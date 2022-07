¥ê¥Ö¡¼¥ÈÈÇ¡Ø¥´¥·¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤ËËÜ²È¤«¤é¤¢¤Î¥­¥ã¥é¤¬ÅÐ¾ì¡ª

NYに暮らすセレブな高校生の友情や恋愛模様をスキャンダラスに描き、世界中で大ヒットした青春ドラマ『ゴシップガール』。米HBO Max製作によるリブート版シーズン2に、本家シリーズからあのキャラが登場することが明らかとなった。米TVLineが報じている。

リブート版は本家のコンセプトを踏襲する形で、マンハッタンに暮らすセレブな高校生たちの恋愛や友情、葛藤をドラマチックに描いている。

物語の中心となるのは、インフルエンサーとして名を馳せているジュリアン(ジョーダン・アレクサンダー)と異母妹のゾヤ(ホイットニー・ピーク)、二人が奪い合うことになるオビー(イーライ・ブラウン)、ジュリアンの取り巻きであるオードリー(エミリー・アリン・リンド)と彼女の恋人アキ(エヴァン・モック)、プレイボーイで問題児のマックス(トーマス・ドハティ)っといった面々だ。

シーズン1では、本家シリーズのキャラクターが会話の中で話題にあがったり、劇中で写真が映ったりしてはいるものの、実際にオリジナルの主要キャストは誰も姿を見せなかった。しかしシーズン2では、オリジナル版でストーリーを引っ掻き回した悪女、ミシェル・トラクテンバーグ演じるジョージーナ・スパークスがカムバックするようだ。

And I have a feeling that this city is about to burn. pic.twitter.com/NbGfPRN2Xh

- Gossip Girl (@gossipgirl) June 22, 2022