¥ê¥Ö¡¼¥ÈÈÇ¡Ø¥´¥·¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ËËÜ²È¤«¤é¤¢¤Î¥­¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì¡ª

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And I have a feeling that this city is about to burn. pic.twitter.com/NbGfPRN2Xh
- Gossip Girl (@gossipgirl) June 22, 2022
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