◆人気急上昇グループの歌詞に波紋

昨年7月22日にMV「Attention」を公開し、韓国でデビューした5人組ガールズグループ、NewJeans(ニュージーンズ)。日本でも昨年12月28日に日本テレビ系の音楽特番で同曲を披露し、1stシングル「OMG」はオリコンチャートで初登場1位を獲得。雑誌『SPUR』(集英社 1月23日発売)の表紙も飾るなど、今年大ブレイク間違いなしのニュースターです。



ところが、そんな彼女たちにある“疑惑”が浮上しています。昨年8月1日にMVが公開された「Cookie」の歌詞が性的な意味なのではないかと海外のファンが指摘しているのです。実際に動画の翻訳字幕を見ると、かなりあけすけな内容にドキッとさせられます。



<私が作ったクッキー やわらかすぎる?>

<やっぱり香りから違う?> <一口じゃ足りない?>

<私が作ったクッキー うちにだけある遊びにおいで> などなど。

Cookieがスラングで性器をあらわす場合もあることからこれらの表現が憶測を呼び、所属事務所のADORが声明を発表する事態にまで発展しました。

◆事務所の主張はCookie=CDとのことだが…

ADORの主張は以下の通り。

“CDを焼く”=“クッキーを焼く”というコンセプトで楽曲タイトルをつけたこと、さらにCookieを性的な意味で用いることは当たり前とまでは言えないとの専門家やネイティブスピーカーの意見がほとんどであったこと。

以上からNewJeansの「Cookie」は健全なコンテンツであるとの認識を示しています。

所属事務所による公式な見解が発表されたのであれば、それが楽曲に対する正式な解釈ということになります。

◆実際は「ほぼクロ」のグレーゾーン?

ただし、そうは言ってもエンターテイメントの世界。額面通りに受け取るわけにもいきません。作品は雄弁です。艶めかしい振り付けやアンニュイでうつろなボーカル、シックで大人っぽい衣装などを総合した暗喩の娯楽として見れば、やはりそこにギリギリのラインを狙った企みがあったのではないかと感じるのですね。



実際、現役の通訳であるキム・テフン氏は自身で作成した動画でこう語っています。

「曲に出てくる歌詞の“cookie”は、女性の性器を意味している。これは真実だ。英語を楽に話せる人にこの曲を聞かせて、扇情的かどうかを尋ねたら、100人なら100人が扇情的だと言うだろう」(韓国情報サイト『Danmee』2022年8月26日)

こうした指摘からも、「Cookie」がほぼクロのグレーゾーンに踏み込むことで話題性を生んだ背景が理解できるのではないでしょうか。

◆「全員10代のメンバーに歌わせる」倫理的な問題

さて、問題は本格的に日本で活動した場合です。「Cookie」の日本語訳が表示されたとき、視聴者はどのような反応を示すでしょうか? 裏の意味を知らなかったとしても、<香りから違う?>とか<一口じゃ足りない?>というテロップが出れば、大体はそういうことなのだろうと理解するはずです。

さらに海外での議論でもあったように、NewJeansのメンバーが全員10代であることも問題だと考える人たちも出てくるでしょう。

たとえばケイティ・ペリーの「Birthday」も恋人の誕生日を祝う内容に性行為をほのめかす隠喩を仕込んであります。“でっかい風船を持ってきて!”(<It’s time to bring out the big baloon>)はコンドームのことですし、<birthday suit>は生まれたときに着ていたもの、つまり裸のことですね。

しかし、この曲を歌ったときケイティ・ペリーは20代後半でした。自分の考えていること、やっていることをはっきりと理解できる年齢です。

一方「Cookie」を歌うNewJeansはみんな10代。中には14歳のメンバーもいます。こうした点が倫理的な面から批判される恐れがあります。