サンリオが好きな方は注目!大人気のシリーズに長袖パジャマが登場☆

瀧定名古屋から、サンリオの大人気キャラクターのシリーズ“ぼーっとチルタイム”パジャマの秋冬バージョンが登場。総柄をさらに大きくしました。デザインは、総柄の上下がセットになったテーラーパジャマと、衿や袖口などにフリルをデザインした総柄のワンピースです。サンリオが好きな方や気になる方は、要チェックです♡

総柄パジャマをご紹介

総柄パジャマ

© 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L643869

価格:3,949円(税込)

サイズ:M/L(カラー:マイメロディ /ポチャッコ /シナモロール /クロミ )

サンリオのかわいい総柄ワンピースをご紹介

総柄ワンピース

価格:3,949円(税込)

サイズ:M/L(カラー:マイメロディ /ポチャッコ /シナモロール /クロミ )

「ぼーっとチルタイムシリーズTR天竺長袖総柄アイテム」は、ドン・キホーテにて発売していますので、購入を考えている方はお近くのドン・キホーテにてお買い求めください。

サンリオのかわいい長袖総柄アイテムを手に入れよう♪

ドン・キホーテにて発売されている「ぼーっとチルタイムシリーズTR天竺長袖総柄アイテム」はいかがだったでしょうか?

サンリオの大人気キャラクターがデザインされたアイテムは、どれもキュートなデザインと色合いでステキですね。パジャマとワンピースがあるので、好きなタイプをお買い求めください。

自分用にはもちろん、サンリオが好きな方へのプレゼントにもおすすめです。