送されるNHK大型音楽番組「ライブ・エール2024」のタイムテーブルが発表された。

以下、発表されたタイムテーブル【第１部 19時30分〜20時45分】出演歌手有志「愛は勝つ」鈴木雅之 「め組のひと」一青窈 「ハナミズキ」大泉洋 「あの空に立つ塔のように」ゆず 「友 ~旅立ちの時~」■20時ごろOmoinotake 「幾億光年」ME:I 「Click」ハマいく 「ビート DE トーヒ」郷ひろみ 「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」TUBE:FIRST(TUBE×BE:FIRST) 「ライブ・エール SPメドレー」Awich 「TSUBASA feat. Yomi Jah」■20時30分ころ石川さゆり「能登半島」松平健

出演歌手有志「マツケンサンバ II」【第２部 21時〜22時】森山直太朗 「さくら」Creepy Nuts 「Bling-Bang-Bang-Born」今井美樹 「PIECE OF MY WISH」泉谷しげる「春夏秋冬」■21時30分ころ松任谷由実 「acacia[アカシア]」ゆず 「ビューティフル」福山雅治 「ひとみ」 「虹」出演歌手有志「雨上がりのエール」■番組情報「君の声が聴きたい presents ライブ・エール2024」 放送予定NHK総合 BSP4K BS8K 5月4日(土)午後7:30~8:45/午後9:00~10:00