クレープとエスプレッソと 表参道店(東京・表参道)

写真:お店から

2024年3月、表参道駅から徒歩4分ほどの場所に、パリパリ⾷感が楽しめる⻩⾦のクレープを提供する「クレープとエスプレッソと 表参道店」がオープンしました。



表参道のベーカリーカフェ「パンとエスプレッソと」をはじめ、国内に23店舗展開する「株式会社日と々と」と、「株式会社ウルフ」のコラボによって誕生した同店。きっかけはバズグルメクリエイター ウルフ氏の「生地がおいしいクレープ屋が実は少ない」という話から、一緒に最高のクレープを作ろう、とスタートしたのだそう。そしてクレープ⽣地のおいしさを追求し、1年半かけて開発した“⻩⾦に輝くパリパリクレープ”の提供を実現。パリパリ、サクサクといった⾷感とクッキーのような⾹ばしさが味わえる唯⼀無⼆のクレープです。

香ばしさが伝わってくるような焼き色も絶妙 出典:鴨太郎だよさん

店主は「パンとエスプレッソと」でゼネラルマネージャーを務め、新店舗の立ち上げや商品開発・マネジメントも行うなど、豊かな経験と実績の持ち主。同店ではサービス面にも最大限に力を入れていて、すべての方に気持ちよく過ごしてもらえるよう、丁寧なサービスに取り組んでいます。

お洒落な店舗 写真:お店から

店舗は、表参道ヒルズ裏に配置されたキャンピングトレーラー「エアストリーム」の特徴的なメタリックと木材の共存する空間。イートインスペースは、店内に6席とテラスに10席です。

クレープ生地のおいしさにこだわっています 写真:お店から

看板メニューは「バターシュガー」(800円)で、コンセプトにもある“生地のおいしさ”を最も感じることのできるシンプルな味わいのクレープ。クッキーのように香ばしい生地と、バターの風味と砂糖の甘さを共に味わえます。

種類豊富なメニューをそろえています 写真:お店から

シュガー系の他にも各種クリーム系を用意。同店ではこだわりの一つであるクリームにも自信を持っていて、クリーム一つひとつが自家製です。生クリームも当日丁寧に作っています。コクのある甘じょっぱいキャラメルソースがたまらない「塩キャラメルと生クリーム」(900円)や、程よい甘みの「ラズベリーレアチーズと生クリーム」(900円)、イチゴの酸味が爽やかな「イチゴと生クリーム」(1,100円)など、さまざまなラインアップ。お気に入りの商品がきっと見つかりますよ。

もちろん、⾷事にぴったりな総菜系も用意。「ハムチーズエッグ」(900円)と「ウインナーチーズエッグ」(900円)は、手軽に食べられるランチとしてもおすすめです。

「自家製レモネード」 写真:お店から

ドリンクは、素材にこだわった「カフェラテ」(650円)や「自家製レモネード」(600円)などがあり、クレープに合う味わいと好評です。

オープンしたばかりですが、既に人気になっている話題の新店。新食感のクレープを楽しみに、足を運んでみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「レモンシュガー」と「アイスアメリカン」 出典:tokyopeachさん

『レモンシュガーとアイスアメリカンを頼みました。

まずクレープの大きさに驚き!

そしてパリパリの食感に感動!

シンプルなレモンシュガーを選びましたが、大きくてなかなか食べ終わらない……

けっこうおなかいっぱいになりました。とっても美味しかったです。

次々とお客様がやってくるがそんなに混雑しているという印象は受けなかったかな…

スピード提供ではないので時間に余裕のある方にオススメ。

そして店長さんらしき女性の明るく丁寧な接客にとても好感が持てました。

まだOPENして1ヶ月足らずですが、お店を良くしたいというマインドが伝わってくる笑顔……

何度も足を運びたくなるお店でした』(tokyopeachさん)

「ラズベリーレアチーズと生クリーム」と「カフェラテ」 出典:じゅみりんさん

『ドリンクは店名にもあるようにエスプレッソ推しなのかと思ってカフェラテに。

とっても美味しい!

クレープは「ラズベリーレアチーズと生クリーム」

ラズベリーの生果実は入っていません。

レアチーズのクリームが甘すぎずに美味しい。

生地のパリパリも乾燥したパリパリでなく、歯切れのよいサクッと感なので良き。

もう既に人気ですが、テイクアウトのクレープ食べるなら、この店はとても美味しいです』(じゅみりんさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆クレープとエスプレッソと 表参道店住所 : 東京都渋谷区神宮前4-13-20TEL : 03-6804-6040

