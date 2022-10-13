¡ÚÆÇ¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¡Û·»¤À¤±¤òÅ®°¦¤·¡Öº¬°Å¡ª¡×¡ÖÌòÎ©¤¿¤º¡ª¡×¤ÈË½¸À¤òÍá¤Ó¤»¤ëÊì¡¢¶â¤ÎÌµ¿´¤ÈÇÍÅÝ¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤½¤ÎÍýÍ³
¡¡·»¤òÅ®°¦¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤¤Êì¿Æ¡£º¹¤·¿¤Ù¤ëÌ¼¤Î¼ê¤ò¿¶¤êÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Îä¤¿¤¤»ÅÂÇ¤Á¤òÂ³¤±¤ëÈà½÷¡£Ç¯¤ò¤È¤ë¤´¤È¤Ë¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë¡¢Ì¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¶â¤ÎÌµ¿´¤ÈÇÍÅÝ¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
·»¤òÅ®°¦¤¹¤ëÆÇ¿Æ
¡ÖÊì¤Ï¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡¢2ºÐ¾å¤Î·»¤Ð¤«¤ê²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï´ØÀ¾½Ð¿È¤Î»í¿¥¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡§46ºÐ¡Ë¡£Èà½÷¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢»í¿¥¤µ¤ó¤¬Êª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿¤³¤í¤«¤é¶á½ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë·»¤Î¼«ËýÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·»¤Ï¡¢¤¯¤ê¤Ã¤È¤·¤¿ÌÜ¤ËÉ¡¶Ú¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¤¥±¥á¥ó¡£ÍÆËÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼Ò¸òÅª¤ÊÀ³Ê¤âÊì¿Æ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡£¤Ç¤â»ä¤ÏÉã¤Ë»÷¤ÆÏÂÉ÷´é¡£Ìµ¸ý¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¿µ½Å¤ÊÀ³Ê¤Ç¤¹¡£Êì¤Ï»ä¤ò¡È°Å¤¤¡É¤ÈÇÍ¡Ê¤Î¤Î¤·¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»í¿¥¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¼«Ê¬¾¡¼ê¤ÊÊì¿Æ¤ò¡¢²ÉÌÛ¤ÊÉã¿Æ¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦É×ÉØ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÉã¤Ï»ä¤¬Êì¿Æ¤«¤éÇÍ¤é¤ì¤ë¤¿¤Ó¤ËÈß¡Ê¤«¤Ð¡Ë¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â»ä¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Ë¡ÈÊì¿Æ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¼Â²È¤ò½Ð¤ë¡É¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Êì¿Æ¤ÎÎä¤¿¤¤»ÅÂÇ¤Á¤òÈò¤±¤¿¤¤¡£¤½¤Î°ì¿´¤Ç¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¾åµþ¤¹¤ë¡£°ìÊý¡¢·»¤ÏÀìÌç³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ç½¢¿¦¤ò¤¹¤ë¤¬µëÎÁ¤ò¼ñÌ£¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ä¼Ö¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¼Ú¶â¤Þ¤ß¤ì¤Ë¡£ÇÉ¼ê¤Ê½÷Í·¤Ó¤Ç¶á½ê¤Ç¤âÊüÆ¢¡Ê¤Û¤¦¤È¤¦¡ËÂ©»Ò¤È¤¦¤ï¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊì¿Æ¤Ï·»¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Êì¿Æ¤ÎÆÇ¿Æ¤Ö¤ê¤¬¶¯Îõ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢»í¿¥¤µ¤ó¤¬½¢¿¦¤·¤Æ¤«¤é¤À¡£
¡ÖÅìµþ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë½¢¿¦¤·¤Æ¤«¤éÉÂµ¤¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤Î¤³¤È¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤ÆËè·î¼Â²È¤Ë5Ëü±ß¤ò»ÅÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¿Æ¤Ï¡È¹â¤¤µëÎÁ¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ÷¤ê¤Ê¤µ¤¤¤è¡É¤È·îËö¤Î¤¿¤Ó¤ËÅÅÏÃ¤ÇÄÉ²Ã¤ò¤»¤Ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â»ä¤âËè·î¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Ç¥«¥Ä¥«¥Ä¡£¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤«¤é10Ëü±ß°Ê¾åÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡»í¿¥¤µ¤ó¤¬Á÷¶â¤·¤Æ¤â¡¢Êì¿Æ¤«¤é¤ªÎé¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¤Ò¤È¸À¤â¤Ê¤¯¡¢Êì¿Æ¤«¤é¤ÎÌµ¿´¤Ï¤Ò¤É¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¡£¤½¤³¤Ç»í¿¥¤µ¤ó¤ÏÉã¿Æ¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ë¤È¡¢Èà½÷¤«¤é¤Î»ÅÁ÷¤ê¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡ÖÊòÁ³¡Ê¤Ü¤¦¤¼¤ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£»ä¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Ï·»¤Î¼Ú¶â¤Ë¤¢¤Æ¤¬¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×
¡¡ÅÅÏÃ¤Ç¹³µÄ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÊì¤Ï¡Ö¤À¤«¤é²¿¡©¡×¤ÈÎäÃ¸¤ÊÂÖÅÙ¡£¤·¤«¤â¡Ö¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î·»¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ó¤¿¤ÏÎä¹ó¤À¤è¡×¤ÈÇÍÅÝ¤·¤Æ¤¯¤ë»ÏËö¡£¤³¤Î¤È¤¤«¤éÊì¿Æ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤Î¤â·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ò¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¤³¤ì¤ÇÆ¨¤ì¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¨¡¨¡¡£
¡È¥¤¥ä¥ß¡É ¡È¤Í¤À¤ê¡É¤ÎÅÅÏÃ¤¬²ñ¼Ò¤Ë¤Þ¤Ç
¡ÖÆþ¼Ò¤·¤Æ¿ôÇ¯ÌÜ¤Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¤¢¤ë»Ò²ñ¼Ò¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤Ë½Ð¸þ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤·¤Æµ¤Ê¬Å¾´¹¤ò¤¹¤ë¤Èµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀ²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¡£¤Ç¤âÊì¿Æ¤«¤éÆÍÁ³¡¢²ñ¼Ò¤ËÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£Éã¿Æ¤Ë²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡¢¤ÈµÞ¤¤¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤È¤ë¤È¡È¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©
¡¡¤¢¤ó¤¿¤Ë¤Ï²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦¤Ê¤ó¤«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ï¤è¡£º¬°Å¤À¤«¤é¡É¤È¤Ò¤É¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£»Å»öÃæ¤Ë¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤âÊì¿Æ¤Ï²ñ¼Ò¤Ë²¿ÅÙ¤âÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ»í¿¥¤µ¤ó¤òÇÍÅÝ¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤ò¤»¤Ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£²ñ¼Ò¤«¤éÉÔ¿³¤ÎÌÜ¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»ö¾ð¤òÀâÌÀ¤·¤ÆÅÅÏÃ¤Î¼è¤ê¼¡¤®¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö3¤«·î¸å¤ËÊÌ¤ÎÉô½ð¤Ë°ÛÆ°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Î¤»¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°ÛÆ°Àè¤ÎÉô½ð¤Ç¡¢2ºÐ¾å¤ÎÍ¥¤·¤¤ÃËÀ¤Ë¡È·ëº§¤òÁ°Äó¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡É¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1Ç¯¸å¤Ë·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î·ëº§¤«¤é1Ç¯¸å¡¢Éã¿Æ¤¬·»¤Î·ëº§¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¥Ç¥º§¤À¤Ã¤¿¡£·»¤Î¿·µï¤Ë»í¿¥¤µ¤ó¤¬¤ª½Ë¤¤¤òÂ£¤ë¤È¡¢·»²Ç¤«¤é¤ÏÃúÇ«¤ÊÎé¾õ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç·»²Ç¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·»²Ç¤Ï¥¦¥é¥ª¥â¥Æ¤Î¤¢¤ëÊì¿Æ¤ÎÀ³Ê¤ò¸«È´¤¡¢·»¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»¡¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÊì¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢·»¤ò¥¤¥¯¥á¥ó¤Ë¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ÒÈÑÇº¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·»¤Ï¤Þ¤¸¤á¤ËÆ¯¤¯¥¤¥¯¥á¥ó¥Ñ¥Ñ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¤¹¤ë¤ÈÊì¤Ï¡¢·»²Ç¤Ë·»¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤äÉÔËþ¤ÎÌ·Àè¤ò»ä¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÄêÇ¯Âà¿¦¤·¤¿Éã¿Æ¤ÏÉÂ¼å¤Î¤¿¤á¡¢ÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¤¹¤ë¤ÈÊì¤ÏÆþ±¡Èñ¤äÀ¸³èÈñ¤ò»í¿¥¤µ¤ó¤Ë¤»¤¬¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉÆ±¤¸»þ´ü¡¢É×¤¬Âà¿¦¤·¤ÆÇ°´ê¤À¤Ã¤¿Web¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ë¡ÈÉ×¤Î¼ýÆþ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤À¤«¤é¡É¤ÈÁ÷¶â¤òÃÇ¤ë¤È¡¢É×¤ò¡ÈÌòÎ©¤¿¤º¡É¤ÈÇÍ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É×¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°ÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤¦Êì¤È±ï¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
»ä¤âÆÇ¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤âÉÔ°Â¤È¤È¤â¤Ë½Ð»º¤Ø
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯ÆÇ¿Æ¤È±ï¤òÀÚ¤ë·è°Õ¤ò¤·¤¿»í¿¥¤µ¤ó¡£¤À¤¬·ëº§10Ç¯ÌÜ¤Ë¡¢Êì¿Æ¤ÎÂ¸ºß¤¬»í¿¥¤µ¤ó¤ËºÆ¤Ó±Æ¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡Ö39ºÐ¤Î¤È¤¤ËÉ×ÉØ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤ò¼¤á¡¢Âà¿¦¶â¤ò¼£ÎÅÈñ¤Ë½¼¤Æ¤Æ´ü¸Â¤ò1Ç¯´Ö¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¹¤ë¤È8¤«·î¸å¤ËÇ¥¿±¡£Ç°´ê¤¬³ð¡Ê¤«¤Ê¡Ë¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë»í¿¥¤µ¤ó¤Î¿´¤¬ÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÆÇ¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿»ä¤¬¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Ò°é¤Æ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Êì¿Æ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£ÉÔ°Â¤¬»Ï½ª¤Ä¤¤Þ¤È¤¤¡¢Ã¯¤Ë¤âÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤º¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÇÌå¡¹¡Ê¤â¤ó¤â¤ó¡Ë¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡É×¤Ï»Ò¤É¤â¤ÎÃÂÀ¸¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´î¤Ó¤È¶ì¤·¤ß¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò±£¤·Â³¤±¤ë¼«Ê¬¤Ï¡¢É×¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤·¤«¤·¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï»Ò¤É¤â¤òÊú¤¤¤¿¤È¤¤Ë¾Ã¤¨µî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌ¼¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ²Ä°¦¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£Ç¥¿±Ãæ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¶²¤ì¤¬´¿´î¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡È»ä¤ÎÊõÊª¡ª¡É¤ÈÌ¼¤òÊú¤¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¶ì¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿ÀÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Éã¤ËÅÅÏÃ¤ÇÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡ÖÂ¹¤Î´é¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤Èº©´ê¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤Ç»í¿¥¤µ¤ó¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Ëµ¢¾Ê¤ò·è°Õ¡£Éã¤â·»¤â·»²Ç¤â¡¢·»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â»í¿¥¤µ¤ó¤Î¾®¤µ¤ÊÌ¼¤ò´¿ÂÔ¤·¤¿¤¬¡¢Êì¤À¤±¤¬ÎäÃ¸¤À¤Ã¤¿¡£Â¹¤Î´é¤ò¸«¤ë¤È¡¢Êì¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦°ìåß¡Ê¤¤¤Á¤ë¡Ë¤ÎË¾¤ß¤âË¢¤È¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÊì¤Ï»ä¤ÎÌ¼¤òÊú¤³¤¦¤È¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤â¡È¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤ªÅÚ»º¤°¤é¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤ºµ¤¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¤Í¡É¤È¤Ê¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡É¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡·»¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê²Ä°¦¤¬¤ëÊì¤Ë¡¢»í¿¥¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä½ý¤Ä¤ÀäË¾¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ¼¤ò¼Â²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏºÇ½é¤ÇºÇ¸å¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¿ôÇ¯¸å¤ËÉÂ¼å¤À¤Ã¤¿Éã¿Æ¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢»í¿¥¤µ¤ó¤Ï»Ò°é¤Æ¤Î¤«¤¿¤ï¤é¼Â²È¤Ëµ¢¾Ê¤·¤ÆÉã¤ò´ÇÉÂ¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÊì¿Æ¤Ï»ä¤ÎÌ¼¤òÊú¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Éã¿Æ¤ÎÆþ±¡Èñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ª¶â¤òÌµ¿´¤·¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·»¤â·»²Ç¤âÊì¿Æ¤Î¸ÀÍÕ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Éã¿Æ¤ÎÆþ±¡Èñ¤ò»ä¤ÎÃù¶â¤«¤é»ÙÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤³¤í»ä¤Ï¥Ð¥¤¥ÈÄøÅÙ¤Î»Å»ö¤·¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãù¶â¤ò¼è¤êÊø¤¹¤Î¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¸«·ó¤Í¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·»²Ç¤¬¡È¤â¤¦½Ð¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡É¤È¼Â¾ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÀä¶ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¨¡¨¡¡×
¡¡·»²Ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤¬»í¿¥¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤Î¤¿¤á¤ËÃù¶â¤·¤Æ¤¤¤¿ÍÂ¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤òÊì¿Æ¤ÏÉã¤¬Ç¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤«¤éÌµÃÇ¤Ç¾¡¼ê¤Ë²òÌó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö´ÇÉÂ¤ÇÈè¤ì¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢Éã¿Æ¤Î²ð¸î¤òÉÕ¤Åº¤¤¿Í¤ËÇ¤¤»¡¢²¹ÀôÎ¹¹Ô¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤È¤¦¤È¤¦»ä¤â¥¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢·»²Ç¤ËÍê¤ó¤ÇÉã¿Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿ï»þÃÎ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬Éã¿Æ¤ÎÉÂ¾õ¤¬°²½¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¿´ÇÛ¤Î¤¢¤Þ¤ê¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»í¿¥¤µ¤ó¡£Êì¤È¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤â¤·´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»í¿¥¤µ¤ó¤Ë¿·¤¿¤Ê¡È¸÷ÌÀ¡É¤¬º¹¤¹¤¤Ã¤«¤±¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
¡ÖÌ¼¤¬¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤¹¤ë¤È¡¢ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿µá¿Í²ñ¼Ò¤«¤é¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È²ñ¼Ò¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤ä·Ð¸³¤ò³è¡Ê¤¤¡Ë¤«¤·¤Æ¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤È¤·¤Æ½µ2²ó¡¢´ë¶È¤È·ÀÌó¤ò¤·¤Æ·î20Ëü±ß¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ÈÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Êì¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤àÃæ¡¢»í¿¥¤µ¤ó¤Ï¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤«¤é¡¢¿·¤·¤¯»Å»ö¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤¤ËÊì¿Æ¤Î¤³¤È¤ò¤³¤¦»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹â³ØÎò¤ÇÀìÌçÀ¤ò³è¤«¤·¤¿»Å»ö¤ò¤·¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤Ç»Ò¤É¤â¤â¼ø¤«¤Ã¤¿¡£´ê¤¤¤¬Á´Éô³ð¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤¬Á¢¡Ê¤¦¤é¤ä¡Ë¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¤È»í¿¥¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¡È¤¤¤Þ¤µ¤é¡É¤À¡£Êì¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤À¤¬Éã¿Æ¤¬Êì¤è¤êÁá¤¯Â¾³¦¤·¤¿¤é¡¢Êì¤Î²ð¸î¤¬¼«Ê¬¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£·»²Ç¤¬¡ÖµÁÊì¤òÀ¤ÏÃ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢»í¿¥¤µ¤ó¤Ï¿·¤¿¤ÊÉÔ°Â¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¼èºà¡¦Ê¸¡¿²ÆÌÜ¤«¤ò¤ë¡Ó