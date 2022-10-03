¥¢¥Ë¥á¡ØNARUTO¡Ù20¼þÇ¯¡¢¸¶ºî¼Ô¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë3¼ï¤Ê¤É¸ø³«
¡¡¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡×¤¬3Æü¡¢ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦´ßËÜÀÆ»Ë»á¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢20¼þÇ¯µÇ°¤Î¥¢¥Ë¥áÏ¢ºî¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÎòÂå¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¤Î¤»¤ÆÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¿·µ¬±ÇÁü¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë20¼þÇ¯µÇ°¡¦´°Á´¿·ºîPV¤¬19»þ¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û°ÇÍî¤Á¤Î¥µ¥¹¥±¡Ä¥¤¥¿¥Á¤Î»Ñ¤â¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ë¥È20¼þÇ¯µÇ°¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë3¼ï
¡¡´ßËÜ»á¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Â¿½Å±ÆÊ¬¿È¤Î½Ñ¤ò»È¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ê¥ë¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡Ù¤¬20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ËÜÆü¡¢¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ³«Àß¤µ¤ì¤¿¡ÖNARUTO OFFICIAL SITE¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°¤ÎÊý¤â³Ú¤·¤á¤ëºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Ç¯¤Ï¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª³§¤µ¤Þ¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ï¢ºî¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡Ù¤ÎÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Ç¦¼Ô¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤Î¥Ê¥ë¥È¤È¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¥µ¥¹¥±¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡ÖÇ¦Æ»³«Ëë¡ª¡×¡¢¥Ê¥ë¥È¤È¥µ¥¹¥±¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Å¨ÂÐÁÈ¿¥¤È¤Ê¤ë"¶Ç"¤ä¡¢¥µ¥¹¥±¤È·»¡¦¥¤¥¿¥Á¤È¤ÎÂÐÎ©¤Ê¤É¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖÍÚ¤«¤Ê¤ëî°íð¡×¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡Ù¤ÎÊª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢ºÇÂç¤ÎÅ¨¡¦¥«¥°¥ä¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥Ê¥ë¥È¤È¥µ¥¹¥±¤ÎÇ®¤¤Æ®»Ö¤òÉÁ¤¯¡Ö¤½¤·¤Æ·èÀï¤Ø¡×¤Î3¼ïÎà¤¬¸ø³«¡£
¡¡¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Ø¤È°Ü¤ê¡¢¥Ü¥ë¥È¤é»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌÀ¤ë¤¯²¹¤«¤Ê¾Ð´é¤òÉÁ¤¯¡ÖÌ¤Íè¤Ø¤Î·Ñ¾µ¡×¤â¸åÆü¸ø³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Ê¤ª¡¢11»þ¤«¤é¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡Ù¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬½¸¤¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ØNARUTO OFFICIAL SITE(¥Ê¥ë¥È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È)¡Ù¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£19»þ¤«¤é¡Östudio¤Ô¤¨¤í¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡Ù20¼þÇ¯µÇ°¡¦´°Á´¿·ºîPV ¡ÈROAD OF NARUTO¡É¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£