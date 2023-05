『RRR』『マイティ・ソー』レイ・スティーヴンソンが58歳で逝去。マーベル公式も追悼

マーベル映画『マイティ・ソー』シリーズでのソーの仲間ヴォルスタッグ役や、日本でも大ヒットしたインド映画『RRR』のスコット・バクストン提督役で知られるレイ・スティーヴンソンが、58歳で亡くなった。米E!Onlineなど複数のメディアが報じている。

北アイルランド出身のレイは自身の59回目の誕生日の4日前に当たる5月21日(日)に亡くなったと、彼の代理人がE!Newsに認めている。その代理人からのコメントも死の詳細もまだ公表されていないが、亡くなった当時のレイは最新作『Cassino in Ischia(原題)』に出演するためイタリアにいたと伝えられている。

今年3月に発表されたアカデミー賞でオリジナル歌曲賞を受賞した『RRR』で、レイは最後まで主人公たちと戦う提督を見事に演じていた。そんなレイの訃報が伝えられると、同作の公式Twitterは以下のようにコメントを投稿している。

「チームのみんなにとってショッキングなニュースです。安らかに眠ってください、レイ・スティーヴンソン。あなたは永遠に私たちの心の中に生き続けます。サー・スコット」

What shocking news for all of us on the team!

Rest in peace, Ray Stevenson.

You will stay in our hearts forever, SIR SCOTT. pic.twitter.com/YRlB6iYLFi

- RRR Movie (@RRRMovie) May 22, 2023