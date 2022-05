「死にゲー」と呼ばれるほどの高難度で世界中をうならせている人気アクションRPG「ELDEN RING(エルデンリング)」を、ボタンを押すと声が出る赤ちゃん向け知育玩具のコントローラーでプレイしている動画が投稿されました。

The Fisher-Price baby’s first gamepad has just been modded to play Elden Ring - The Verge

https://www.theverge.com/2022/5/1/23051545/fisher-price-toy-baby-gamepad-real-xbox-controller-rudeism-elden-ring

「フィッシャープライス(fisher price) バイリンガル・ゲームコントローラー」は、コントローラーを模した赤ちゃん向けの知育玩具です。一応ボタンがついていますが、押しても「一緒に覚えよう、3!」といった具合に数字や文字などを読み上げる音声が出るだけなので、実際にゲームをプレイすることはできません。

Amazon | フィッシャープライス(fisher price) バイリンガル・ゲームコントローラー 【6~36カ月】【知育・英語・外国語】FXX43 | おもちゃ | おもちゃ

そんなおもちゃを改造して、エルデンリングをプレイできるようにしてしまったのは、ゲーム動画クリエイターのRudeism氏。同氏は以前にもモールス信号でDARK SOULS IIIをプレイしたことがあるなど、奇抜なコントローラーでゲームをプレイすることに情熱を注いでいる人物です。

And just because it can be beaten with one button doesn't mean games like Dark Souls shouldn't have accessibility & difficulty options! ???????? pic.twitter.com/DporRqC15E— Rudeism (@rudeism) October 24, 2021

Rudeism氏が実際におもちゃのコントローラーでゲームをプレイしている様子は、以下から見ることができます。

let me know what games you'd like to see me play with it

and thanks to @Wario64 for the off-hand joke that inspired me to make this happen ???? pic.twitter.com/3OETvcsEsI— Rudeism (@rudeism) May 1, 2022