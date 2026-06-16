きれいに整理整頓して、スタジアムを後にした。森保一監督が率いる日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップのグループステージＦ組の第１節で、オランダ代表と対戦。二度のリードを許す展開も、中村敬斗鎌田大地の得点で２−２のドローに持ち込んだ。試合が行なわれたのはダラス・スタジアム。海外メディア『ESPN FC』の公式SNSが、森保ジャパンが使用したロッカールームの様子を伝える。ビブスなどがたたまれ、ゴ