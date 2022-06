スパイスカレーの矛盾とは？ 大阪カレーの歴史と名店5軒をマニアに聞いた

昨今話題のスパイスカレーの発祥地と言われる大阪。改めて、スパイスカレーとはなんぞや。そしてその名店を、これまで4,000軒以上のカレー店を食べ歩いてきた、カレー細胞さんに聞きました。

昨今のカレーカルチャーを語るうえで欠かせないのが、スパイスカレー発祥の地と言われる大阪のシーンです。では、その最新事情はどうなっているのでしょうか。4,000軒以上のカレー店を食べ歩いてきたカレー細胞さんに、おすすめ5軒を含めて聞きました。

カレー細胞(松 宏彰)

兵庫・神戸生まれ。国内だけでなくインドから東南アジア、アフリカ南端、南米の砂漠まで4,000軒以上を食べ歩き、Web、雑誌、TVなど各メディアでカレー文化を発信し続ける。年2回、カレーにまつわるカルチャーを西武池袋本店に集結させる「東京カレーカルチャー」など、イベントプロデュースも多数。TBS「マツコの知らない世界」ではドライカレーを担当。Japanese Curry Awards選考委員。食べログアカウント:ropefish

スパイスカレーなんて食べ物は存在しない

今回の趣旨をカレー細胞さんに伝えたところ「僕はスパイスカレーなんて食べ物は存在しないと思っています」とのこと。これは興味深い話が聞けそうです。大阪におけるカレーの歴史とともに、その真意をうかがいました。

「大阪カレーの老舗と言えば、1910(明治43)年創業の『自由軒』と、1947(昭和22)年創業の『インデアンカレー』が有名。前者は大阪初の洋食店であり、後者にもスパゲッティやハヤシライスといった洋食があります。つまりルーツはハイカラな洋食で、伝統的な和食を含んだハイソな食文化なんですね。

一方で対岸には、粉もん、串カツ、どて焼き、うどん、町中華といった大衆食文化があります。そこで、もともとハイソだった食べ物を庶民側に寄せたひとつがカレーだと僕は思っています」(カレー細胞さん/以下同)

「自由軒」の「名物カレー」(並)(800円) 出典:*あんこ*さん

しかし大衆食文化の中でもカレーの地位は決して高くなく、むしろ低いほうだったとか。ただ、だからこそ「スパイスカレー」と呼ばれるムーブメントが起こったとカレー細胞さんは言います。

「そういう既存の価値観に対するカウンターカルチャーという意味合いが最も大きいかなと。だから、スパイスカレーなんて食べ物は存在しないと思っています。よく、スパイスカレーは小麦粉やカレールウではなくホールスパイスを使うとか色々言われますけど、そうやって型にはめるのであれば、極端な話インドやスリランカのカレーだってスパイスカレーですから。

料理の構成要素に関しても、カウンターカルチャーだからこそ既存メソッドの小麦粉やカレー粉を用いない手法で、個々のシェフが新たな表現としてのカレーを創造した。そのムーブメント自体が、スパイスカレーの本質なのだと思います」

例を挙げるとすれば、若い世代が独自のセンスで生み出したシティポップやオルタナティブロックなどのバンドシーン。インディーズでのライブ活動や手売り音源から熱烈なファンを集め、やがてメジャーシーンへとステップアップしていきました。その流れは多くのスパイスカレー店が間借り営業から熱烈なファンを集め、やがて実店舗営業へと移行していった流れそのものだとカレー細胞さんは言います。

名店「カシミール」の影響を受けた第2世代

「カシミール」の「ミックスB(半熟卵あり)ビーフ」(1,350円) 出典: カフェモカ男さん

「スパイスカレーのパイオニアは、1992年創業の『カシミール』だと言われており、店主の後藤明人さんがEGO-WRAPPIN’の初期メンバーだったことは有名。そのほか、スパイスカレーの店主=ミュージシャンというのはよくあるケースですが、スパイスカレーと音楽創作には共通点が多いんでしょうね」

ちなみに「カシミール」以前に存在したスパイスカレーの源流として、かつて心斎橋にあった「ルーデリー」があります。スパイシーでサラッとしたそのカレーは、後藤さんをはじめ多くのスパイスカレー店主に影響を与えたはず、とカレー細胞さん。余談ですが「ルーデリー」の流れを汲むお店は現在宮崎県で同名「ルーデリー」として営業しています。

「後藤さんがカレーを始めたら、セオリーを無視した調理法だけど抜群にウマいと。やがて2000年代前後に、その自由な表現にインスパイアを受けて『ヤムティノ(のちの『ヤムカレー』『旧ヤム邸』)』や『コロンビアエイト』(後述)などがデビュー。スパイスカレー第2世代と言えるシーンが形成されました」

ジャンルが安定し新たな論争も。飽和状態を迎えた第3世代

「curry bar nidomi」の「混盛〜トロトロ豚ナンコツのスリランカカレー 紫キャベツのピクルス添え、ナンコツ入りスパイスチキンキーマ カダラコットゥ(雛豆のカレーソース卵炒め)添え、梨ミカンキュウリのサンボル」(1,100円)、 スペシャルトッピング 「チキンのサンバル炒め」(200円)、「牡蠣のオイル漬け海老醤仕立て」(250円) 出典:OWL1964さん

「2010年代になると、さらなる新星による第3世代が登場。代表格は『curry bar nidomi』『スパイスカリー バビルの塔』『ボタニカリー』『谷口カレー』など。スパイス居酒屋、あいがけ、青い皿を用いた美しい盛り付け、間借りといったスタイルが顕著になります」

やがてこれら先達のスタイルを踏襲する店が次々と誕生しますが、ジャンルとして確立されればされるほど、スパイスカレーは論理矛盾をはらむことに。なぜなら、既成概念をひっくり返すことが本来のスパイスカレーだったから。なんとなく、パンクのレジェンド「ザ・クラッシュ」のジョー・ストラマーによる名言「Punk is attitude. Not style」や、お笑いコンビのマヂカルラブリーを例にした漫才論争などに似た感覚を覚えるのは筆者だけではないでしょう。

他方、スパイスカレーの認知が府外に大きく広がったのも2010年代。これはFacebookによるコミュニティや、Instagramによる映え写真のトレンドなど、SNSの影響が強く関わっています。

「2015〜2016年頃からはメディアによく取り上げられるようになり、スパイスカレーというジャンル自体も安定化、裏返せば飽和状態になったと思います。以降は第4世代と言えるでしょう。第3世代で確立されたスタイルでジャンルの裾野を広げるお店が全国に広がった一方、固定化されつつあった枠を飛び越えて自由な表現に挑む、本質的なスパイスカレーマインドを持った気鋭店も登場しています」

大阪カレーに多大な影響を与えたスリランカ料理

ここまで大阪カレーの歴史に触れてきましたが、ひとつ欠かせないエッセンスがあります。それがスリランカ料理。米を主食とし、日本の鰹節に似た食材「モルディブフィッシュ」を使い、油は少なめで香りとうまみを共存させているのが主な特徴です。また、仏教国なので豚肉や牛肉も自由に用いられているなど、日本の食文化との親和性も。

日常食のひとつは、ご飯とパリップ(スリランカ式豆カレー)やカレー、ポルサンボル(ココナッツふりかけ)などの副菜をワンプレートに盛り付け、混ぜ合わせて食べる「ライス&カリー」。このスリランカ料理が日本で最初にメジャーとなった地域が大阪であり、スパイスカレーにも大きな影響を与えたと考えられるのです。

「きっかけは、1990年に開催された『国際花と緑の博覧会』。ここで“宝石と紅茶とスパイスの国、スリランカ”をテーマに掲げ大好評だったスリランカ館です。その後日本に残ったスリランカ人シェフやスタッフ、そしてそのツテで来日してきたシェフたちの手で次々と本格的なスリランカ料理店がオープンしていきました」

「カルータラ」の「チキンカリー」830円 出典:虎太郎がゆくさん

エポックメイキングなお店は、1998年オープンの『カルータラ』や、2011年オープンの『ロッダグループ』などです。カレー細胞さんは「スパイスカレーと聞いてイメージされるあいがけスタイルワンプレートの原型は、スリランカの『ライス&カリー』にあると言っていいでしょう」とのこと。

「大阪でスリランカ料理が爆発的に受け入れられた背景についてはいくつか挙げることができます。ひとつは『うまみ文化』。合わせだし文化が育まれた背景もあり、大阪人は他地域の人が思っている以上にうまみにこだわります。異国料理ながらうまみを感じられるスリランカ料理が、大阪人の味覚にジャストフィットしたのは間違いありません。

もうひとつは『混ぜ文化』。粉もんが根付く大阪では、料理をグチャッと混ぜることにあまり抵抗がありません。前述した『自由軒』に代表される、生卵を混ぜるカレーがソウルフードですし。これらの背景から、スリランカ料理のエッセンスが今の大阪カレーに生かされたと僕は考えています」

大阪のカレー店おすすめ5軒

ではいよいよ、あまたある大阪カレーの名店から5軒のおすすめをカレー細胞さんがセレクト。まずはスパイスカレー第2世代の解説で触れた「コロンビアエイト」から紹介します。

1. スパイスカレーを全国区にした功労店「コロンビアエイト」

「コロンビアエイト」は、2018年に初めて「ミシュランガイド京都・大阪」のビブグルマンに選出された実力派。いち早くレトルトを全国展開するなど、スパイスカレーを全国区の知名度に押し上げた功労店であり、ザクザクのホールスパイスをあとがけして食感に変化を加えるスタイルも後進に影響を与えました。

「超有名店ですけど、やっぱりスゴい。荻野善弘店主は『カシミール』へのリスペクトを込めてオギミールを名乗り、でもまったく新たな表現をしているという。この、発明が新たな発明を生むという関係性が、実はスパイスカレームーブメントが広がった第一歩だったんじゃないかと思っています」

「コロンビア エイト 北浜本店」の「ミックスカレー」(1,100円) 出典:うどんが主食さん

第2世代にはオリジナリティの高い名店がたくさんある中でも「コロンビアエイト」は特に別格。少し似せようとしただけでもヘタなモノマネになってしまいそうな、インパクトの強さとオリジナリティの高さは、唯一無二だとカレー細胞さんは言います。

「ニューヨークでイベントをして大人気にもなって、海外進出も考えていたはずです。コロナで未定になってしまったと思いますけど。ならばと、大御所ながらフードトラックで出店するなどロックなんですよね。そういった経緯もあって、2022年には再三のラブコールを受けて東京進出を果たしました。大阪を代表する一軒であり、誰もうまくマネできない個性を放つという点では、抜きんでた存在です」

2. スパイス中華カレーの金字塔「八戒」

大阪カレーシーンにおける中華×カレーの融合。その圧倒的代表店が「大衆中遊華食堂八戒」で、2021年11月にリニューアル移転しました。秀逸なのはバランスの絶妙さにあり、実にカレーであり麻婆豆腐な逸品。ほかにもスパイスと中華を自在に組み合わせたメニューを次々に発表する、全国的にもリスペクトするカレー店主が多い中華カレーの金字塔です。

「大衆中遊華食堂 八戒」の「Osamu式スパイスカリィ3種あいがけ」(1,650円)、魯肉トッピング(200円) 出典:OWL1964さん

「八戒は、世代ではくくれない店かなと。というのも、前述した『カルータラ』の横田彰宏店主と八戒の末広收(おさむ)店主は幼馴染みで、ここにアナザーストーリーがあるんです。横田さんがスリランカカレーに目覚め、最初にアドバイスを求めたのが、代々続く中華の料理人である末広さんでした。そうした中で末広さんはスパイスの知見を深め、横田さんは腕前を上げて大阪におけるスリランカ料理のパイオニアになったのです」

八戒には定番「四川麻婆豆腐カリィ」のほかにも、中華的なアプローチによるカレーやスパイス料理が多彩にあり、さらに良質な生ラム肉を使ったジンギスカンも絶品だとか。

「ジンギスカンはもちろん、個人的にはラムのミートボールも大好きです。インドの『コフタ』みたいに羊のうまみが凝縮していて絶品。いずれにせよ、八戒は大阪のカレー文化を昔から知っていることもあって、達観しているというか、次元の違いを感じさせてくれるお店ですね」

3. スパイスカレー以上にスパイスフルな欧風カレー「さぼてん食堂」

他県から大阪に乗り込み、攻めたアプローチでカレー好きをとりこにする名店が、次に紹介する「さぼてん食堂」です。店主の森川和人さんはもともと福岡の西新で「大自然カレー」を営んでいましたが、2013年に閉店して店名ともに心機一転。2014年に大阪で「さぼてん食堂」を開業しました。

「面白いのは、大阪らしいカレーを意識しましたと言って提供しているのが欧風カレーというところ。スパイスカレーは欧風カレーへのアンチテーゼとして発展しましたが、いつしか大きくなりすぎてしまった。そこにさらなるカウンターの形で欧風カレーをアプローチするという。この姿勢こそ、本来あるべきスパイスカレーじゃないかなって。しかもその味は、スパイスカレー以上にスパイスフルだったりして、結果スパイスカレー好きにもめちゃめちゃ支持されているんです」

「さぼてん食堂」の「キーマカレー」(940円) 出典:gurume_policeさん

カレー細胞さんイチオシのメニューはキーマカレー。超粗挽きのミンチは肉感あふれる弾力で、それを包み込むカレーはホールスパイスが立体的に使われており、かなり辛めの仕上がりに。その上にクリームと温玉がかけられ、絶品だとか。

「欧風カレーってお腹にたまるイメージがあったんですけど、食べてびっくり。スパイスも立っているし、ズバッとキレのある辛さ、クリームと温玉の変奏、そして肉感の楽しさと、気が付いたら完食していました。しかも食べた後も全然重くない。スパイスカレー好きに愛されるのも納得の欧風カレーです」

4. シンプルかつPOPに昇華させた「スパイスカレー43」

前述、スパイスカレー第4世代のくだりで「固定化されつつあった枠を飛び越えて自由な表現に挑む、本質的なスパイスカレーマインドをもった気鋭店」と書きましたが、次に紹介するのはその一軒。“カレーにせんほうがええのに”をテーマに越境料理を繰り出す「堕天使かっきー」や、和食とカレーの絶妙な落とし所を実現している「はぐ寧」といった奇才とともに肩を並べる「スパイスカレー43」です。

「名物は月替わりの『気まぐれドライカレーと彩りポタージュ』。ごちゃごちゃ盛られがちなスパイスカレーの要素を一切排除し、シンプルかつPOPに昇華させたのがこの逸品です。音楽でも映像でも、マニアックなものを突き詰めてマニアックに提示するよりも、突き詰めた上でわかりやすくキャッチーなPOPさに落とし込むほうが頭を使うし、アイデアとセンスと経験が必要になるんですよね。ここはそれを見事に実現しています」

「スパイスカレー43」の「麻辣ドライカレーと豆腐のポタージュ」(1,200円) 出典:ジョニー72さん

カレー細胞さんは、この立体的なカレーを“タテ型ミールス(南インド式の定食)”と表現。崩した際に各層が重力により落ちることで味が混ざるという、レイヤー感のあるおいしさを楽しめます。

「ファーストアタックのキーマ、セカンドアタックのポタージュ、サードアタックの混ぜ合わせに、フォースアタックの卵崩し。最初別々に食べるからこそ味わえる、それぞれの個性の掛け算がたまりません。シンプルなカレーなのに4回楽しめるという、見事な“食のデザイン”がここにあります」

カレー細胞さんは以前「4,000軒以上食べ歩いたカレーマニアが絶賛。ポップを装いつつ凝りに凝った本格スパイスカレー!」という記事でも同店をプッシュ。カレーEXPOグランプリ受賞カレーの「瀬戸内レモンスプラッシュ」や「ネパールカレーまぜまぜごはん」に「スパイスわっぱめし」といった個性派メニューも紹介しているので、ぜひこちらも参考に。

5. センスあふれるイノベーティブスパイス料理「イーカ スーク」

最後に紹介するのは、型にとらわれない創作スパイス料理とお酒が堪能できる「イーカ スーク」。ランチはカレープレートを提供し、ディナーではハーブ&スパイスをテーマにした、センスと香りあふれるメニューが並びます。

「前菜からデザートまで、世界各国の料理をベースにした驚きの品々が目白押し。たとえば『鯖と根菜のベンガル風テリーヌ』は、フレンチ×ベンガルとしか言いようがない味わいの面白さ。『スリランカ風 低温調理のレアチャーシュー』は、ココナッツミルク香るキノコのモージュをチャーシューに添えるなど、発想が意外すぎる上にしっかりと料理に落とし込む実力もお見事。実にセンスの塊のようなお店なのです」

「イーカ スーク」の「天然鯛と赤海老・ホタテ貝柱いろんな野菜のモロッコ式スパイス煮込み〜タジン〜(自家製焼きたてピタパン添え)」 出典:くぴぷちさん

なお、カレープレートはディナーでも味わえるのでご安心を。そして、メニューのどれもがリーズナブルという点も、カレー細胞さんがおすすめする理由です。

「前述のテリーヌは780円。ほかにも、明太子をキーマ仕立てにして半熟玉子に合わせ、バゲットで食べさせるというエレガントなビジュアルも秀逸な「めんたいマサラ半熟玉子」は380円。東京だったら2.5倍ぐらいするんじゃないかとか思うわけですけど、シェフの腕もピカイチですし料理の独創性も魅惑的。まだ全国的な知名度はありませんが、今後大注目のお店です」

府外流出も見逃せないカレートレンド

以前企画した「大阪の次にアツい関西カレーはここ! 京都の名店5軒をタイプ別にマニアが解説」で軽く触れましたが、昨今の大阪カレーで大きなトレンドとなっているのは、実は府外流出です。

背景のひとつには大阪におけるスパイスカレーが飽和状態になっていることも関係していますが、違う土地の食材やルールで挑戦的なカレーを提供するお店が出てきています。既存の枠から飛び出すという意味では、本来のスパイスカレーらしい動きだと言えるでしょう。

とはいえ大阪でも、型にはめられがちな中、あっと驚くような発想で打ち破る新星が登場しているのも事実。なんだかんだ、大阪のカレーシーンからはこれからも目が離せません。

