¡Ú¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¡ÛÆ£ËÜ¤Ä¤«¤µÅÅ·â·ëº§¡ª¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ö¿Í´Ö¡©¥Ñ¥ó¥À¡©¡×¿ÈÆâ¤âº¤ÏÇ
¡¡¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¡×¤Î¼èÄùÌòÁª¼êÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÆ£ËÜ¤Ä¤«¤µ¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢£±£µÆü¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¸òºÝÃæ¤À¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¤ÎÇ¯¾åÃËÀ¤Ç¡¢Æ±ÆüÌ¤ÌÀ¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¡Ö£²£°£±£¸Ç¯ÅÙ¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡×¤Ç½÷»Ò¥×¥íÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»äÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÎÉ±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤º¡¢¥Ñ¥ó¥À¤È¤ÎàÉÔÎÑá¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿ÎÞ¤¢¤ê¡¢¾Ð¤¤¤¢¤ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Æ¤óËö¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¤Î¾ÝÄ§¤ËÂÔË¾¤Î½Õ¤¬Íè¤¿¡£àÈôæÆÅ·½÷á¤³¤ÈËÅÄ¿¿ÆàÈþ¤¬¾Ú¿Í¤òÌ³¤á¤¿º§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë¤ª²Ç¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¡¢¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¡ÖÆìÊ¸»þÂå¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ëÆÁ°æµÁ¼Â»÷¡×¤È¤¤¤¦°ìÈÌ¿ÍÃËÀ¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ï£²£°£±£¸Ç¯£¶·î¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¿Í¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÎÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡Ö¤Û¤È¤ó¤Éµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÇ¯¤Ë£±¡Á£²²ó¡¢Í§¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¿©»ö²ñ¤ÇÆ±ÀÊ¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡µÞÅ¸³«¤·¤¿¤Î¤Ï£²£°Ç¯£±£±·î²¼½Ü¤À¡££²¿Í¤À¤±¤Ç²ñ¤¦µ¡²ñ¤ò·Ð¤¿¸å¡¢Àµ¼°¤Ë¸òºÝ¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢Æ£ËÜ¤ÎºÇ½é¤ÎÊÖ»ö¤Ï¡Ö¥Î¡¼¡×¤Ç¡¢¡Ö¾¯¤·»þ´Ö¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈºÆ¹Í¤Î»þ´Ö¤ò¤â¤é¤¤Çº¤ßÂ³¤±¤¿¡£
¡¡£±½µ´Ö¸å¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Õ¥ì¥ó¥º¡×¤ÎÌÁÍ§¡¦ÃæÅç°ÂÎ¤¼Ó¡Ê£³£²¡Ë¤À¡£¡Ö·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é£²¿Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡¡Â¾¤ËÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤·¡¢¡Ø¹¥¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Æ£ËÜ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤ÆÀ²¤ì¤Æ¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¼«½Í¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢ÀÅ¤«¤Ë°¦¤ò¤Ï¤°¤¯¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ý¥ó¥³¥Ä¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡Ø²¿¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤À¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤À¤Ã¤¿¡£ÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤Ë¤Ï»î¹ç¤ÇÆ¬Éô¤Ë¶¯¤¤¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¤¿¤ó¤³¤Ö¤È¤¢¤¶¤À¤é¤±¤Î´é¤Çµ¢Âð¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤Á¤ã¤ó¤Èµ¯¤¤ë¤«¿´ÇÛ¤À¤«¤é¡×¤ÈÆ£ËÜ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬¤ì¡¢ÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤Ç´ÇÉÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÍâÄ«¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÎÏÆ¤Ç¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÌÜ¤Ë¤·¼«Á³¤ÈÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¡Ö°Â¿´¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤À¤Ê¡×
¡¡£±£²·î²¼½Ü¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆüÈæÃ«¸ø±à¤Ç¥Ç¡¼¥ÈÃæ¤Ë»ØÎØ¤ò¸«¤»¤é¤ì¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¡£´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¡£¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤´Î¿´¤Ê»þ¤Ë¡¢¼Ç´¢¤êµ¡¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥É¥Ã¥¥ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£¼Ç´¢¤êµ¡¤Ë¥«¥á¥é¤¬»Å¹þ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤«²¿ÅÙ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¤«¤Í¤ÆÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤Î¾¿Æ¤Î»Ñ¤Ë´¶²½¤µ¤ì·ëº§´êË¾¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤·¤«¡ÖÆ£ËÜ¤Î·ëº§¥Í¥¿¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¡£½÷»Ò¥×¥íÂç¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£±£¹Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥É¥ì¥¶¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Ë¿°¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢µðÂç¥Ñ¥ó¥À¤È¤ÎÉÔÄç¹Ô°Ù¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¡¢µÜ¾ë¸©Æâ¤Ë½»¤àÊì¡¦¤¤ß¤¨¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥¨¡¼¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢Äï¤«¤é¤Ï¡Ö·ëº§¤ÏÁê¼ê¤¬¤¤¤Æ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¡©¡¡¥Ñ¥ó¥À¡©¡×¤È£Ì£É£Î£Å¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï°ã¤¦¡£Æ£ËÜ¤Î·ëº§¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤À¡£¡Ö¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÎ®¤»¤ë²ÈÄí¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¥É¥¸¤ë¤È¡Ø¤µ¤¹¤¬¤À¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤Ê¤Î¤ÇÇú¾Ð¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤²ÈÄí¤Ë¡£»Ò¶¡¤âÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢½÷¤Î»Ò¤¬¡£¤¢¤Ã¡¢¤â¤·Éâµ¤¤µ¤ì¤¿¤é¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥·¥å¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡£à¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼á¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤ËÌ´¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿°¦¤ÎÅÁÆ»»Õ¤¬¡¢¹¬¤»¤Î¤é¤»¤ó³¬ÃÊ¤ò¾å¤ë¡£
¡Úº£¸å¤Î³èÆ°¤Ï¡Ä¡Ûµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ïº£¸å¤Î¥×¥í¥ì¥¹³èÆ°¤À¡£¶áÇ¯¤Î½÷»Ò¥×¥í³¦¤Ç¤Ï¡¢£²£°£±£¹Ç¯£²·î¤Ë±§Æ£½ãµ×¡Ê¸½¥ª¥ë¥«±§Æ£¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿À¤Íå¤ê¤µ¤ä¡¢ÊÆ£×£×£Å½êÂ°»þÂå¤Î£²£°Ç¯£²·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¥«¥¤¥ê¡¦¥»¥¤¥ó¡Ê¸½£Ë£Á£É£Ò£É¡Ë¤¬¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»çÍë¥¤¥ª¤Î»Ð¡¦Èþ±û¤Ï£±£µÇ¯£¹·î¤Î°úÂà¶½¹Ô¤Ç·ëº§¤òÅÅ·âÈ¯É½¡££±£¸Ç¯£µ·î¤Ë£Ä£Ä£ÔÂçÀÐ¿¿æÆ¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¤·¤¿£×£Á£Ö£Å¤ÎÂçÈ«Èþºé¤ÏÆ±Ç¯£±£²·î¤Ë°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜ¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤éÀ¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¶áÆüÃæ¤ËÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¤ÏºòÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë£¸Áª¼ê¤¬ÂàÃÄ¤·¡¢ÀèÆü¤â¥·¥ó¥°¥ë²¦¼Ô¤Î½Õµ±¤Ä¤¯¤·¤¬£µ·î£´Æü²£ÉÍÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤Î°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡·ã¿ÌÂ³¤¤ÎÃæ¤ÇÆ£ËÜ¤Î·ëº§¤ÏÍ£°ì¤ÎÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Ïµî½¢¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¡££²£°Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ð¤³¤³¤Çº£¸å¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡ù¤Õ¤¸¤â¤È¡¦¤Ä¤«¤µ¡¡£±£¹£¸£³Ç¯£··î£³£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£µÜ¾ë¡¦ÍøÉÜÄ®½Ð¿È¡£ÅìËÌÊ¡»ãÂçÂ´¶È¸å¤Ï¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¶ÐÌ³¡£·ÝÇ½³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¥¢¥¤¥¹¥ê¥Ü¥ó¤ËÆþÃÄ¤·¡¢£²£°£°£¸Ç¯£¸·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£·ÝÇ½¿Í¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤â³èÌö¤·¡¢£±£µÇ¯¤«¤é¼èÄùÌòÁª¼êÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡££±£¸Ç¯ÅÙ¡Ö¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¡×½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£É¬»¦µ»¤Ï¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥·¥å¡¼¥È¡££±£µ£¸¥»¥ó¥Á¡¢£µ£°¥¥í¡£