Shop.1

【東大前】厳選食材をぜいたくに使用！ 老舗料亭仕込みのかき氷／かき氷 縁 Yosuga

「氷大福 黒」1800円

東京メトロ・東大駅から徒歩3分ほどの場所にある「かき氷 縁 Yosuga（かきごおり よすが）」。和の雰囲気を感じる外観と、かわいらしいうさぎのロゴののれんが目印です。

名物の「氷大福 黒」は、清澄白河にあるカフェ「iki ESPRESSO（イキ エスプレッソ）」から取り寄せた水出しコーヒーを丁寧に煮詰めて作った「手しごと珈琲蜜」や「特製珈琲パウダー」など、コーヒーづくしの食材をたっぷり使った一品です。

「氷大福 緑」1800円

こちらは最高級の「伊勢抹茶」をふんだんに使った鮮やかな緑が美しい「氷大福 緑」。「手しごと大福求肥」や「秘密のミルクエスプーマ」の上には、「伊勢抹茶パウダー」と「丹波黒豆きな粉」がふりかけられています。

「かき氷 縁 Yosuga」のかき氷は、創業80年目の老舗氷屋「大野氷業（おおのひょうぎょう）」の厳選氷を使用しているのが特徴。何度も不純物を取り除きながら48時間以上かけて凍らせた透明度が高い氷で、贅沢なかき氷に仕上がっています。

■かき氷 縁 Yosuga（かきごおり よすが）

住所：東京都文京区向丘2-12-2 彰文居 1F

TEL：非公開

営業時間：11〜18時（17時45分LO）

定休日：不定休

2025.09.09更新

■参考記事：【東大前】厳選食材をぜいたくに使用！老舗料亭仕込みのかき氷を堪能「かき氷 縁 Yosuga」 （配信日：2025.09.09）



Shop.2

【新宿】6種のフレーバーが揃う絶品かき氷／ふわとろ氷工房 淡雪

「いちごミルフィーユ」1580円

「ふわとろ氷工房 淡雪（ふわとろこおりこうぼう あわゆき）」では、ふわふわな氷×とろとろクリームのコンビネーションと、中までたっぷり詰まった具材が最高においしい、ちょっぴりぜいたくなかき氷を楽しめます。

フレーバーは「濃厚チョコティラミス」1480円、「いちごミルフィーユ」1580円、「宇治抹茶白玉」1480円ほか全6種。いちばん人気の「いちごミルフィーユ」は、たっぷりのエスプーマ生クリームに砕いたクッキー、国産のイチゴがトッピングされています。まるで雪だるまが帽子をかぶっているようなビジュアルに、トキメキが止まりません！

かき氷の横に添えられているイチゴのソース＆練乳は、自分でかけるスタイル。最後の仕上げを自分で行う体験型なのもテンションが上がりますね。

ひんやりふわふわな氷と軽い口当たりのエスプーマ生クリーム、イチゴの酸味がいいアクセントになりおいしすぎる…！ 最高においしいかき氷を堪能しに足を運んでみてはいかが。

※2026年は4月28日から夏季限定OPEN（11〜16時）

2025.07.05更新

■参考記事：新宿のかき氷専門店「ふわとろ氷工房 淡雪」でふわふわ氷×とろ〜りクリームの絶品かき氷を楽しむ（配信日：2024.07.06）



Shop.3

【南新宿】星付き名店シェフが手掛けるかき氷店／あずきとこおり

「あずきとメレンゲ」2900円

有名レストランガイドで星付きの名店「フロリレージュ」のシェフパティシエ・堀尾美穂さんが立ち上げたかき氷店「あずきとこおり」。かき氷のメニューは季節によって変わりますが、そのなかでも、年間を通して提供しているのが「あずきとメレンゲ」です。

氷を丁寧にふわふわに削りながら具材を重ねていくかき氷は、ニュアンスと質感が異なるいろいろな「白」が重なり合い、見た目はまるでアート！

上にのっているのはメレンゲ。中には北海道・十勝産のあずきのほかにお餅まで入っていて、まさに“和とフレンチの融合”といったかき氷です。サクサクのメレンゲ、ほっくりしたあずき、とろ〜りとしたお餅…さまざまな食感が混ざりあい、おいしいだけでなく楽しさも味わえます。

■あずきとこおり

住所：東京都渋谷区代々木1-46-2 グランデュオ代々木1F

TEL：なし

営業時間：11〜19時（18時LO）

定休日：水曜（不定休あり ※公式SNSを要確認）

※完全キャッシュレス

2025.07.05更新

■参考記事：フレンチと和の融合！ 星付き名店シェフが手掛ける、かき氷店「あずきとこおり」＠南新宿（配信日：2022.05.14）



Shop.4

【新大久保】インパクト大！ SNS映え確実な韓国かき氷／Cafe BingGo

JR新大久保駅から徒歩約1分の「Cafe BingGo（カフェ ビンゴ）」は、「ビンス」という、削った氷の上にフルーツやアイスなどをたっぷり盛り付け、混ぜて食べる「韓国かき氷」が食べられるお店。

インパクト大の「パイナップルビンス」1470 円（期間限定）は、パイナップルをくり抜いた中に細かく削られたミルク氷とパイナップル果肉が層になっていて、上には丸くくり抜かれたパインが山のように盛られています。

口に入れると、ジューシーな果汁が口いっぱいに広がります。パインの酸味をミルク氷が包んで、やさしい甘さに。ミルク氷は、ガリガリ感が一切なくしっとりしているのも特長。もっとクリーミーにしたい人は、別添えの練乳を加えるのも◎。

さらに、2人でシェアするなら「スイカビンス」2570円（期間限定 ※2人前）もおすすめ。さっぱりしていて、すぐに完食できてしまいます。

みずみずしい韓国かき氷に、夏気分も盛り上がること間違いなしです！

■Cafe BingGo（かふぇ びんご）

住所：東京都新宿区百人町2‐2‐3 TRN新大久保ビル2・3F

TEL：03-6380-3892

営業時間：10時〜22時30分（金〜日曜、祝日は〜23時）

定休日：無休

2025.07.05更新

■参考記事：夏の酔いはかき氷で〆る！夜でも食べられる都内のかき氷店5選（配信日：2019.07.19）



Shop.5

【下北沢】天然氷のかき氷が1年中楽しめる！／天ノ屋下北沢本店

「いちごのかき氷」1430円

下北沢駅から徒歩約3分のところにある「天ノ屋下北沢本店（あまのやしもきたざわほんてん）」は、天然氷のかき氷が1年中楽しめるかき氷店。「天ノ屋」の天然氷は、山梨県の八ヶ岳南麓高原の湧き水のみを用いて氷を作る「蔵元八義（くらもとやつよし）」のもの。国内指折りの名水といわれる湧き水で作る氷が、唯一無二の口どけと甘さを作り出すのです。

材料にもこだわり、シロップ、ソースはすべて店内で手作り。化学調味料などを使用せず、完全無添加で体にやさしいメニューを提供しています。口に入れた瞬間にふわっと溶けるやわらかな氷は、あっという間に完食してしまうほどのおいしさ！

フレッシュなフルーツを使用した、季節限定メニューなども試作中とのことなので、定期的にお店の公式SNSをチェックしてみてください。気になるメニューを見つけたらすぐにお店へ！

2025.07.05更新

■参考記事：天然氷のかき氷が1年中楽しめる！下北沢にかき氷専門店「天ノ屋」がニューオープン（配信日：2021.06.20）



Shop.6

【新井薬師前】パティスリーが作るこだわりの濃密かき氷／Patisserie Les Annees Folles 中野店

JR中野駅から徒歩15分ほど、西武新宿線新井薬師前駅にも近い「Patisserie Les Annees Folles（パティスリー レザネフォール） 中野店」は、パリで修業を積んだ経験をもつシェフ菊地賢一さんが営むパティスリー。「温故知新」「レトロモダン」をテーマに、ベーシックなスイーツを今までにないおいしさに変えて、日々華麗なスイーツを生み出しています。

「純氷かき氷（いちご練乳）」

夏限定になりますが、おすすめは、パティスリーならではの技術が詰まったかき氷。特徴は氷とフレーバー、クリームのマリアージュ。

氷は栃木県の日光で明治時代から続く老舗の蔵元「松月氷室」から仕入れた天然氷を使用。その氷のおいしさを引き立てるのが、お店自家製のフレーバーで、いちばん人気は「いちご練乳」。フレッシュないちごに加え、アクセントに凍らせたラズベリーとブルーベリーを使用したベリー尽くしのフレーバーです。さらにパティスリーだからこそ作れる、かき氷の繊細な味わいにあわせたやさしい甘さのクリームをプラス！

この3つのこだわり素材をバランスよく合わせるのがプロの技。ふわっふわの氷、果汁の魅力あふれるフレーバー、濃厚なクリームが口の中でとろけて、思わずうっとりするおいしさです！

2023.06.09更新

■参考記事：スイーツ作りの技術を集結！中野のパティスリーが作るこだわりの濃密かき氷（配信日：2020.07.27）



Shop.7

【吉祥寺】まるで宝石のよう！ フォトジェニックな進化系かき氷／氷屋ぴぃす

「苺畑でレアチーズ（4ヘクタール）」1800円

吉祥寺にある「氷屋ぴぃす（こおりやぴぃす）」で味わえるのは、キラキラと輝くフルーツやゼリーがトッピングされた、見た目のインパクト大な進化系かき氷。若い女性を中心に注目を集め、夏に限らず一年中人気のお店です。

人気メニューのひとつ、「苺畑でレアチーズ」は、自家製のイチゴシロップやレアチーズソース、練乳をかけた氷に、たっぷりのとちおとめをトッピングしたぜいたくな一品。“ゼリー寄せ”にされ整列したとちおとめは、キラキラと輝く宝石のよう。

「ふわふわ紫陽花ベリー」1400円

空気をたっぷりと含んだとろとろのホイップクリームに、紫陽花をモチーフにしたゼリーをあしらった「ふわふわ紫陽花ベリー」1400円は、軽い口当たりの氷とふわとろのクリームが、これまた相性バツグン！ 食べ進めるうちにクラッシュゼリーやレアチーズソースなどが混ざり合い、味がどんどん変化。ひと口ごとに異なる食感と味わいを楽しめ、飽きることなくペロリと食べられます。

眺めているだけでハッピーな気分になれる、フォトジェニックな美しいかき氷。ぜひ一度ご賞味あれ！

2025.07.05更新

■参考記事：開店前から行列！「氷屋ぴぃす」の進化形かき氷を食べに吉祥寺へ（配信日：2018.07.09）



Shop.8

【三軒茶屋】リピーター続出！ かぼちゃスイーツ専門店のかき氷／カボチャ

「カボチャカボチャ」1683円

東急田園都市線・三軒茶屋駅から徒歩約7分の場所にある、かぼちゃスイーツ専門店「カボチャ」。夏には、期間限定でかぼちゃのかき氷が提供されます。かき氷の中には、かぼちゃのソースと自家製ミルクシロップがたっぷり！ さらに、氷の上からもミルクシロップとかぼちゃのソースをまわしかけ、仕上げにキャラメルソースと、かぼちゃチップスをトッピングすれば、「カボチャカボチャ」の完成です。

ひと口食べると、かぼちゃの濃厚な風味や甘さが口いっぱいに広がります。キャラメルソースが味わいに奥行きを加え、最後のひと口まで飽きません！リピーターが多いというのも納得の味わいです。

※2026年の提供期間は6月2日〜8月31日(火〜日曜)。かき氷提供時間：6月10時30分〜13時、7・8月10時30分〜14時

2025.07.05更新

■参考記事：こんなの見たことない！絶対に驚くかぼちゃスイーツ専門店の大人気かき氷（配信日：2019.09.04）



Shop.9

【新中野】年間1500杯食べる“かき氷女王”の店／氷舎 ママトコ

「お醤油黒みつみるくあずき」※現在は「お醤油黒みつみるく」1900円

年間で1500杯以上のかき氷を食べるという「かき氷の女王」こと、原田麻子さんのお店「氷舎mamatoko（ひょうしゃ ままとこ）」。かき氷マニアの原田さんのこだわりが詰まったかき氷が食べられるとあって人気です。

数あるかき氷メニューのなかでも、通年で人気が高いのは「お醤油黒みつみるくあずき」。醤油のフレーバーの中に甘いミルクの味が感じられて、なんとも奥深い味わい。思った以上に醤油が前面に出てきていて、甘いけど甘すぎない、大人のかき氷といった感じです。

氷は氷屋さんから仕入れているもので、シロップによって氷を厚く削ったり、薄く削ったりと削り方を変えているんだとか。原田さんのこだわりがたっぷりと詰まったかき氷を一度食べてみてくださいね。

※メニューは取材時のものとなります。現在提供中のメニューは公式SNSでご確認ください。

2023.06.09更新

■参考記事：年間1500杯食べる“かき氷女王”の店！今年絶対食べたいフレーバーはどれ？（配信日：2018.08.06）



Shop.10

【北品川】カスタマイズで自分だけのかき氷が作れちゃう！／いちょうの木

数あるかき氷のなかでも一線を画していると話題なのが、「いちょうの木（いちょうのき）」のカスタマイズかき氷。フルーツはもちろん、寒天やコーンフレーク、ポテトチップスなど、ユニークな素材の組み合わせから生まれる驚きの味は、多くのかき氷ファンを虜にしています。

SNSで“まるで芸術品！”と賞賛されている名物かき氷「紫陽花」1100円は、抹茶クリームとコーヒーシロップ、コーンフレーク、そしてミントミルクシロップが入っています。

食べてみると、寒天でできた紫陽花の花はやさしい甘さ。たっぷりのった抹茶クリームは、コクのあるチーズクリームがベースとなっていて、“甘じょっぱさ“が楽しめます。コーヒーシロップがかかった氷と一緒に食べれば、ほろ苦さと甘じょっぱさの絶妙なマリアージュがやみつきに！

季節によってメニューが変わるので、足を運ぶたびに新しい驚きとおいしさに出合えます。営業時間に変更がある場合があるので、お店に行く前にはSNSやブログのチェックをお忘れなく！

※土・日曜は予約制（通年）

※臨時休業については、下記の公式SNSやブログをご確認ください。

公式SNS：https://instagram.com/kontomoko/

公式ブログ：https://ichounoki.com/

2025.07.05更新

■参考記事：意外な組み合わせにハマる！「いちょうの木」のカスタマイズかき氷（配信日：2018.08.22）



Shop.11

【日暮里】いちごそのものよりも濃厚!?「ひみつのいちごみるく」／ひみつ堂

「ひみつのいちごみるく」1800円

夏だけでなく、1年中大人気のかき氷店「ひみつ堂（ひみつどう）」。こだわりの天然氷を手動で削ったふわっふわの氷に、た〜っぷりの蜜がかかったかき氷を求めて、通い詰めるファンも多いんだとか…！

100以上ある多彩なメニューのなかでも人気なのは、こぼれんばかりの生いちごがかかった「ひみつのいちごみるく」。イチゴは「ひみつ堂」のかき氷にマッチするように、提携農家の専用ハウスで育てたものを使用しているそう。氷の上にたっぷりとかかった氷蜜は、イチゴと練乳です。

ひと口食べるとびっくり！ 口に入れた瞬間に氷がふわっと消えていくよう。イチゴがもつほどよい甘みと酸味が、やさしい甘さの練乳と混ざって、バランスがよくたまらないおいしさです。

2025.07.05更新

■参考記事：いちごそのものよりも濃厚!?「ひみつ堂」のいちごみるくは食べなきゃ損！（配信日：2018.06.08）



Shop.12

【飯田橋】満足感たっぷり！ ふわっふわボリューミーなかき氷／まめ茶和ん

「宇治金時」1700円

かき氷と讃岐うどんが絶品の和カフェ「まめ茶和ん（まめちゃわん）」。暑い時期にぴったりの、さっぱり食べられる「宇治金時」は、その見た目に、出てきた瞬間、周囲にいた人から「わぁ！」と歓声があがるほど！ 抹茶蜜はお茶席でも使えるものを京都からお取り寄せして使用しているそう。それでこんなに濃くてきれいな緑色が出るのですね。

たっぷりのっているのは店主ご自慢の小豆で、ひと粒ずつ丁寧にチェックして2日間かけて炊きあげるそうです。

かなりボリューミーなかき氷ですが、最後まで飽きずに食べられちゃう秘密は2つ！ ひとつ目は、中までたっぷり小豆が入っていること。そしてふたつ目は、抹茶蜜が表面だけでなく内部までたっぷりしみ込んでいること。だから最後まで、抹茶と小豆の味が堪能できるんです！

この夏絶対に食べてほしいかき氷。ぜひお早めに行ってみてくださいね！

※当日11時より店頭の台帳及び電話予約可。予約優先。

2025.07.05更新

■参考記事：売り切れ必至！和カフェで楽しむふわっふわ絶品かき氷（配信日：2019.07.17）



Shop.1

【馬車道】天然氷＆旬なフレーバーを使った至高のかき氷／カモメ氷菓店

レトロモダンな建物が立ち並ぶ横浜・馬車道エリア。みなとみらい線・馬車道駅を降りてすぐの“海岸通り”沿いにあるのが「カモメ氷菓店（かもめひょうかてん）」です。

白やグレーで統一された店内の中央には、スタイリッシュなカウンターが。目の前でかき氷を作るところを見られるので、できあがるのを待つ間も楽しい♪

左から「蜂蜜檸檬クリーム」1800円、「濃厚ピスタチオ×木苺」1700円、「極上知覧抹茶あずき」1600円

「カモメ氷菓店」のこだわりは、なんといってもその氷。こちらでは、名水百選「八ヶ岳南麓高原湧水群」の天然水を100％使用した蔵元「八義」の天然氷を使っています。果樹農家から直接仕入れた旬のフルーツなどを使った自家製シロップは、素材の甘みや香りを感じられるように完全非加熱で作っているのだそう。氷と一緒に口のなかでふんわり溶けるよう、さらっとしているのもポイントです。

「蜂蜜檸檬クリーム」は、広島産のレモンをはちみつに漬けた特製シロップの上に生クリームがのった、スタッフ人気No.1のメニュー。レモンの酸味をはちみつがやわらげ、絶妙な甘酸っぱさが口に広がります。シロップにはレモンピールが入っていて、ピール特有の苦みが大人の味わいを演出します。

かき氷はテイクアウトも可能で、かき氷を片手に横浜を散策する人も多いのだとか！ 横浜観光の際に、ぜひ立ち寄ってみてはいかが？

■カモメ氷菓店（かもめひょうかてん）

住所：神奈川県横浜市中区海岸通4-22 関内笠原ビル

TEL：045-305-6814

営業時間：11〜17時 ※土・日曜、祝日は〜18時／販売予定数に達した場合、閉店する可能性あり

定休日：月曜 ※祝日の場合は営業、翌火曜休み

2023.06.09更新

■参考記事：横浜のかき氷専門店「カモメ氷菓店」で希少な天然氷＆旬なフレーバーを使った至高のかき氷を（配信日：2022.09.09）



Shop.2

【鎌倉】「鶴岡八幡宮」の美術館カフェの天然かき氷／鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム カフェ＆ショップ

手前「コーヒーゼリーとほうじ茶アイスのかき氷」、奥「いちごとルバーブのかき氷」各1200円

「鶴岡八幡宮」の境内にある「鎌倉文華館 鶴岡ミュージアム」のお隣にあるカフェ。参道から少し奥まった場所にあるので、カフェの周辺はとても静かです。

夏季限定で味わえるのが、日光の三大氷室のひとつである「松月氷室」の天然氷を使用したかき氷です。イチオシは、ちょっとビターな大人の味が特徴の「コーヒーゼリーとほうじ茶アイスのかき氷」。お店で抽出したエスプレッソを使った自家製のコーヒーシロップは、綿菓子のようにふわっふわな氷との相性も抜群です。

カフェに併設する工房で毎日焼き上げる食パン「お宮の角食」などの販売も。イートインだけでなく、パンやドリンクなどメニューの一部はテイクアウトもできるので、上手に活用してみてはいかがでしょうか。

※かき氷は夏季限定メニューとなります。

2023.06.09更新

■参考記事：鎌倉・鶴岡八幡宮の美術館カフェへ！秋まで楽しめるコーヒー＆ほうじ茶の天然かき氷（配信日：2021.09.18）



Shop.3

【横浜】旬の食材を使用したシロップが絶品／かき氷の店のんてぃ

「ラズベリー」1800円

「かき氷の店のんてぃ」があるのは、みなとみらい線元町・中華街駅と日本大通り駅のちょうど中間にあたる場所。どちらもそれぞれ駅から徒歩約5分です。

真っ赤なシロップが目をひく「ラズベリー」。実は「かき氷の店のんてぃ」のかき氷には普通サイズと小さめサイズという2種類があります。夏の繁忙期の9月いっぱいまでは小さめサイズのみの提供ということですが、これで本当に小さめ…？というほどのサイズ感。

「かき氷の店のんてぃ」の特徴としてもうひとつ、オーダーする際にシロップとは別に、氷に加えるフレーバーを無料で選べるというポイントがあります。フレーバーは「レアチーズ」、「ミルク」、「ヨーグルト」の3種で、今回は「レアチーズ」をチョイス。このフレーバーも相まって氷の口当たりがまろやかになっているような気がします。ラズベリーとの相性ももちろん抜群！

おいしいかき氷を提供するだけでなく、どうやったら楽しく最後まで食べられるか、という気遣いがうれしい「かき氷の店のんてぃ」。愛知県で営業されていた時のファンが食べに来るというも納得の、リピートしたくなるお店です。

■かき氷の店のんてぃ（かきごおりのみせのんてぃ）

住所：神奈川県横浜市中区山下町74-6 1F

TEL：なし

営業時間：11時〜19時30分※19時LO（土・日曜、祝日は11〜18時※17時30分LO）

定休日：水曜、第1・3木曜※臨時休業の場合もあるため公式インスタグラムを要確認

2025.03.14更新

■参考記事：旬の食材を使用したシロップが絶品！ 横浜「かき氷の店のんてぃ」でひんやり涼を感じる （配信日：2025.03.14）



Shop.1

【上長瀞】フワフワ氷と自家製シロップが絶品！／阿左美冷蔵 金崎本店

天然水を自然に凍らせた天然氷のかき氷店「阿左美冷蔵 金崎本店（あさみれいぞう かなさきほんてん）」。130年以上も続いている老舗の天然氷蔵元が営業しているかき氷屋さんです。

宝登山の沢でじっくり作られた天然氷は肌理が細かく、削るとフワフワになるのがポイント。急いで食べてもキーンとなりにくいのだそう。さらに、阿波和三盆糖を使った秘伝みつ、和のみつ、フルーツみつなどの自家製シロップが、これまたあとを引くおいしさ。「次はあれを食べたい！」と、リピートしたくなること間違いなしです。天然氷スイーツを味わいに、長瀞へおでかけしてみませんか？

2023.06.09更新

■参考記事：秩父で絶対に食べたい「阿左美冷蔵」の天然かき氷！無添加シロップの極上スイーツ（配信日：2018.11.14）#いつか行きたい アクティビティが楽しい長瀞アウトドア観光プラン（配信日：2020.04.16）



Shop.1

【館山】館山のいちご果肉がたっぷり！／おやつマルシェ

「館山産いちご果肉たっぷりかき氷（お好みで練乳がけ）」1200円 ※毎年7月〜なくなり次第終了（販売期間、料金は変更の可能性あり）

手作り焼き菓子のお店「おやつマルシェ」のかき氷は、地元の農家から仕入れたいちご果肉をたっぷりのせたかき氷。甘酢っぱさとフワフワ食感が絶妙です。

■おやつマルシェ

住所：千葉県館山市安布里223

営業時間：11〜18時（日曜は〜17時）

定休日：月・火曜

2023.06.09更新

■参考記事：千葉 南房総の旬のフルーツたっぷり！とっておきスイーツ９選（配信日：2021.02.22）



Shop.2

【館山】自家農園のいちじくを満喫！／いちじくスイーツショップ T・P・F

「いちじくかき氷」900円 ※夏季限定

いちじく狩り施設に併設されたスイーツショップ「いちじくスイーツショップ T・P・F」。こちらの夏季限定で販売されるかき氷は、フレッシュいちじく（またはコンポート）と自家製いちじくシロップ、いちじくソースのバランスが絶妙です。氷もふわふわ！ 8〜11月の収穫シーズンには、ほかにもいちじくを使ったメニューがいっぱい登場します。

■いちじくスイーツショップ T・P・F（いちじくすいーつしょっぷてぃー ぴー えふ）

住所：千葉県館山市正木441

営業時間：10〜15時30分（15時LO）

定休日：水・木曜

2023.06.09更新

■参考記事：千葉 南房総の旬のフルーツたっぷり！とっておきスイーツ９選（配信日：2021.02.22）



Shop.3

【佐原】上品な酸味と甘みのマリアージュ／甘味処 いなえ

小野川沿いにレトロな町並みが続く小江戸・佐原。近年、町をあげて「かき氷」に力を入れていて、夏にはかき氷のスタンプラリーが開催されるなど、新名物として定着しつつあります。明治期に建てられた商家を改装した「甘味処 いなえ（かんみどころ いなえ）」。レトロな雰囲気のなか、あんみつなどのほか、うどんなどの食事メニューも楽しめる人気の甘味処です。

「和三盆すだち」1100円

こちらで提供する「和三盆すだち」は、和三盆を使用したシロップが特徴のかき氷。食べる直前にフレッシュなすだちを絞れば、さわやかな香りが口いっぱいに広がり、奥深い和三盆の風味とマッチします！ このほか、かき氷のメニューは「みるく金時」1100円などもあります。

■甘味処 いなえ（かんみどころ いなえ）

住所：千葉県香取市佐原イ511

TEL：0478-54-7575

営業時間：10時30分〜17時

定休日：水曜

2025.06.09更新

■参考記事：【千葉】佐原の新名物！ 編集部が厳選した個性派かき氷4選 （配信日：2025.06.09）



Shop.1

【日光】ソースは40種類以上！ 食べ比べも楽しい／松月氷室

明治27年（1894）創業の「松月氷室（しょうげつひむろ）」では、自社製造の天然氷を使ったかき氷が一年中食べられます。薄く削られた氷はフワフワでやさしい口当たり。厳選した果物や素材を使ったシロップは、ほどよく甘酸っぱいのが特徴です。

種類は栃木の特産・とちおとめや宇治金時、温州みかんなどの定番はもちろん、メロンやブドウなどの期間限定メニューも充実。フルーツ系はハーフ＆ハーフの注文も可能です。

2023.06.09更新

■参考記事：おいしい水と大自然の恵みでおなかいっぱい！日光グルメを制覇する（配信日：2019.12.10）



Shop.2

【日光】自家製コーヒーシロップとフワフワかき氷の組み合わせ／日光珈琲 御用邸通

「カフェ・オーレ」1650円

昭和3年（1928）築の、麦や米の商店だった建物をリノベーション。商家の趣をできる限り生かした、味わい深い空間が広がっています。

氷室「四代目氷屋徳次郎」の氷を使用したかき氷は、自家焙煎コーヒーシロップとアイスクリームが相性バツグンの「カフェ・オーレ」が人気。オムライスやガレットなどの「ランチ」2420円〜（ドリンク付き）のほか、自家焙煎豆で入れるコーヒーもおすすめ！

■日光珈琲 御用邸通（にっこうこーひーごようていどおり）

住所：栃木県日光市本町3-13

TEL：0288-53-2335

営業時間：10〜17時LO

定休日：月曜（祝日の場合は翌日）、第1・3火曜

2025.08.27更新

■参考記事：【日光】2025年最新 天然氷の絶品かき氷7店！ 松月氷室など|栃木 （配信日：2025.08.27）



Shop.1

【河口湖】ふわふわ！ 天然氷＆山梨素材の贅沢かき氷／埜蜜喜 YAMITSUKI

河口湖畔沿いにある旅館湖岳荘が夏季限定で営むかき氷店「埜蜜喜 YAMITSUKI（やみつき）」。フルーツはもちろん、野菜のシロップなど山梨県産の食材のみを使用した、とっておきの創作かき氷が味わえます。

「河口湖産 ブルーベリー × 河口湖産 とうもろこし 富士恵味」1500円

山中湖の富士山天然氷の蔵元「不二」から直送された天然氷は、きめ細やかで軽い口当たりが特徴。普段口にしている氷とはかけ離れたふわふわ食感に、ひと口食べたら夢中になってしまいそう。シロップとの絡みも抜群です！

山梨県産の食材にこだわったシロップは、店主自ら生産者の畑まで足を運び、素材選びからすべて手作りした無添加無着色。ここでしか味わえない野菜、果物、酒粕などを使用した珍しいシロップが揃います。好きなシロップを2種類セレクトした“ダブルシロップ”で、自分だけのオリジナルかき氷が食べられるのも魅力です。

■埜蜜喜 YAMITSUKI（やみつき）

住所：山梨県南都留郡富士河口湖町小立1233-1

TEL：0555-72-0551

営業時間：11時〜16時30分（7・8月のみ10時30分〜整理券配布）

営業期間：7月〜9月末

2023.06.09更新

■参考記事：【山梨 河口湖】ふわふわ！天然氷＆山梨素材の贅沢かき氷「埜蜜喜 YAMITSUKI」（配信日：2022.08.11）



Shop.1

【熱海】素材の味を丸ごと楽しむ！ 夏にぴったりの「やさしいかき氷」／OrganicBox

「OrganicBox（オーガニックボックス）」は、オーガニック農法で育てられた素材を使ったドリンクを楽しめるカフェ。薬局の一部をリノベーションしたというお店は、わずか4坪の中に「シンプルでおいしい」が詰まっています。

「ベリーミックス＆ヨーグルト」900円

「OrganicBox」のかき氷のベースは、ヨーグルトまたはミルクの2種類。そこに、それぞれと相性の良い素材が組み合わされています。この日選んだ「ベリーミックス＆ヨーグルト」は、ヨーグルトベースに有機栽培のいちごやブルーベリー、ラズベリーがふんだんに使われた一品。凍らせた果肉とシロップで作られるシルクのようなフルーツ氷の層は、素材の味を丸ごと楽しむ「やさしいかき氷」。季節限定のお楽しみです！

■OrganicBox（おーがにっくぼっくす）

住所：静岡県熱海市銀座町10-18

TEL：0557-81-2231（杉本薬局）

営業時間：10時〜日没（日によって異なる）

定休日：不定休

2023.06.09更新

■参考記事：【熱海】熱海銀座商店街で出合う、オーガニックのドリンクやかき氷。「OrganicBox」で、“からだに優しい”を味わう（配信日：2022.08.11）



Shop.2

【静岡】いちご農園直送！ 行列のできるスイーツ／なかじま園 農園カフェ

静岡市にある「なかじま園 農園カフェ（なかじまえん のうえんかふぇ）」は、静岡県の豊かな自然の恵みを活かしたスイーツが楽しめる隠れた名店。地元の人々や観光客に愛され続け、店の外にできる長い順番待ちの列が、その人気ぶりを物語っています。

「苺のかき氷」1300円

「冷凍イチゴを丸ごと削って作る「苺のかき氷」は、暑い夏にぴったりのさっぱりとした味わい。フルーティーな香りと優しい酸味、そして強い甘さが特徴の、静岡生まれのいちご「きらぴ香」を、約1パック分贅沢に使用しています。お好みで自家製の練乳とジャムソースをたっぷりとかけていただきましょう。

■なかじま園 農園カフェ（なかじまえん のうえんかふぇ）

住所：静岡県静岡市葵区羽鳥本町11-21

TEL：054-277-2322

営業時間：10時〜16時30分

定休日：1月1日

2025.08.11更新

■参考記事：【静岡市】いちご農園直送！ 行列のできるスイーツ店「なかじま園 農園カフェ」で味わう季節の贅沢 （配信日：2025.08.11）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

