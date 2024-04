『よくばりシェイクうどん』試食会！今年もKADOKAWAが出展、ニコニコ超会議2024【まとめ記事】

株式会社丸亀製麺が展開する、食の感動体験を追求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、「打ち立て・生」のうどんを振って味わう「丸亀シェイクうどん」の販売を再開いたします。再開にともない、新商品『よくばりシェイクうどん』 『鶏から塩レモンシェイクうどん』 『ピリ辛 油淋鶏(ユーリンチー)シェイクうどん』の全3種類を2024年4月16日(火)から6月中旬までの期間限定で、全国の丸亀製麺にて販売する。販売に先立ち、報道関係者向けに試食会が開催された。

式会社KADOKAWAは、2024年4月27日(土)・28日(日)の2日間、千葉県の幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2024」に出展する。昨年好評だった"未来の書店"「超ダ・ヴィンチストア」、カフェコーナー「KADOKAWA CRAFT CAFE」に加え、今年は「Re:ゼロから始める異世界生活」バーチャルフォトスポットや「【推しの子】」ARフォトスポットといった人気TVアニメの体験型コンテンツも新登場! 4つのブース構成で、本好きはもちろんアニメ好きも見逃せない、様々な参加型企画を実施する。■日本食文化の祭典!「CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS」を開催へ中田英寿氏が代表を務める株式会社JAPAN CRAFT SAKE COMPANYは、2024年4月18日(木)から29日(月・祝)までの12日間、「六本木ヒルズアリーナ」にて、日本食文化の祭典「CRAFT SAKE WEEK 2024 at ROPPONGI HILLS」を開催する。今回は、過去最長の12日間の開催となり、全国から厳選された酒蔵120蔵と予約困難な有名レストランをはじめとする15店のレストランが出店。開催期間中は、一流シェフによる本イベント限定のオリジナルメニューとともに、この日しか飲めない特別な日本酒を含め各酒蔵こだわりの日本酒を楽しめる。■今年もKADOKAWAが出展!4つのブースで書籍やアニメの体験企画を多数展開【ニコニコ超会議2024】株式会社KADOKAWAは、2024年4月27日(土)・28日(日)の2日間、千葉県の幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2024」に出展する。昨年好評だった"未来の書店"「超ダ・ヴィンチストア」、カフェコーナー「KADOKAWA CRAFT CAFE」に加え、今年は「Re:ゼロから始める異世界生活」バーチャルフォトスポットや「【推しの子】」ARフォトスポットといった人気TVアニメの体験型コンテンツも新登場! 4つのブース構成で、本好きはもちろんアニメ好きも見逃せない、様々な参加型企画を実施する。■子どもたちの声から商品化!「丸亀シェイクうどん」の新作、『よくばりシェイクうどん』試食会株式会社丸亀製麺が展開する、食の感動体験を追求し、手づくり・できたてにこだわる讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、「打ち立て・生」のうどんを振って味わう「丸亀シェイクうどん」の販売を再開いたします。再開にともない、新商品『よくばりシェイクうどん』 『鶏から塩レモンシェイクうどん』 『ピリ辛 油淋鶏(ユーリンチー)シェイクうどん』の全3種類を2024年4月16日(火)から6月中旬までの期間限定で、全国の丸亀製麺にて販売する。販売に先立ち、報道関係者向けに試食会が開催された。■2024年4月22日〜28日開催!「ニコニコ超会議2024」特設サイト【ニコニコ超会議2024】株式会社ドワンゴは、今年で13年目を迎える「ニコニコ」の超巨大イベント「ニコニコ超会議2024」(開催期間:2024年4月22日〜28日)の中心企画「クリエイタークロス」の出展者のほか、企画や協賛出展企業、チケット情報について発表した。■水曜日のカンパネラの詩羽さんが登壇!ハーマンインターナショナル「JBL 2024年春季新製品内覧会」オーディオブランド「JBL」を展開しているハーマンインターナショナル株式会社は、手のひらに収まるコンパクトサイズながらパワフルサウンドを実現するポータブルBluetoothスピーカー「JBL GO 4(ゴー 4)」とカラビナ搭載によりスタイリッシュに高音質を持ち運べるポータブルBluetoothスピーカー「JBL CLIP 5(クリップ 5)」の2モデルを2024年4月11日(木)より順次発売を開始した。発売に先駆け、報道関係者向けに同年春の新製品の発表会を実施した。当日は春キャンペーン「わたし、響け!」のイメージキャラクターに起用された、人気若手アーティスト・水曜日のカンパネラの詩羽さんが応援に駆け付けた。