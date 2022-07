『スーパーナチュラル』前日譚、主演2人がジェンセン・アクレスを賞賛

15シーズンにわたって放送された超常現象アクションドラマ『SUPERNATURAL/スーパーナチュラル』。今秋、米CWにて放送予定の前日譚ドラマ『The Winchesters(原題)』について、主演2人がコメントした。米TV Lineが報じている。

『The Winchesters』でウィンチェスター兄弟の両親、ジョンとメアリーの若き日を演じるのは、ドレイク・ロジャー(『The In Between(原題)』)とメグ・ドネリー(『ゾンビーズ』)。

ドレイクはインタビューで、「ジョンを演じられてとても光栄です。小さい頃に兄がこの作品を教えてくれて、シーズン4の頃から見始めました。大ファンです。ですので、この役の話がきたときはとても嬉しかったです。本作はオリジナル版の世界観の中にあるので、真剣に受け止めて作品に臨まないといけません」と本作への意気込みを語っている。

メグもまた、「オリジナル版はシーズン1から見ています。ホラーはあまり得意ではありませんが、母と一緒にビクビクしながら見ていました。撮影の時でも少し怖かったです。『スーパーナチュラル』のファンは、とても忠実で素晴らしいので、そのような作品に関われてとても嬉しいです」と述べた。

A supernatural beginning. #TheWinchesters is coming this Fall to The CW. pic.twitter.com/FTsDI3CTJa