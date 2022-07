「PlayStation Plus(PS Plus)」の全プランの加入者が追加料金なしで遊べる8月の「フリープレイ」タイトルが発表された。

8月からのフリープレイタイトルは、『龍が如く7 光と闇の行方 インターナショナル (PS5)』『龍が如く7 光と闇の行方 (PS4)』『トニー・ホーク プロ・スケーター 1 + 2 - クロスジェンデラックスバンドル』『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』『UNRAILED!』。それぞれ無料での提供期間は2022年8月2日から9月5日まで。

『龍が如く7 光と闇の行方』

『トニー・ホーク プロ・スケーター 1 + 2 - クロスジェンデラックスバンドル』

『LITTLE NIGHTMARES-リトルナイトメア-』

『UNRAILED!』

©SEGA

© 2020-2021 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、PRO SKATERはActivision Publishing, Inc.の商標です。Tony HawkはTony Hawk, Inc.の登録商標です。

Little Nightmares & ©BANDAI NAMCO Entertainment Europe.

Unreal, Unreal Engine, the circle-U logo and the Powered by Unreal Engine logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere.

©2020 Daedalic Entertainment GmbH and Indoor Astronaut GmbH. The Daedalic logo is a trademark of Daedalic Entertainment GmbH, Germany. All rights reserved.