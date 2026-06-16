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野球の見方が少し変わった 日米間の比較もよりリアルに

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 野球速報アプリNPB+」が、打球や投球のトラッキングデータを全試合で公開
  • これまでは公開が一部に制限されていた打球速度や投球の回転数などを記録
  • 日米間の比較もよりリアルに近づき、データの楽しみ方も深まった
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