中国のAI企業、DeepSeek（ディープシーク）のロゴ（ゲッティ＝共同）【北京共同】米ブルームバーグ通信は26日、中国当局が中国民間企業に所属する人工知能（AI）の技術者らの海外渡航を制限していると報じた。事情を知る複数の関係者の話としている。関係当局の許可がなければ渡航できないという。AI開発で米国との競争が激化する中、中国の技術に関する情報が海外に漏れるのを阻止する狙いとみられる。中国の新興AI企業「Deep