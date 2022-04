プチプラのキャンプギアに詳しいSLOWCAMP/スローキャンプさんがキャンドゥの「折りたたみ椅子」をご紹介。横に倒して万能スタンドとしても使えるそうです。薪を乗せて薪ラックとしても良いのだとか。

キャンドゥの折りたたみ椅子がイチオシ!





・価格:550円(税込)





キャンドゥでしか購入できないアイテム「折りたたみ椅子」。椅子なので、本来は座面を上にして使うものですが、それ以外の使い方もできるんです。









横に倒して、その上にコンテナを載せて使うというアイデア! このアイデアは、キャンプ動画が素敵なYouTuber「Ken10」さんのアイデアからインスパイアされたものです。





華奢に見えるフレームも、実際は強度があり簡単には折れ曲がりません。





ダイソーの「スクエア収納BOX」の蓋を乗せて、簡易テーブルにもなります。ちょっとすべりやすい気もしますが、あくまで簡易テーブルとしてなら「あり」です。





中心に向かってV字になる形状なので、薪ラックとしても!





気になった方は、ぜひ店頭でチェックしてみてください。

