年4回の番組改編期が近づき、また多くの新作アニメが始まります。2022年春の改編でスタートするアニメの本数は60本強。

オリジナルアニメとして、谷口悟朗原案の「エスタブライフ」、競馬学校が舞台の「群青のファンファーレ」、女子ゴルフが題材の「BIRDIE WING -Golf Girls' Story-」、おにっ子たちの物語「おにぱん!」などがある一方、続編モノでは「TIGER&BUNNY 2」「まちカドまぞく 2丁目」「攻殻機動隊SAC_2045 シーズン2」「かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-」「オーバーロード検廖屮如璽函Ε◆Ε薀ぅ岫検廚覆匹あり、どれを見るべきなのか大いに悩むことになりそうです。

以下、作品リストは放送・配信時期が早いものから順に並べています。作品名の頭に「◆」をつけているので、「◆」でページ内検索すると1作品ごとにどんどんジャンプしていけます。また、目次からも各作品部分へ移動可能です。

放送情報欄は上が放送、下が配信。配信は独占配信や最も早いタイミングで配信を行うサービスのみ記載し、複数サービスで同時に配信がスタートするケースは、その中で早いタイミングを「他配信」としています。また、基本的に見放題サービスの配信タイミングで掲載しており、都度課金配信は異なる配信時期が設定されていることがあります。

▼目次表示

◆エスタブライフ グレイトエスケープ

・放送情報

フジテレビ:(水)24:55〜(「+Ultra」枠)

ほか

FOD:3/1(火)〜【先行独占配信】

・作品情報

「生きるのがツライ? なら逃げちゃえばいいんですよ」 ずっと先の未来。人間はそれまでの姿形だけでなく、獣人・サイボーグ・魔族など多様な姿を持つようになった。東京の街は、AIが管理する高い壁に囲まれた数多の地域「クラスタ」となり、自由な行き来をやめ、それぞれが独自の文化・常識を育んだ。人々は、自らが生まれたクラスタの常識を基準に幸せな人生を送る。 しかし、なかには自らのクラスタに適応できない者も現れる──。 そうした人々を、別のクラスタへと「逃がす」ことを生業にする者たちがいる。 「逃げたい人」たちから依頼を受け、あらゆる方法を駆使してAIの裏をかき、本来は不可能であるクラスタ間の移動を成し遂げる者たち──「逃がし屋」。 逃げて、逃げて、逃げまくる!! 逃げたい人をお手伝いする、5人の逃がし屋たちの物語──!

「コードギアス 反逆のルルーシュ」「バック・アロウ」などを送り出してきた谷口悟朗が原案・クリエイティブ統括を務めるオリジナルアニメ。

・スタッフ

原案・クリエイティブ統括:谷口悟朗

監督:橋本裕之

原作:SSF

シリーズ構成・脚本:賀東招二

キャラクターデザイン原案:コザキユースケ

アニメーションキャラクターデザイン:舛田裕美

コンセプトアート :富安健一郎(INEI)

CGスーパーバイザー:坂間健太、関水大樹、上本雅之

美術監督:高橋佐知、島村大輔

色彩設計:野地弘納

音楽:藤澤慶昌

企画・プロデュース:スロウカーブ

アニメーション制作:ポリゴン・ピクチュアズ

コピーライト表記:©SSF/エスタブライフ製作委員会

・キャスト

エクア:嶺内ともみ

フェレス:高橋李依

マルテース:長縄まりあ

アルガ:速水奨

ウルラ:三木眞一郎

Twitter:@establife

ハッシュタグ:#エスタブライフ

OP:めいちゃん「ラナ」

ED:GOOD ON THE REEL「0」

TVアニメ『エスタブライフ』逃がし屋PV/EDテーマ:GOOD ON THE REEL「0」

◆コタローは1人暮らし

・放送情報

Netflix:3/10(木)〜

・作品情報

「ブーッ」と部屋のブザーが鳴り、ドアを開けるとそこには小さな男の子が立っていた。 手に持った高級ティッシュ箱をスッと差し出し、「203号室に越してきた、“さとう”ともうす。以後、おみしりおきを。」 とある事情で『アパートの清水』に一人暮らしをすることになった、さとうコタロー、4歳。 腰におもちゃの刀を携え、今日も一人買い物に出かける。 その大人っぽくもあり、幼くもあるコタローの賢明な生き方は、周りの人に少しずつ影響を与えていく。 両親と過ごせるその日のために、強く生きると決心した4歳児の物語――。

原作は津村マミによる漫画。ビッグコミックスペリオール連載で、既刊8巻。

・スタッフ

原作:津村マミ

監督:牧野友映

シリーズ構成:佐藤裕

キャラクターデザイン:木村友美

音楽:森悠也

音響監督:田中亮

制作:ライデンフィルム

コピーライト表記:© 2022津村マミ・小学館/コタローは1人暮らしProject

・キャスト

さとうコタロー:釘宮理恵

狩野進:増田俊樹

田丸勇:諏訪部順一

秋友美月:早見沙織

Twitter:@kotaro1_anime

ハッシュタグ:#コタローは1人暮らし #kotaro1_anime

アニメ「コタローは1人暮らし」PV

◆真・一騎当千

・放送情報

AT-X:3/27(日) 20:30〜(第1話は先行放送)

・作品情報

関西最強・卑弥呼の魔の手が関東に迫る! 中華三国時代を生き、中華統一を目指し散っていった英雄たちの魂をそのまま封じ込めた装身具“勾玉”。 それを引き継いだ者たちが“闘士”として戦いを繰り広げている現代日本。 関東の覇権争いはようやく収拾の兆しを見せ始めたが、関西を支配する大和学院の卑弥呼が関東の闘士の勾玉を狙って「勾玉狩り」を始動する。 そんな中、関東・南陽学院に新たな闘士、孫権仲謀が転入。 孫権は頭首である姉・孫策伯符不在による学院からの洗礼を受ける。加えて卑弥呼によって差し向けられた刺客・山田朝右衛門と因達羅が校内に侵入し絶体絶命の危機。 執拗に狙われる仲謀に隠された秘密とは…? 一方、伝説の闘士修験の地「徐福院」へと導かれる孫策。 しかし、そこはすでに霊界の扉が開き、死者が溢れ出す“地獄”と化していた…。 そして徐福院の地下では呂蒙子明が目を覚ます。 家族のため、頭首のため、それぞれの想いが交差する新章が今、はじまる!

原作は塩崎雄二による漫画。ヤングキングアワーズ連載中で、既刊4巻。

なお、本作は同作者作品で2003年から2019年にかけてテレビアニメ化・OVA化が7度行われた「一騎当千」の続編にあたる。

・スタッフ

コピーライト表記:©2021 塩崎雄二・少年画報社/真・一騎当千パートナーズ

・キャスト

孫権仲謀:大橋彩香

山田朝右衛門:種敦美

Twitter:@Animeikkitousen

ハッシュタグ:#一騎当千

◆テルマエ・ロマエ ノヴァエ

・放送情報

Netflix:3/28(月)〜

・作品情報

古代ローマの浴場設計技師・ルシウスはあるとき、公衆浴場の排水口から現代日本の銭湯へとタイムスリップしてしまい、未知の人々「平たい顔族」が持つ入浴文化を知る。

原作はヤマザキマリによる漫画で、全6巻。2012年冬に1度テレビアニメ化(谷東監督)されている。2012年・2014年に制作された実写映画版(武内英樹監督)では、ルシウス役を阿部寛が演じた。

・スタッフ

原作・シリーズ構成:ヤマザキマリ

監督:畳谷哲也

脚本:百瀬祐一郎

音響監督:田中亮

サウンドエディター:勝俣まさとし

音響制作:ソニルード

アニメーション制作:NAZ

・キャスト

ルシウス:津田健次郎

マルクス:小林親弘

リウィア:小林沙苗

レグルス:日野聡

ハドリアヌス帝:磯部勉

山口マミ:瀬戸麻沙美

歌川国芳:池田秀一

吉田:櫻井孝宏

ケイオニウス:細谷佳正

マルクス・アンニウス・ウェルス:榎木淳弥

「テルマエ・ロマエ ノヴァエ」追加キャスト発表PV- Netflix

◆3秒後、野獣。〜合コンで隅にいた彼は淫らな肉食でした

・放送情報

-オンエア版

TOKYO MX

BS11

AnimeFesta

他配信

(YouTube、ニコニコ動画、dアニメストア、U-NEXT、アニメ放題、ビデオマーケット)

-大人向けプレミアム版

AnimeFesta:【独占配信】

・作品情報

「草食の皮かぶってる奴が一番危険なんだよ、俺みたいなね?」 大学生の柚は、草食系男子を求め合コンに参加。 そこで、物憂げな表情をする要に強く引き付けられる。 更には、そんな彼を草食系男子だと思い油断してしまい…。 突然、無防備な紬の唇を奪う要。 彼は、3秒前とは違う雄の顔をしていた…。

原作は百瀬こあによる漫画。2022年3月・4月に1巻・2巻が連続刊行される。

・スタッフ

監督:中村良

脚本:津山伊達

キャラクターデザイン:栗林安土流十五

総作画監督:扇多恵子

色彩設計:戸塚由紀子

美術監督:舘藤健一

撮影監督:柳靖孝

撮影:YY.product

編集:石井知

音響監督:西山寛基

音響制作:スタジオマウス

アニメーション制作:ステイプルエンタテインメント

製作:彗星社

コピーライト表記:©百瀬こあ/Suiseisha Inc.

・キャスト

東条要:矢野奨吾(オンエア版)/魁皇楽(プレミアム版)

久米紬:杉山里穂(オンエア版)/栄冠しょこら(プレミアム版)

小豆沢悠人:広瀬裕也(オンエア版)/蒼井夕真(プレミアム版)

Twitter:@af_originalTL

ハッシュタグ:#3秒後野獣

◆処刑少女の生きる道(バージンロード)

・放送情報

TOKYO MX:4/1(金) 24:30〜

BS11:4/1(金) 24:30〜

AT-X:4/2(土) 21:00〜、ほか

ABEMA:4/1(金) 24:30〜

・作品情報

日本から訪れ世界に大災害をもたらした《迷い人》。彼らは過去に世界を滅ぼすほどの厄災をもたらしたことから「禁忌指定」となり、人知れず処刑する必要があった。《迷い人》の処刑を生業とする《処刑人》のメノウは、ある日、日本人の少女・アカリと出会う。いつものように任務を遂行しようとしたメノウだが、アカリの“とある能力”により失敗に終わってしまう。アカリを確実に処刑するため、彼女を連れて、いかなる異世界人をも討滅可能な儀式場があるというガルムの大聖堂を目指すメノウ。殺されるために旅をしているとは知らず純粋に楽しむアカリの姿に、メノウのなかで何かが変わり始めていたー。

原作は佐藤真登によるライトノベル。既刊6巻。

・スタッフ

原作:佐藤真登

キャラクター原案:ニリツ

監督:川崎芳樹

シリーズ構成:ヤスカワショウゴ

キャラクターデザイン:玉置敬子

プロップデザイン:ヒラタリョウ

美術監督:丹伊田輝彦

色彩設計:岡田恵沙

3DCGディレクター:柴山一生

撮影監督:福世晋吾

編集:坪根健太郎(REAL-T)

音響監督:明田川仁

音楽:未知瑠

プロデュース:EGG FIRM、SBクリエイティブ

アニメーション制作:J.C.STAFF

コピーライト表記:©佐藤真登・SBクリエイティブ/処刑少女製作委員会

・キャスト

メノウ:佐伯伊織

アカリ:佳原萌枝

モモ:金元寿子

アーシュナ:M・A・O

Twitter:@VirginroadAnime

ハッシュタグ:#処刑少女 #shokei_anime

OP:Mili「Paper Bouquet」

ED:ChouCho「灯火セレナード」

<ENG sub> アニメ『処刑少女の生きる道(バージンロード)』本PV / 『The Executioner and Her Way of Life』Official Trailer

◆理系が恋に落ちたので証明してみた。 r=1-sinθ

・放送情報

TOKYO MX:4/1(金) 25:30〜

BS日テレ:4/2(土) 24:00〜

北海道文化放送:4/6(水) 25:40〜

サンテレビ:4/4(月) 24:30〜

群馬テレビ:4/4(月) 25:00〜

AT-X:4/5(火) 23:00〜、ほか

BSフジ:4/5(火) 24:00〜

とちぎテレビ:4/8(金) 23:00〜

テレビ長崎

Amazon Prime Video:4/1(金) 25:30〜【見放題独占配信】

・作品情報

沖縄合宿で、朝日のレンブラント光線によってムード値が最高の橋で、理論値的に最高のキスをした雪村と氷室だったが、採取した唾液の量が不十分で再測定することに。 唾液測定の専門家を訪ねて、理学部生体制御学科へ向かう一同の前に、花魁のような格好に白衣をまとった妖艶な女・翠雨と、その恋人・クリスが現れる。 雪村は翠雨たちに「好きを証明する実験」への協力を要請するが、翠雨たちの圧倒的な愛のオーラを見せつけられ…。

2020年冬に放送されたアニメの続編。原作は山本アリフレッドによる漫画。COMICメテオ連載中で、既刊11巻。

・スタッフ

原作:山本アリフレッド

監督:喜多幡徹

シリーズ構成・脚本:池田臨太郎

キャラクターデザイン:五十内裕輔

総作画監督:五十内裕輔、牛島勇二

プロップデザイン:狩野都

美術監督:坂上裕文(ととにゃん)

色彩設計:松山愛子

撮影監督:田中浩介

編集:宇都宮正記

音響監督:今泉雄一

音楽:平田祥一郎、hisakuni、曽木琢磨、盒桐柑辧高橋修平、横地健太、Uio、大塚郁

劇伴制作:SUPA LOVE

プロデュース:斎藤俊輔

アニメーション制作:ゼロジー

製作総指揮:夏目公一朗

コピーライト表記:©山本アリフレッド・COMICメテオ/アニメ「リケ恋2」製作委員会

・キャスト

雪村心夜:内田雄馬

氷室菖蒲:雨宮天

奏言葉:原奈津子

棘田恵那:大森日雅

犬飼虎輔:福島潤

池田教授:置鮎龍太郎

山本亜梨華:小倉唯

クリス・フロレット:梶裕貴

藤原翠雨:山田麻莉奈

リケクマ:麻倉もも

Twitter:@rikeigakoini

ハッシュタグ:#リケ恋

【4月新番組】理系が恋に落ちたので証明してみた。r=1-sinθ(放送直前PV)

◆阿波連さんははかれない

・放送情報

TBS:4/1(金) 26:25〜

MBS:4/1(金) 26:25〜

BS-TBS:4/1(金) 27:00〜

AT-X:4/4(月) 23:30〜、ほか

・作品情報

小柄で物静かな女の子、阿波連(あはれん)れいなさん。人との距離をはかるのが少し苦手。 そんな彼女の隣の席に座るライドウくんは、阿波連さんとの間に距離を感じていた。 ある日、阿波連さんが落としてしまった消しゴムをライドウくんが拾ったことをキッカケに、ふたりの距離は急接近!? 「遠すぎたり」「近すぎたり」予測不能な阿波連さん。 色んな意味で、『はかれない』密着系?青春ラブコメディの幕が上がる!!

原作は水あさとによる漫画。「少年ジャンプ+」連載で、既刊12巻。

・スタッフ

原作:水あさと

総監督:山本靖貴

監督:牧野友映

シリーズ構成:吉岡たかを

脚本:吉岡たかを、久尾歩、兀兀

キャラクターデザイン:八尋裕子

総作画監督:八尋裕子、岩佐とも子、三島千枝、福地友樹

美術監督:倉田憲一(獏プロダクション)

色彩設計:田中千春

撮影監督:岩井和也(スタジオシャムロック)

特殊効果:木村実乃理(スタジオシャムロック)

編集:山田聖実(editz)

音響監督:阿部信行

音楽:神前暁&MONACA

アニメーション制作:FelixFilm

製作総指揮:夏目公一朗

プロデュース:藍沢亮

製作:bilibili

コピーライト表記:©水あさと/集英社・BILIBILI

・キャスト

阿波連れいな:水瀬いのり

ライドウ:寺島拓篤

大城みつき:M・A・O

石川:柿原徹也

佐藤ハナコ:楠木ともり

桃原先生:花澤香菜

ライドウ妹:長江里加

宮平先生:小坂井祐莉絵

ふたば:指出毬亜

あつし:藤原夏海

Twitter:@aharen_pr

ハッシュタグ:#阿波連さん

OP:TrySail「はなれない距離」

ED:ハコニワリリィ「キョリ感」

TVアニメ「阿波連さんははかれない」第2弾PV | 22年4月1日より放送

◆ミラキュラス レディバグ&シャノワール

・放送情報

テレビ東京:4/2(土) 7:30〜

・作品情報

ごく普通の高校生、マリネットとアドリアン。だが2人は邪悪な影からパリの街を守るスーパーヒーロー。善良な市民をヴィランへと変える邪悪な生物・アクマをとらえるため、クワミ(妖精)の力でレディバグとシャノワールに大変身。ライバルかつバディとしてともに戦う2人だが、その正体は誰も知らない。当の本人さえお互いの正体を知らず、マリネットはアドリアンに、シャノワールはレディバグに片想いをしている。

2018年からCSディズニー・チャンネルで放送されて人気を博し、2020年からはBS11での放送、さらに2021年からAmazon Prime Videoで配信されている人気作品が地上波放送に登場。ディズニー・チャンネルでは最新作・シーズン4まで放送されていて、今後、1年に1シーズンずつ制作・放送され、2024年にはシーズン7に到達する予定。

・スタッフ

コピーライト表記:© 2015 ZAGTOON- METHOD - TOEI ANIMATION.

・キャスト

マリネット/レディバグ:奈波果林

アドリアン/シャノワール:逢坂良太

ティッキー:長縄まりあ

プラッグ:高坂宙

Twitter:@miraculousjp

ハッシュタグ:#ミラキュラス

【ミラキュラス レディバグ&シャノワール】PV映像

◆シャドウバースF

・放送情報

テレビ東京系:4/2(土) 10:00〜

・作品情報

「シャドウバース」のプロプレイヤーを育成する施設、シャドバカレッジ。 転校生・天竜ライトは、7つあるシャドバ部の1つ「セブンスフレイム」に入部することを決意する。しかし、セブンスフレイムは部員不足で廃部寸前!廃部を避けるべく、ライトは新入部員を探すことにする。そんなライトを待ち受けていたのは、多種多様なカードを操る、強力なライバルたちだった――。

オンライントレーディングカードゲーム「シャドウバース」をモチーフにしたアニメの第2弾。コロコロコミックで吉野あすみによるギャグ漫画「シャドウバースFLAME デジフレ日記」が連載されている。

・スタッフ

監督:川口敬一郎

副監督:林直孝

シリーズ構成:磯崎輪太郎、赤尾でこ

アートディレクター:ぽんず

キャラクター原案:岡田学彌、みけぼし、ヘスン、おにねこ

キャラクターデザイン:原田大基

フォロワー監督:北川大輔

サブキャラクターデザイン:新田靖成

デジフレデザイン:宮川知子

プロップデザイン:岩永悦宜

色彩設計:佐藤直子 品地奈々絵

美術監督:鐘權濱

美術設定:緒川マミオ

モニターグラフィックス:sankaku

3DCGディレクター:大嶋慎介(DEEN DIGITAL)

撮影監督:中村雄太、浅川茂輝、越山麻彦

編集:平木大輔

音響監督:飯田里樹

音楽:池頼広

音響制作:ソニルード

アニメーション制作:ZEXCS

コピーライト表記:© アニメ「シャドウバースF」製作委員会・テレビ東京

・キャスト

天竜ライト:上村祐翔

ドラグニル:井澤詩織

密田川イツキ:山村響

真壁スバル:浦和希

Twitter:@shadowverse_anm

ハッシュタグ:#アニシャド #シャドバト #シャドウバース

TVアニメ「シャドウバースF」PV第1弾

◆ラブオールプレー

・放送情報

読売テレビ・日本テレビ系列:4/2(土) 17:30〜

・作品情報

バドミントン部で中学時代は無名だった主人公・水嶋亮が、名門の横浜湊高校に入学。 横浜湊高校バドミントン部には個性豊かな同級生、さらに一つ先輩には亮が憧れていた同世代NO.1プレイヤーの遊佐賢人が。 真っ直ぐで不器用な高校生たちがインターハイ優勝を目指し、日々成長していく姿を丁寧に描く、爽やかな青春ストーリー!!

原作は小瀬木麻美による小説。既刊本編3巻+短編集1巻。アニメ放送に合わせて、原作者自らシナリオをもとに書き下ろしたノベライズ版が刊行されるほか、宮田ダムによるコミカライズが「となりのヤングジャンプ」で連載される。

・スタッフ

監督:竹内浩志

シリーズ構成:金春智子、ラブオールプレー製作委員会

キャラクターデザイン:金田莉子

プロップデザイン:滝れーき

総作画監督:金田莉子、大河しのぶ、東海林康和、桑原麻衣、佐藤陵

美術監督:Scott MacDonald

美術設定:高橋麻穂

色彩設計:小森谷初

撮影監督:天田雅

3D:伊藤良太

編集:盒桐確

音響監督:早瀬博雪

音楽:林ゆうき

制作:日本アニメーション、OLM

©小瀬木麻美・ポプラ社 / 横浜湊高校バドミントン部

・キャスト

水嶋亮:花江夏樹

遊佐賢人:(未発表)

榊翔平:阿座上洋平

松田航輝:古川慎

東山太一:小野賢章

東山陽次:柿原徹也

内田輝:梶裕貴

横川祐介:(未発表)

水嶋里佳:寿美菜子

海老原仁:中井和哉

Twitter:@loveallplay2022

ハッシュタグ:#ラブオールプレー

TVアニメ『ラブオールプレー』第2弾ティザーPV|主人公・水嶋亮役は『花江夏樹』!!

◆八十亀ちゃんかんさつにっき 第4期

・放送情報

テレビ愛知:4/2(土) 20:54〜

BS11:4/3(日) 21:55〜

AT-X:4/7(木) 22:00〜、ほか

・作品情報

東京育ちの高校生、陣界斗が転校した先の名古屋で出会ったのは方言丸出しの女子高生「八十亀最中」だった。 ネコのような風貌と露骨な名古屋弁を操る八十亀ちゃんは全然懐いてくれず…。

2019年春・2020年冬・2021年冬に放送されたアニメの第4期。原作は安藤正基による漫画。Twitterへの投稿が話題になり、2016年から月刊ComicREXで連載されている。既刊11巻。

・スタッフ

原作:安藤正基

総監督:ひらさわひさよし

キャラクターデザイン:早坂皐月

美術監督:河上均

色彩設計:小山知子

撮影監督:林幸司

編集:上野勇輔(IMAGICA)

音響監督:ひらさわひさよし

音楽制作:LEVELS

音楽:阿部隆大

シリーズ構成:WORDS in STEREO

脚本:八木崇夫(QUALIA)

アニメーション制作:サエッタ

アニメーション制作協力:Creators in Pack / LEVELS

コピーライト表記:©安藤正基・一迅社/八十亀ちゃん3製作委員会

・キャスト

八十亀最中:戸松遥

陣界斗:市来光弘

只草舞衣:若井友希

笹津やん菜:小松未可子

初内ララ:南條愛乃

陣繁華:東城日沙子

雀田来鈴:松井恵理子

鉄平:赤羽根健治

一天前紫春:黒木ほの香

輿安七帆:伊藤彩沙

土辺世瑠蘭:長縄まりあ

辻優秀:間島淳司

東風樫湘:上坂すみれ

青那寺恵:徳井青空

朝霞きぃな:倉知玲鳳

Twitter:@yatogame_chan

ハッシュタグ:#八十亀ちゃん

OP:逢瀬アキラ

◆ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 2期

・放送情報

TOKYO MX:4/2(土) 22:00〜

BS11:4/2(土) 22:00〜

サンテレビ:4/2(土) 22:30〜

KBS京都:4/2(土) 23:00〜

テレビ愛知:4/4(月) 25:30〜

テレビ北海道:4/4(月) 25:30〜

TVQ九州放送:4/4(月) 26:00〜

静岡放送:4/5(火) 25:55〜

バンダイチャンネル:4/2(土) 22:00〜

LINE LIVE:4/2(土) 22:00〜

YouTube Live:4/2(土) 22:00〜

・作品情報

東京・お台場にある、自由な校風と専攻の多様さで人気の高校「虹ヶ咲学園」。 スクールアイドルの魅力にときめいた普通科2年の高咲侑は、幼馴染の上原歩夢とともに「スクールアイドル同好会」の門を叩く。 時にライバルとして、時に仲間として、それぞれの想いを胸に日々活動するメンバーたち。 「夢を追いかけている人を応援できたら……。」 12人と1人の少女たちが紡ぐ、初めての「みんなで叶える物語」。 響け!ときめき――。 いままた夢を、追いかけていこう!

2020年秋に放送された「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の第2期。

・スタッフ

原作:矢立肇

原案:公野櫻子

監督:河村智之

シリーズ構成:田中仁

キャラクターデザイン:横田拓己

デザインワークス:めばち

アニメーション制作:サンライズ

コピーライト表記:©2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

・キャスト

高咲侑:矢野妃菜喜

上原歩夢:大西亜玖璃

中須かすみ:相良茉優

桜坂しずく:前田佳織里

朝香果林:久保田未夢

宮下愛:村上奈津実

近江彼方:鬼頭明里

優木せつ菜:楠木ともり

エマ・ヴェルデ:指出毬亜

天王寺璃奈:田中ちえ美

三船栞子:小泉萌香

ミア・テイラー:内田秀

鐘嵐珠:法元明菜

Twitter:@LoveLive_staff

ハッシュタグ:#lovelive

「ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」TVアニメ2期番宣PV

◆群青のファンファーレ

・放送情報

TOKYO MX:4/2(土) 23:30〜

BS11:4/2(土) 23:30〜

群馬テレビ:4/2(土) 23:30〜

とちぎテレビ:4/2(土) 23:30〜

MBS:4/2(土) 27:08〜

AT-X:4/3(日) 23:30〜

グリーンチャンネル:4/25(月) 12:30〜

ABEMA:4/2(土) 23:30〜

その他配信:4/5(火) 12:00以降順次

・作品情報

競馬学校、騎手課程。 全国から騎手(ジョッキー)を目指す少年少女が集まる狭き門をくぐり、毎朝5時半に検量、厩舎作業、実践的訓練、学科授業といったカリキュラムをこなさなければならない。 「出会ったんです……心からやってみたいことに。」 幼少から15歳に至るまで子役・アイドルとして活動してきた有村優は、競馬場で生まれて初めて目にした生のレースに感動し、プロの騎手を志す。 入学式で優が出会ったのは、ライバルとなる個性豊かな同期生たち。 イギリス出身のエリート、負けん気の強い一匹狼、乗馬経験豊富な優等生、競馬一家に育ったサラブレッド、データ型の競馬オタク、稼げる騎手を目指すド根性少女、そして、優と同じく乗馬経験を持たない島育ちの少年。 数多の試練が待ち受ける3年間、全員が騎手になれるわけではない厳しい環境の中で、彼らはどんな成長を遂げるのか。 競馬に人生を賭けた少年たちの物語が走り出す――!

競馬学校を題材にしたオリジナルアニメ。

・スタッフ

監督:加藤誠

シリーズ構成:Team Fanfare

メインライター:福島直浩

キャラクターデザイン:かんざきひろ

総作画監督:永作友克

美術監督:大久保知江

色彩設計:岩沢れい子

撮影監督:齊藤慶一(Production I.G.)

編集:右山章太(TROYCA)

3DCG:Peakys

競馬3Dモデル・モーション協力:コーエーテクモゲームス

音響監督:土屋雅紀

音響制作:HALF H・P STUDIO

音楽:澤野弘之

アニメーション制作:Lay-duce

コピーライト表記:©Fanfare Anime Project

・キャスト

有村優:矢野奨吾

風波駿:土屋神葉

天音・グレイス:花江夏樹

京力秋樹:糸川耀士郎

宝生迅人:豊永利行

桜庭惣司朗:橘龍丸

牧皐汰:小林千晃

霜月えり:水瀬いのり

朝日豊:櫻井孝宏

野平和雄:東地宏樹

北見田子:Lynn

西園寺七緒子:勝生真沙子

久慈凱久:浪川大輔

南原煌成:木全翔也(JO1)

東将基:大平祥生(JO1)

Twitter:@fanfare_anime

ハッシュタグ:#群青のファンファーレ

OP:JO1「Move The Soul」

ED:SawanoHiroyuki[nZk]:河野純喜&與那城奨(JO1)「OUTSIDERS」

【OP&ED楽曲使用】「群青のファンファーレ」第2弾PV(4月2日放送開始)

◆デュエル・マスターズ キングMAX

・放送情報

テレビ東京系:4/3(日) 8:30〜

・作品情報

小学6年生になった切札ジョー。 少し大人になったジョーだが、変わらず仲間達とデュエマを楽しんでいた。 平和に暮らすジョー達の前に、鬼に魅せられ鬼となった男・鬼札アバクが再び現れる!! 一体アバクの目的とは…?!

原作は対戦型トレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」を題材にした、松本しげのぶによる漫画。1999年からコロコロコミックで連載されており、2度のリニューアルを経て、2017年から切札ジョーが主人公のシリーズが展開されている。既刊11巻+6巻。

2002年からアニメが放送されていて、シリーズ13作目の「デュエル・マスターズ VSRF」終盤で主人公が2代目・切札勝太から息子の切札ジョーに受け継がれて以降、約5年にわたりジョーの物語が続いてきたが、いよいよ本作がジョー編のクライマックスになるとのこと。

・スタッフ

総監督:石踊宏

監督:鈴木裕輔

シリーズ構成:加藤陽一

キャラクターデザイン:越貴文

音楽:五十嵐“IGAO”淳一

音響監督:伊藤巧

アニメーション制作:ブレインズ・ベース、小学館ミュージック&デジタル エンタテイメント

コピーライト表記:TM and © 2022, Wizards of the Coast, Shogakukan, Mitsui/Kids, ShoPro,TV TOKYO

・キャスト

切札ジョー:小林由美子

デッキー:佐藤せつじ

キラ:豊永利行

ボルツ:白石稔

うららかもも:豊崎愛生

キャップ:市川太一

スマホン:渡辺久美子

ゼーロジュニア:森田成一

ハイド:土岐隼一

ヒミコ:諏訪彩花

アバク:木村良平

Twitter:@duema_anime

ハッシュタグ:#デュエマアニメ #デュエマ

◆キャップ革命 ボトルマンDX

・放送情報

テレビ大阪・テレビ東京系:4/3(日) 9:30〜

TVer:4/3(日) 9:45〜

YouTube:4/3(日) 9:45〜

・作品情報

ボトルキャップをシュワッと発射!ボトルバトルGO!! 世界中で大人気となっているシューティングホビー、ボトルマン。 主人公・甲賀コータは、謎の新型ボトルマン「コーラマルDX」を偶然、手に入れたことからボトルバトルの世界に飛び込み、次第に夢中になっていく。 一方、英才教育を受けつつも、あることをきっかけにボトルマンを憎んでいたもう一人の主人公・帆狩リョウもまた、とある目的のためにボトルバトルの世界へ戻ってくる。 時に対立し、時に協力しながら、ボトルバトルを戦っていくコータとリョウ。 すべてのボトルバトラーの頂点・ボトルキングの座を狙うライバルや、一筋縄では行かない仲間たち。 コーラマルDXに備わった画期的な機能と、それを狙う謎の組織。ボトルキング失踪の謎……などなど、様々な出来事を経て、コータとリョウが目指すのはボトルキングか? はたまた、まったく別の未来か? 謎と爽快感に満ちた、まったく新しいボトルバトルが今、シュワッと開幕する!

タカラトミーが展開する玩具「キャップ革命 ボトルマン」をモチーフにしたアニメ。2020年に全25話のショートアニメが配信されており、メインスタッフやキャストは続投する形。

・スタッフ

原作:タカラトミー

監督:川崎逸朗

シリーズ構成・脚本:Qualia Writers Inc.、山本カズヨシ

キャラクターデザイン・総作画監督:小野早香

アニメーション制作:ガイナ

コピーライト表記:© TOMY/BMDX PROJECT・TVO

・キャスト

甲賀コータ:平田真菜

帆狩リョウ:KENN

宇佐美セイメイ:奈良徹

赤牛ツバサ:木村昴

葉加瀬カオリ:関根明良

帆狩スエゾウ:黒田崇矢

アップ奈々:松井恵理子

帆狩イオ:速水奨

Twitter:@bottleman_info

ハッシュタグ:#ボトルマンDX

OP:岡崎体育「レディキャップ!」

「キャップ革命 ボトルマンDX」2022年4月3日放送開始!

◆乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です

・放送情報

AT-X:4/3(日) 22:00〜、ほか

TOKYO MX:4/3(日) 24:30〜

BS日テレ:4/4(月) 24:00〜

読売テレビ:4/4(月) 26:59〜

dアニメストア:4/3(日) 23:00〜

・作品情報

『モブからだって、成り上がってやる――。』 とある剣と魔法の“乙女ゲー”世界に転生した社会人・ リオン。 そこは超女尊男卑な世界で、例外はゲーム内で攻略対象だった王太子率いるイケメン軍団のみ。 しかし、虐げられ絶望するリオンにはある一つの武器があった。 それは前世で妹に無理矢理攻略させられていたこのゲームの「知識」。 モブとして田舎でのんびり過ごすことを目標にしていたリオンだったが、ゲームの知識を使い、やりたい放題の女たちとイケメン軍団に図らずも反旗を翻してしまうのだった――。

原作は三嶋与夢によるライトノベル。「小説家になろう」発の作品で、GCノベルズで書籍化されており、既刊9巻。

潮里潤によるコミカライズがドラドラしゃーぷ#、のち月刊ドラゴンエイジに移籍して連載中。既刊7巻。

・スタッフ

原作:三嶋与夢

キャラクター原案:孟達

監督:三浦和也、福元しんいち

シリーズ構成:猪原健太

キャラクターデザイン:鈴木政彦

アニメーション制作:ENGI

コピーライト表記:©三嶋与夢/マイクロマガジン社/モブせか製作委員会

・キャスト

リオン・フォウ・バルトファルト:大塚剛央

オリヴィア:市ノ瀬加那

アンジェリカ・ラファ・レッドグレイブ:ファイルーズあい

マリエ・フォウ・ラーフェン:佐倉綾音

ユリウス・ラファ・ホルファート:鈴村健一

ジルク・フィア・マーモリア:鳥海浩輔

ブラッド・フォウ・フィールド:立花慎之介

クリス・フィア・アークライト:遊佐浩二

グレッグ・フォウ・セバーグ:檜山修之

Twitter:@mobseka_anime

ハッシュタグ:#モブせか

TVアニメ「乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です」PV第1弾

◆ブラック★★ロックシューター DAWN FALL

・放送情報

TOKYO MX:4/3(日) 23:00〜

BS11:4/3(日) 23:30〜

KBS京都:4/3(日) 24:00〜

サンテレビ:4/3(日) 24:30〜

テレビ愛知:4/3(日) 26:05〜

ディズニープラス:【独占配信】

・作品情報

西暦2062年。労働力の大幅な自動化プロジェクトの失敗後、その中核となる人工知能アルテミスが人類との戦いを選んだ末、荒廃した二十年後の地球。 とある基地の地下研究施設で、ひとりの少女、エンプレスが目覚める。 彼女は人類の守護者3人の生き残りのうちのひとりであった。しかし彼女には以前の記憶がない。 そんなエンプレスに平和構築軍の大佐は告げる。エンプレスには、現在、アルテミスが建設中の月と地球を結ぶ軌道エレベーターを完成前に破壊する使命があることを。 完成すれば月で大量生産中の巨大機械軍が大挙して地球へやってくるからだ。 だが、その行く手を仲間であったはずのデッドマスターやストレングス、アルテミスの手先である無人軍隊やカルト集団<教育機関>のスマイリーらが阻もうとする。 さまざまな思惑が交差する中、大佐らと軌道エレベーターを目指して進んでいくエンプレス。その先で待ち受けるものとは……。

原作にあたるのはイラストレーター・hukeのキャラクターイラストで、絵に着想を得たsupercellのryoが2008年に発表したオリジナル楽曲「ブラック★ロックシューター」には爆発的な反響があった。さまざまなメディアミックスが行われていて、アニメ化は2009年〜2010年発表のOVA、2012年放送のテレビアニメに続く3度目。2012年版はOVAをもとにしたリメイクだったが、本作は前作とは一切つながりはなく、キャストやスタッフも一新されている。

・スタッフ

原作:ブラック★ロックシューター

監督:天衝

シリーズ構成:深見真

シリーズ構成協力:吉上亮

脚本:深見真、吉上亮

キャラクター原案:huke

コンセプトデザイン:友野るい、石渡マコト(ニトロプラス)、太田幼女(ニトロプラス)

キャラクターデザイン・総作画監督:野中正幸、中川耀

アニメーション制作:バイブリーアニメーションスタジオ、バイブリーアニメーションCG

製作:ブラック★★ロックシューター DAWN FALL 製作委員会、UNLIMITED PRODUCE by TMS

コピーライト表記:©B★RS/ブラック★★ロックシューター DAWN FALL製作委員会

・キャスト

エンプレス(ブラックロックシューター):石川由依

デッドマスター:早見沙織

ストレングス:潘めぐみ

大佐:桐本拓哉

モニカ:朝井彩加

ブラックトライク:久野美咲

Twitter:@project_brsDF

ハッシュタグ:#ブラックロックシューター #BRS #BRSDF

OP:ZAQ「ASEED」

ED:高槻かなこ「Before the Nightmare」

TVアニメ「ブラック★★ロックシューター DAWN FALL」本PV

◆ちいかわ

・放送情報

フジテレビ系:4/4(月) 5:25〜(「めざましテレビ」内)

・作品情報

優しくて気の弱い「ちいかわ」や、その親友で好奇心旺盛な「ハチワレ」、ハイテンションで何をしでかすかわからない「うさぎ」たちの、ほのぼのしつつも厳しい現実に直面した日常を描く。

原作はナガノによる漫画。Twitterでの連載が好評を博し、各種コラボグッズも大人気。書籍版は既刊2巻。

・スタッフ

原作:ナガノ

シリーズディレクター:三原武憲

音楽:トクマルシューゴ

アニメーション制作:動画工房

コピーライト表記:©nagano

・キャスト

ちいかわ:青木遥

ハチワレ:田中誠人

うさぎ:小澤亜李

ハッシュタグ:#アニメちいかわ

◆インセクトランド

・放送情報

Eテレ:4/4(月) 8:45〜

・作品情報

ここは地球のどこかにある、小さな昆虫たちの国「インセクトランド」。 ヒメボタル、ハナカマキリ、クワガタ、カブトムシ…たくさんの昆虫が暮らしています。 大きさも、色も、形も、住んでいる場所もバラバラ! さらに、飛ぶ、泳ぐ、光る、力持ち…それぞれの昆虫が全く違う個性(生態)を持っています。 そんなインセクトランドに巻き起こる事件やできごとを、個性豊かな昆虫たちはどんな方法で解決していくのでしょうか。 さあ、昆虫の世界に飛び込もう! 昆虫たちが、たくさんのことを教えてくれるよ!!

原作は香川照之による自然教育絵本「INSECT LAND」シリーズ。

・スタッフ

原作:香川照之

エグゼクティブプロデューサー:香川照之

監督:川越淳

シリーズ構成・脚本:木戸雄一郎

キャラクター原案:ロマン・トマ

キャラクターデザイン:筧あゆみ

クリエイティブサポート:Studio No Border

制作:トムス・エンタテインメント

アニメーション制作:トムス・ジーニーズ

企画協力:ロータス・ルーツ

コピーライト表記:©ARANCIONE/インセクトランド製作委員会

・キャスト

アダム:泊明日菜

ミア:久野美咲

シャルロット:美山加恋

テオ:七海ひろき

エデン:高橋李依

アクセル:花江夏樹

ガブリエル:奈良徹

ラファエル:斉藤貴美子

マキシーム:菊池こころ

ナレーション:櫻井孝宏

Twitter:@insect_land

香川照之プロデュース昆虫アニメ「インセクトランド」キャラクター紹介

◆機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 特別編

・放送情報

TOKYO MX:4/5(火) 22:29〜

MBS:4/5(火) 27:30〜

BS11:4/29(金) 19:30〜

・作品情報

「厄祭戦」と呼ばれる大戦争の終結から約300年後。民間警備会社クリュセ・ガード・セキュリティに所属する三日月・オーガスは火星独立運動の象徴であるクーデリア・藍那・バーンスタインの護衛を引き受けたことをきっかけに、「厄祭戦」時代のモビルスーツ、ガンダム・バルバトスに乗り込んでクーデリアを狙う武力組織ギャラルホルンと戦うことになる。

2015年から2017年にかけて2シリーズ・全50話が放送された「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」の一部エピソードを再編集し全9話構成にした作品。なお、2022年春に、新規アニメーション付きストーリーとゲームで構成されたシリーズ新作「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」と完全オリジナルゲーム「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ」を楽しめるアプリ「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズG」がリリースされる予定。

・スタッフ

制作:SUNRISE BEYOND

コピーライト表記:©創通・サンライズ

©創通・サンライズ・MBS

Twitter:@g_tekketsu

ハッシュタグ:#g_tekketsu #鉄血特別編

OP:MAN WITH A MISSION「Blaze」

『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ 特別編』PV

◆パリピ孔明

・放送情報

TOKYO MX:4/5(火) 23:00〜

BS日テレ:4/5(火) 24:00〜

MBS:4/5(火) 26:30〜

・作品情報

三国時代の蜀の丞相・諸葛孔明は五丈原の戦いで死期を迎えたあと、若い肉体に戻って現代の日本に転生した。渋谷でパリピに誘われた先で月見英子と出会い歌に心を奪われた孔明は、英子の軍師として二度目の人生を送り始める。

原作は四葉夕ト・小川亮による漫画。コミックDAYSから週刊ヤングマガジンに移籍して連載中。既刊8巻。

・スタッフ

原作:四葉夕卜、小川亮

監督:本間修

シリーズ構成:米内山陽子

キャラクターデザイン:関口可奈味

プロップ設定:宮岡真弓、牧野博美

美術監督:東潤一

美術設定:藤井祐太

色彩設計:江口亜紗美

3D監督:市川元成

撮影監督:富田喜允

編集:盒曲

特殊効果:村上正博

音響監督:飯田里樹

音楽:彦田元気(Hifumi,inc.)

音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作:P.A.WORKS

製作:「パリピ孔明」製作委員会

コピーライト表記:© 四葉夕卜・小川亮・講談社/「パリピ孔明」製作委員会

・キャスト

月見英子:本渡楓(歌唱:96猫)

諸葛孔明:置鮎龍太郎

KABE太人:千葉翔也

久遠七海:山村 響(歌唱:未発表)

オーナー小林:福島潤

Twitter:@paripikoumei_PR

ハッシュタグ:#パリピ孔明

OP:QUEENDOM「チキチキバンバン」

ED:「気分上々↑↑」

TVアニメ「パリピ孔明」PV第2弾ー若者たちは不安よな。孔明 動きます ーPV

◆勇者、辞めます

・放送情報

AT-X:4/5(火) 22:30〜、ほか

TOKYO MX:4/5(火) 24:30〜

BS11:4/5(火) 24:30〜

MBS:4/5(火) 27:00〜

ABEMA:4/5(火) 23:30〜

・作品情報

魔王軍の侵攻から世界を救った勇者レオ。 しかしその強さは平和な世を迎えた人間にとっても脅威となり、ついには聖都から追放されてしまった。 地位も名誉も居場所も失い、彷徨う勇者が行き着いた先は――ボロボロの魔王軍!? 人への恨みか自暴自棄か、魔王に正体を隠しつつ、四天王と共に軍の立て直しに挑むレオ。 引退勇者の大仕事、その先に待つものは……?

原作はクオンタムによるライトノベル「勇者、辞めます〜次の職場は魔王城〜」。小説投稿サイト「カクヨム」で連載ののち、カドカワBOOKで書籍化され既刊3巻。

文庫版は富士見ファンタジア文庫から刊行されている。既刊2巻。

風都ノリによるコミカライズがヤングエースUPに連載中。既刊5巻。

・スタッフ

原作:クオンタム

キャラクター原案:天野英

総監督:信田ユウ

監督:石井久志

シリーズ構成:村越繁

キャラクターデザイン:中野裕紀

プロップデザイン:杉山友美

美術監督:徳田俊之

美術設定:泉寛

色彩設計:鈴木咲絵

撮影監督:江間常高、石黒瑠美

編集:新見元希

音響監督:森下広人

音楽:宗本康兵

音楽制作:フライングドッグ

アニメーション制作:EMTスクエアード

製作:「勇者、辞めます」製作委員会

コピーライト表記:©2022 クオンタム・天野英/KADOKAWA/「勇者、辞めます」製作委員会

・キャスト

レオ・デモンハート:小野賢章

エキドナ:本渡楓

シュティーナ:伊藤静

リリ:大和田仁美

メルネス:内山夕実

エドヴァルト:稲田徹

ディアネット:鈴木みのり

ジェリエッタ:松岡美里

Twitter:@yuuyame_anime

ハッシュタグ:#yuuyame #勇やめ

OP:鈴木みのり「BROKEN IDENTITY」

ED:東山奈央「Growing」

TVアニメ「勇者、辞めます」PV第2弾|2022年4月5日放送開始

◆BIRDIE WING -Golf Girls' Story-

・放送情報

テレビ東京系:4/5(火) 24:00〜

・作品情報

ヨーロッパのとある国、ナフレス。 天才的なゴルフの腕前を持つイヴは生活のため、賭けゴルフで稼ぐ日々を送っていた。 そんなある日、大企業の令嬢でエリートゴルファーの天鷲葵と運命的な出会いを果たす。 全く異なる世界に生きる、2人の天才。 互いの心を撃ち抜いたのは、たった一打のショットだった。 虹色の弾丸≪レインボー・バレット≫のイヴと、プレッシャーとは無縁の、ゴルフを純粋に楽しむ≪無邪気な暴君≫、葵。 2人は惹かれ合い、影響され、変わってゆく――。

女子ゴルフを題材にしたオリジナルアニメ。

・スタッフ

監督:稲垣隆行

シリーズ構成:黒田洋介

音楽:中川幸太郎、穴沢弘慶

監修:井上透(プロコーチ・世界ジュニアゴルフ選手権日本代表監督)

協力:グローバル ゴルフ メディア グループ 株式会社

企画・原作・制作:BN Pictures

コピーライト表記:©BNP/BIRDIE WING Golf Club

・キャスト

イヴ:鬼頭明里

天鷲葵:瀬戸麻沙美

新庄雨音:小清水亜美

リリィ・リップマン:関根明良

亜室麗矢:古谷徹

レオ・ミラフォーデン:池田秀一

Twitter:@birdiewing_golf

ハッシュタグ:#バディゴル #BW_golf

OP:広瀬香美「Venus Line」

TVアニメ『BIRDIE WING -Golf Girls’ Story-』本PV|2022. 4.5. START!

◆もっと!まじめにふまじめ かいけつゾロリ 第3シリーズ

・放送情報

Eテレ:4/6(水) 19:00〜

・作品情報

「いたずらの王者」を目指すゾロリが弟子のイシシ、ノシシとともに繰り広げる冒険の旅を描く。

2020年春・2021年春に続く同名作品第3シリーズ。前身として、2004年〜2005年にかけて放送された「かいけつゾロリ」、および2005年から2007年にかけて放送された「まじめにふまじめ かいけつゾロリ」がある。

原作は原ゆたかによる児童文学で既刊70巻。2022年は刊行開始から35周年にあたる。

・スタッフ

原作:原ゆたか

監督:緒方隆秀

シリーズ構成:冨岡淳広

キャラクターデザイン:船越英之

音楽:田中公平

アニメーション制作:BNピクチャーズ、亜細亜堂

コピーライト表記:©原ゆたか/ポプラ社・BNP・NEP

・キャスト

ゾロリ:山寺宏一

イシシ:愛河里花子

ノシシ:くまいもとこ

ビート:梶裕貴

ミラ:悠木碧

Twitter:@zororizz

ハッシュタグ:#アニゾロ

OP:ゾロリ「大逆転どっこいSHOW」

ED:ヤバイTシャツ屋さん「ZORORI ROCK!!!」

【もっと!まじめにふまじめ かいけつゾロリ】第3シリーズPV映像

◆RPG不動産

・放送情報

AT-X:4/6(水) 21:30〜

TOKYO MX:4/6(水) 23:00〜

サンテレビ:4/6(水) 24:00〜

BS日テレ:4/7(木) 24:30〜

KBS京都:4/7(木) 25:00〜

テレビ愛知:4/8(金) 27:05〜

dアニメストア:4/6(水) 22:00〜【地上波先行】

・作品情報

魔王が倒され、世界が平和になってから15年。 風色琴音は、新居を探して「RPG不動産」に訪れるが、実はそこが琴音の就職先だった! 同僚は、自由でやんちゃなファー、仕事に厳しい僧侶のルフリア、可憐な見た目と裏腹な強さをもつ戦士のラキラ。 琴音は3人と一緒に力を合わせて、家探しに訪れる一風変わったお客さんたちからの無理難題を仲良く楽しく解決しながら、新しい住まいを提供していく。 大切な物件探しは「RPG不動産」にお任せください! 水のなかでも、雲の上でも、どんな場所だって、きっとあなたが喜んでくれる素敵な物件を見つけてみせます。 異世界おしごとファンタジー、開幕!

原作は険持ちよによる漫画。まんがタイムきららキャラット連載で、既刊3巻。

・スタッフ

原作:険持ちよ

監督:越田知明

シリーズ構成:中村能子

キャラクターデザイン:谷口元浩

プロップデザイン:松本恵

美術監督:川口正明(アトリエローク07)

色彩設計:真壁源太

撮影監督:福岡由惟

編集:今井大介

音響監督:高寺たけし

音響効果:風間結花

音楽:宮崎誠

音楽制作:日本コロムビア

アニメーション制作:動画工房

製作:『RPG不動産』製作委員会

コピーライト表記:©険持ちよ・芳文社/『RPG不動産』製作委員会

・キャスト

風色琴音:井上ほの花

ファー:木野日菜

ルフリア:川井田夏海

ラキラ:石見舞菜香

Twitter:@rpgrs_anime

ハッシュタグ:#RPG不動産

OP:風色琴音、ファー、ルフリア、ラキラ「Make Up Life!」

ED:まねきケチャ「Awesome!」

TVアニメ『RPG不動産』 第2弾PV

◆であいもん

・放送情報

AT-X:4/6(水) 23:30〜、ほか

TOKYO MX:4/6(水) 25:35〜

KBS京都:4/6(水) 25:35〜

サンテレビ:4/7(木) 24:00〜

BS11:4/8(金) 23:00〜

・作品情報

ミュージシャンを夢見て、実家の和菓子屋を飛び出した主人公・納野和。それから10年の月日が経った頃、和のもとに実家から1通の手紙と和菓子が届く。そこには父親が入院したと書かれており、和はそれが「実家へ戻り、入院した父に代わり稼業を継いで欲しい」というメッセージだと確信、急ぎ10年ぶりの実家へと戻る。しかし、実家へ戻った和を待っていたのは元気な姿の父親と、そんな父に後継ぎと呼ばれる少女・雪平一果であった。事態が飲み込めない和へ追い打ちをかけるように告げられたのは、親が失踪してしまった一果の父親代わりになって欲しいとのことで…。

原作は浅野りんによる漫画。ヤングエース連載で既刊12巻。

・スタッフ

原作:浅野りん

監督:追崎史敏

シリーズ構成:吉田玲子

キャラクターデザイン・総作画監督:渋谷秀

プロップデザイン・和菓子作画:佐藤史暁

2D・衣装デザイン:蓬田佑季

美術監督:空閑由美子(スタジオじゃっく)

色彩設計:中村千穂

CGディレクター:山本祐希江(いなほ)

撮影監督:松本乃吾(いなほ)

編集:齋藤朱里(三嶋編集室)

音楽:高田漣

音楽制作:フライングドッグ

音響監督:森下広人

アニメーション制作:エンカレッジフィルムズ

製作:緑松

コピーライト表記:©RIN ASANO/緑松

・キャスト

納野和:島信長

雪平一果:結木梢

納野平伍:小山力也

納野富紀:大原さやか

巽政:岩崎ひろし

お鶴さん:ゆきのさつき

瀬戸咲季:永塚拓馬

堀河美弦:鈴木みのり

松風佳乃子:盒競潺淵

私市緋色:早見沙織

雪平巴:松岡禎丞

雪平真理:坂本真綾

納野一光:及川いぞう

納野倭世:吉田美保

Twitter:@Deaimon_anime

ハッシュタグ:#であいもん #deaimon

OP:坂本真綾「菫」

ED:であいもん(ayaho+曽我淳一)「ここにある約束」

TVアニメ『であいもん』番宣映像【2022年4月放送】

◆社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。

・放送情報

AT-X:4/7(木) 21:00〜、ほか

TOKYO MX:4/7(木) 22:00〜

BS日テレ:4/9(土) 24:30〜

BSフジ:4/12(火) 24:30〜

J:COMオンデマンド:【先行配信】

みるプラス:【先行配信】

・作品情報

社畜の伏原さんが夜中まで会社で仕事をしていると、フロアに「タチサレ〜」という不気味な声が鳴り響く…。その声の正体は、小さな幽霊ちゃんだった!健康のために伏原さんを立ち去らせたい幽霊ちゃんと、幽霊ちゃん可愛さに立ち去りたくない伏原さん。そんな2人(?)が織りなす、癒され可愛いハートフルストーリー。

原作は有田イマリによる漫画。Twitterで話題を呼んだ作品で、のちに月刊少年ガンガンで連載がスタート。既刊6巻。

・スタッフ

原作:有田イマリ

監督:南原玖宇

シリーズ構成:赤尾でこ

キャラクターデザイン:田中春香

音響監督:立石弥生

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

音楽:宝野聡史、葛西竜之介

音楽制作:ポニーキャニオン、アップドリーム

プロデュース:ドリームシフト

アニメーション制作:project No.9

コピーライト表記:©有田イマリ/SQUARE ENIX・製作委員会も癒されたい。

・キャスト

幽霊ちゃん:日高里菜

伏原さん:金元寿子

みゃーこ:小原好美

倉橋さん:内田真礼

リリィ:石原夏織

今週の「可愛い。」担当:???

Twitter:@shachisaretai

ハッシュタグ:#しゃちされたい

OP:石原夏織「Cherish」

ED:内田真礼「聴こえる?」

TVアニメ「社畜さんは幼女幽霊に癒されたい。」PV第3弾/2022年4月7日(木)放送開始!

◆ヒロインたるもの!〜嫌われヒロインと内緒のお仕事〜

・放送情報

TOKYO MX:4/7(木) 22:30〜

BSフジ:4/7(木) 24:30〜

MBS:4/8(金) 26:55〜

AT-X:4/9(土) 23:30〜、ほか

U-NEXT:4/7(木) 23:00〜

アニメ放題:4/7(木) 23:00〜

・作品情報

田舎育ちの女子高生・涼海ひより。好きなことは走ること。得意種目はハードル走。 そんな陸上一直線女子のひよりは、陸上部のある学校に進学するため、地元を離れ、東京の桜丘高校へと入学することに。 偶然クラスメイトになったのは超人気高校生アイドルユニット『LIP×LIP』の染谷勇次郎と柴崎愛蔵。 街中の大型ビジョンで流れる華やかな姿とは裏腹に、ひよりは険しい顔でにらみ合う2人を目撃してしまう。 アイドルなんて興味もないし、あんな怖い人たちと関わりたくない。 そう思っていたはずなのに……。 「どうして私が、この2人のマネージャー見習いに!?」 新しく出会った友達、服部樹里や中村千鶴との楽しい学校生活。上京の目的だった部活動。 そして、右も左もわからないアイドル業界で、マネージャー見習いとしても奮闘するひよりは大忙し。 眩いステージで輝く高校生アイドル×努力と根性の陸上系ヒロインの、新しい青春が始まる――。

原作はクリエイターユニット・HoneyWorksの楽曲。作中に登場するLIP×LIPはHoneyWorksのプロデュースするバーチャルアイドルユニットで、結成までのエピソードが2020年に「LIP×LIP FILM×LIVE〜この世界の楽しみ方〜」としてアニメ映画化されている。

・スタッフ

原作・音楽:HoneyWorks

監督:橋本能理子

シリーズ構成・脚本:成田良美

キャラクターデザイン・総作画監督:石井かおり

美術監督:小保方良輔

色彩設計:山崎朋子

撮影監督:村野よもぎ子

編集:定松剛

音響監督:長崎行男

音楽:日向萌

アニメーションプロデューサー:米内則智

アニメーション制作:Lay-duce

企画・プロデュース:斎藤俊輔

製作:ヒロインたるもの製作委員会

コピーライト表記:©ヒロインたるもの製作委員会

・キャスト

涼海ひより:水瀬いのり

染谷勇次郎(LIP×LIP):内山昂輝

柴崎愛蔵(LIP×LIP):島信長

服部樹里:佐倉綾音

中村千鶴:早見沙織

白波渚:榎木淳弥

瀬戸口雛:麻倉もも

榎本虎太朗:花江夏樹

柴崎健:江口拓也

高見沢アリサ:東山奈央

山本幸大:松岡禎丞

成海聖奈:雨宮天

成海萌奈:夏川椎菜

YUI(Full Throttle4):斉藤壮馬

RIO(Full Throttle4):内田雄馬

MEGU(Full Throttle4):柿原徹也

DAI(Full Throttle4):増田俊樹

IV(Full Throttle4):福山潤

Twitter:@HoneyWorksMovie

ハッシュタグ:#ヒロインたるもの

OP:LIP×LIP「ジュリエッタ」

ED:涼海ひより、服部樹里、中村千鶴「東京サニーパーティー」

TVアニメ「ヒロインたるもの!〜嫌われヒロインと内緒のお仕事〜」第2弾PV | 4月7日(木)放送開始

◆骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中

・放送情報

AT-X:4/7(木) 23:30〜、ほか

TOKYO MX:4/7(木) 24:30〜

サンテレビ:4/7(木) 24:30〜

BS11:4/7(木) 25:00〜

dアニメストア:4/7(木) 24:00〜

・作品情報

目覚めるとMMORPGで自身が使用していたゲームキャラの姿のまま、異世界に放り出されていた「アーク」。 その姿は、見た目が鎧、中身が全身骨格という"骸骨騎士"であった。 ──正体がバレたら、モンスターと勘違いされて討伐対象になりかねない!? アークは目立たないよう傭兵として過ごすことを決意する。 だが、彼は目の前の悪事を捨て置けるような男ではなかった! 骸骨騎士様による無自覚"世直し"異世界ファンタジー、ここに参上!!

原作は秤猿鬼によるライトノベル。「小説家になろう」発の作品で、オーバーラップノベルスから書籍版が刊行されている。既刊8巻。

また、サワノアキラによるコミカライズがコミックガルド連載。既刊9巻。

・スタッフ

原作:秤猿鬼

キャラクター原案:KeG

原作コミック:サワノアキラ

監督:小野勝巳

助監督:吉川志我津

シリーズ構成:菊池たけし

キャラクターデザイン:今西亨

サブキャラクターデザイン:井上英紀

モンスターデザイン:長森佳容

プロップデザイン:杉村友和

色彩設計:中村千穂

美術監督:坪井健太(草薙)

美術設定:平澤晃弘

3DCGディレクター:広沢範光

撮影監督:山本聖

編集:近藤勇二

音響監督:本山哲

音響制作:ダックスプロダクション

音楽:eba、伊藤翼

音楽制作:ポニーキャニオン

アニメーション制作:スタジオKAI×HORNETS

コピーライト表記:©秤猿鬼・オーバーラップ/骸骨騎士様製作委員会

・キャスト

アーク:前野智昭

アリアン:ファイルーズあい

ポンタ:稗田寧々

チヨメ:富田美憂

ダンカ:江口拓也

ディラン:鳥海浩輔

グレニス:皆口裕子

イビン:大久保瑠美

ゴエモン:竹内良太

Twitter:@gaikotsukishi

ハッシュタグ:#骸骨騎士様

【PV2】TVアニメ「骸骨騎士様、只今異世界へお出掛け中」2022年4月より全世界放送&配信決定!

◆まちカドまぞく 2丁目

・放送情報

TBS:4/7(木) 25:28〜

BS11:4/8(金) 23:30〜

・作品情報

魔族の力に目覚めて以来、闇の一族の封印を解くためポンコツながらも戦ってきた主人公・シャミ子。ライバルだったはずの魔法少女・桃とは、なぜか協力関係になってしまい、町から姿を消した魔法少女の謎をともに追うことに……!? さらに町に潜む新たな魔族も登場し、シャミ子たちの行く末やいかに──。

2019年夏に放送されたアニメ「まちカドまぞく」の第2期。原作は伊藤いづもによる漫画。「まんがタイムきららキャラット」連載中で、既刊6巻。

・スタッフ

原作:伊藤いづも

監督:桜井弘明

シリーズ構成:大知慶一郎

キャラクターデザイン:大塚舞

アニメーション制作:J.C.STAFF

コピーライト表記:©伊藤いづも・芳文社/まちカドまぞく 2丁目製作委員会

・キャスト

吉田優子:小原好美

千代田桃:鬼頭明里

リリス:盒競潺淵

陽夏木ミカン:高柳知葉

佐田杏里:千本木彩花

小倉しおん:諏訪彩花

吉田良子:大和田仁美

吉田清子:大原さやか

Twitter:@machikado_staff

ハッシュタグ:#まちカドまぞく

OP:shami momo「ときめきランデヴー」

ED:コーロまちカド「宵加減テトラゴン」

TVアニメ「まちカドまぞく 2丁目」ティザー PV

◆魔法使い黎明期

・放送情報

TBS:4/7(木) 25:58〜

BS11:4/10(日) 24:00〜

・作品情報

僕は、思い出せずにいる。 自分が一体、何なのか――。 魔法学校の生徒セービルは、入学以前の記憶がない。 自分がなぜここにいるかもわからないまま過ごす学校生活はどこか空虚で、努力の方法も分からないまま、成績は常に最下位だ。 そんなセービルに、魔法学校の学長・アルバスは、突如危険な特別実習を言い渡す。 「魔女狩りのある地域で、魔法の有用性を広めてほしい」 魔女と教会の戦争が終結して数年――世界はまだ、魔女と魔法を完全に受け入れてはいなかった。 時は魔法使い黎明期。 これは、何者でもない少年が、心に傷を隠した仲間たちと、自分を見つける物語。

原作は虎走かけるのライトノベル。既刊4巻。

本作は作者の前作でアニメ化もされた「ゼロから始める魔法の書」(全11巻)の続編にあたる。

・スタッフ

原作:虎走かける

キャラクター原案:いわさきたかし

一部キャラクター原案:しずまよしのり

監督・シリーズ構成:桑原智

文芸:虎走かける・森田眞由美

キャラクターデザイン:岩崎令奈

美術設定:西田稔

美術監督:斉藤雅己

色彩設計:油谷ゆみ

撮影監修:T2studio

編集:内田渉(コンクエスト)

音楽:斎木達彦

音楽制作:日音

音響監督:本山哲

音響制作:ビットグルーヴプロモーション

アニメーション制作:手塚プロダクション

コピーライト表記:©虎走かける・講談社/魔法使い黎明期製作委員会

・キャスト

セービル:梅田修一朗

ロー・クリスタス:岡咲美保

ホルト:鈴代紗弓

クドー:八代拓

泥闇の魔女:花守ゆみり

傭兵:矢野正明

神父:水中雅章

Twitter:@reimeiki_pr

ハッシュタグ:#魔法使い黎明期

TVアニメ『魔法使い黎明期』第1弾PV|2022年4月7日(木)放送開始

◆恋は世界征服のあとで

・放送情報

AT-X:4/8(金) 21:30〜、ほか

TOKYO MX:4/8(金) 22:30〜

BS朝日:4/8(金) 23:00〜

テレビ愛知:4/8(金) 26:05〜

FOD:4/8(金) 22:30〜【独占見放題配信】

・作品情報

桜舞う、ある春の日のこと。野原に肩を並べて座る初々しいカップルがいた。 彼らの名は相川不動と禍原デス美。 しかしこのカップルの正体は、氷結戦隊ジェラート5のリーダー・「レッドジェラート」と、悪の秘密結社ゲッコーの戦闘員・「死神王女」なのである! 本来敵同士である二人が付き合っていることは、世間には絶対に知られてはならない。 戦いの合間に、人目を忍んで会うしかないのだ。 この日も幸せを満喫する二人のすぐ側で、激しい戦闘の爆炎が立ち上る!! これは、なんとか世間に見つからないようイチャイチャする、正義のヒーローと悪の戦闘員の物語である!

原作は野田宏と若松卓宏による漫画。月刊少年マガジン連載で、既刊4巻。

・スタッフ

原作:野田宏、若松卓宏

監督:いわたかずや

シリーズ構成:杉澤悟

キャラクターデザイン:小林明美

音響監督:本山哲

音楽:宝野聡史、葛西竜之介

音楽制作:ポニーキャニオン、アップドリーム

プロデュース:ドリームシフト

アニメーション制作:project No.9

コピーライト表記:©野田宏・若松卓宏・講談社/恋せか製作委員会

・キャスト

相川不動(レッドジェラート):小林裕介

禍原デス美(死神王女):長谷川育美

王子野隼人(ブルージェラート):興津和幸

神宮寺美咲(イエロージェラート):稗田寧々

轟 大吾(グリーンジェラート):間島淳司

有栖川ハル(ピンクジェラート):日高里菜

魔島忌々(魔獣王女):花澤香菜

黒百合凶子(鋼鉄王女):金元寿子

宝条闇奈:佐倉綾音

乱乱(断罪王女):桃月なしこ

ビッグジェラート博士:茶風林

ボスラー大総統:杉田智和

カルバリンベア:安元洋貴

ヘル子:M・A・O

禍原ウラ美:橋本ちなみ

ナレーション:立木文彦

Twitter:@koiseka_anime

ハッシュタグ:#恋せか

OP:オーイシマサヨシ「恋はエクスプロージョン(feat.田村ゆかり)」

ED:DIALOGUE+「恋は世界定理と共に」

TVアニメ「恋は世界征服のあとで」本PV/2022年4月放送開始

◆デート・ア・ライブ

・放送情報

AT-X:4/8(金) 22:00〜、ほか

TOKYO MX:4/8(金) 25:00〜

BS11:4/8(金) 25:00〜

KBS京都:4/9(土) 23:30〜

サンテレビ:4/10(日) 25:00〜

dアニメストア:4/8(金) 23:00〜

・作品情報

『空間震』という未曾有の災害を伴い、隣界より顕現する少女たち――精霊。 災厄とまで呼ばれるほど圧倒的な能力を有した彼女たちに対して、人類は対処に追われ続けていた。 精霊に対抗するに当たり、人類に可能な手段は、武力をもって精霊を殲滅する、もしくは―― 『デートして、デレさせる』! デレて好感度MAXに達した精霊とキスをすることで、彼女たちの霊力を封印し、己の力にも転換できる―― そんな異能の力を持った五河士道。精霊たちを闘争のスパイラルへと巻き込む元凶となっている強大すぎる霊力を抑え、ときに彼女たちを守るためその力を行使することで、士道は夜刀神十香を始めとした精霊たちを次々と救っていった。 人類の前に初めて精霊が出現して数十年。人類と精霊の関係性や対処法も人知れず変容していた…… 士道に救われた数々の精霊たちと、まだ見ぬ精霊たち。 そして、士道を含む<ラタトスク>とは異なる手段を以て、精霊たちと対峙する者たち。 つかの間の静寂を破り…… 士道たちの戦争が、また始まる――

2013年春・2014年春・2019年冬に続くアニメ第4期。原作は橘公司によるライトノベルで、本編は全22巻。

・スタッフ

原作:橘公司

原作イラスト:つなこ

監督:中川淳

シリーズ構成:志茂文彦

キャラクターデザイン:中村直人

サブキャラクターデザイン:田中詩織

メカニックデザイン:明貴美加、森木靖泰

美術監督:中田洵輝

色彩設計:池田ひとみ

撮影監督:野澤圭輔

3Dディレクター:白井賢一

特効・2Dワークス:益子典子

編集:吉武将人

音響監督:えびなやすのり

音楽:坂部剛

音楽制作:日本コロムビア

アニメーション制作:GEEKTOYS

コピーライト表記:© 2021 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「デート・ア・ライブ検彑什邂儖会

・キャスト

五河士道:島信長

夜刀神十香:井上麻里奈

鳶一折紙:富樫美鈴

五河琴里:竹達彩奈

四糸乃:野水伊織

時崎狂三:真田アサミ

八舞耶倶矢:内田真礼

八舞夕弦:ブリドカット セーラ 恵美

誘宵美九:茅原実里

七罪:真野あゆみ

本条二亜:生天目仁美

星宮六喰:影山灯

Twitter:@date_a_info

ハッシュタグ:#date_a_live

ED:sweet ARMS「S.O.S」

TVアニメ『デート・ア・ライブ検PV第2弾

◆TIGER&BUNNY 2

・放送情報

Netflix:4/8(金)〜【独占配信】

・作品情報

職業・ヒーロー(会社員)! 最高なバディヒーローが帰ってくる! 都市シュテルンビルトは、様々な人種、民族、そして『NEXT』と呼ばれる特殊能力者が共存し、その『NEXT』能力を使って平和を守る『ヒーロー』が存在する街。 ヒーロー達は、スポンサーロゴを背負って、企業のイメージアップとヒーローポイントを獲得するため、事件解決や人命救助に奔走している。その活躍の模様は人気番組『HERO TV』で中継されており、各々“キング・オブ・ヒーロー”を目指し、年間ランキングを争っている。 鏑木・T・虎徹とバーナビー・ブルックス Jr.は、今日も平和のため、そして所属企業「アポロンメディア」のイメージアップのためにヒーロー活動を続けていた。 シュテルンビルト発祥の“ヒーローシステム”は、今や世界各地で導入され、ヒーローも増加傾向にあり、シュテルンビルトにも新たなヒーローが加入。 先輩ヒーローとしての活躍も期待される虎徹とバーナビーだが果たして?!

2011年春〜夏にテレビアニメが放送されたのち、2012年9月・2014年2月に劇場版が公開されたオリジナルのバディアクションアニメ「TIGER&BUNNY」の続編。

・スタッフ

監督:加瀬充子

シリーズ構成・脚本・ストーリーディレクター:西田征史

キャラクターデザイン・ ヒーローデザイン:桂正和

企画・原作・制作:BN Pictures

コピーライト表記:©BNP/T&B2 PARTNERS

・キャスト

鏑木・T・虎徹(ワイルドタイガー):平田広明

バーナビー・ブルックス Jr.:森田成一

カリーナ・ライル(ブルーローズ):寿美菜子

アントニオ・ロペス(ロックバイソン):楠大典

ホァン・パオリン(ドラゴンキッド):伊瀬茉莉也

ネイサン・シーモア(ファイヤーエンブレム):津田健次郎

キース・グッドマン(スカイハイ):井上剛

イワン・カレリン(折紙サイクロン):岡本信彦

Twitter:@tigerandbunny

ハッシュタグ:#tigerbunny

OP:UNISON SQUARE GARDEN「kaleido proud fiesta」

アニメ『TIGER & BUNNY 2』 ティザーPV|2022.4.8 Netflixにて全世界独占配信スタート!

◆アオアシ

・放送情報

Eテレ:4/9(土) 18:25〜

・作品情報

「世界へ、連れていってやる。」 愛媛に暮らす中学生・青井葦人(あおいアシト)は弱小サッカー部のエース。 中学最後の大会で負けた日、悔しさをぶつけるように海辺で走り込んでいたアシトは、試合を見ていた一人の男と出会う。 その男――福田達也は、Jリーグ有数のクラブ「東京シティ・エスペリオンFC」で、高校生年代を育成する組織「ユースチーム」の監督だった。 荒削りだが、ある特別な才能を持つアシトに無限の可能性を見出した福田は、自らの野望を語り始める。 「俺には野望がある。俺の作り上げたクラブで、世界を掌中に収める。世界への踏み台じゃない。我がクラブこそが世界だと。その野望のすべてを担うもの、育成<ユース>だ。」 福田の誘いを受け、入団試験<セレクション>を受けに上京することを決意するアシトだったが──

原作は小林有吾による漫画。週刊ビッグコミックスピリッツ連載で、既刊27巻。

・スタッフ

原作:小林有吾

監督:さとう陽

シリーズ構成:横谷昌宏

サッカー監修:竹下健一、曽我準、飯塚健司

キャラクターデザイン:中武学、川村敏江、山口飛鳥、長谷川早紀

サブキャラクターデザイン:清池奈保、渡部由紀子、大導寺美穂、白井英介

総作画監督:中武学、山口飛鳥

プロップデザイン:伊東ありさ、津坂美織

色彩設計:上野詠美子

美術監督:垣堺司、竹田悠介

美術設定:金平和茂、伊井蔵

2Dワークス:濱中亜希子

プリビジュアライゼーション:前島昌格

3D:森本シグマ

撮影監督:今関舞子

編集:村上義典

音響監督:はたしょう二

音楽:横山克

アニメーション制作:Production I.G

コピーライト表記:©小林有吾・小学館/「アオアシ」製作委員会

・キャスト

青井葦人:大鈴功起

大友栄作:橘龍丸

橘総一朗:山下誠一郎

冨樫慶司:八代拓

黒田勘平:堀江瞬

朝利マーチス淳:加藤渉

本木遊馬:榎木淳弥

竹島龍一:熊谷健太郎

阿久津渚:武内駿輔

栗林晴久:梅原裕一郎

中村平:小野賢章

桐木曜一:内山昂輝

高杉榮太:古川慎

伊達望:安元洋貴

海堂杏里:上田麗奈

福田達也:小林親弘

一条花:河瀬茉希

Twitter:@aoashi_pr

ハッシュタグ:#アオアシ

TVアニメ『アオアシ』公式ティザーPV|2022年4月 NHK Eテレにて放送開始予定!

◆SPY×FAMILY

・放送情報

テレビ東京系:4/9(土) 23:00〜

ほか

分割2クール

・作品情報

人はみな誰にも見せぬ自分を持っている―― 世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。 東国(オスタニア)と西国(ウェスタリス)は、十数年間にわたる冷戦状態にあった。 西国の情報局対東課〈WISE(ワイズ)〉所属である凄腕スパイの〈黄昏(たそがれ)〉は、東西平和を脅かす危険人物、東国の国家統一党総裁ドノバン・デズモンドの動向を探るため、ある極秘任務を課せられる。 その名も、オペレーション〈梟(ストリクス)〉。 内容は、“一週間以内に家族を作り、デズモンドの息子が通う名門校の懇親会に潜入せよ”。 〈黄昏(たそがれ)〉は、精神科医ロイド・フォージャーに扮し、家族を作ることに。 だが、彼が出会った娘・アーニャは心を読むことができる超能力者、妻・ヨルは殺し屋だった! 3人の利害が一致したことで、お互いの正体を隠しながら共に暮らすこととなる。 ハプニング連続の仮初めの家族に、世界の平和は託された――。

原作は遠藤達哉による漫画。少年ジャンプ+連載で、既刊8巻。

・スタッフ

原作:遠藤達哉

監督:古橋一浩

キャラクターデザイン:嶋田和晃

音楽プロデュース:(K)NoW_NAME

制作:WIT STUDIO×CloverWorks

コピーライト表記:©遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会

・キャスト

ロイド・フォージャー:江口拓也

アーニャ・フォージャー:種敦美

ヨル・フォージャー:早見沙織

Twitter:@spyfamily_anime

ハッシュタグ:#SPY_FAMILY #スパイファミリー

TVアニメ『SPY×FAMILY』第2弾PV/2022.04 ON AIR

◆キングダム 第4シリーズ

・放送情報

NHK総合:4/9(土) 24:00〜

・作品情報

合従軍との戦いで力を示した若き王、嬴政と王弟・成蟜に忍び寄る魔の手… 中華統一へのさらなる一歩となる要所「著雍」の攻略を目指し、新たな戦地で躍進する信や王賁ら、若き武将の前に現れるさらなる強敵… そして、嬴政が秦の大王となる「加冠の儀」が近づき、相国・呂不韋との権力争いの最終決戦が迫る…! 「中華統一」を目指す、信と嬴政、秦国の命運は如何に…!?

原泰久による漫画を原作としたアニメの第4期で、メインスタッフは第3シリーズから続投。原作は週刊ヤングジャンプ連載。既刊64巻。

・スタッフ

原作:原泰久

監督:今泉賢一

シリーズ構成:高木登

キャラクターデザイン:阿部恒

美術監督:水野雄介

色彩設計:阿部みゆき

撮影監督:野上大地

3DCG制作:ダンデライオンアニメーションスタジオ

編集:柳圭介

音楽:澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO

音楽制作:エイベックス・ピクチャーズ

音響監督:小泉紀介

音響制作:神南スタジオ

アニメーション制作:ぴえろ、スタジオ サインポスト

コピーライト表記:©原泰久/集英社・キングダム製作委員会

・キャスト

信:森田成一

嬴政:福山潤

河了貂:釘宮理恵

羌瘣:日笠陽子

成蟜:宮田幸季

呂不韋:玄田哲章

昌平君:諏訪部順一

昌文君:仲野裕

桓騎:伊藤健太郎

蒙武:楠大典

騰:加藤亮夫

王翦:堀内賢雄

蒙驁:伊藤和晃

王賁:細谷佳正

蒙恬:野島裕史

李牧:森川智之

呉鳳明:浪川大輔

媧燐:田中敦子

Twitter:@kingdom_animePR

ハッシュタグ:#キングダム

OP:SUIREN「黎-ray-」

ED:珀「眩耀」

TVアニメ「キングダム」第4シリーズ ティザーPV | 2022年春放送開始!

◆可愛いだけじゃない式守さん

・放送情報

ABC・テレビ朝日系列:4/9(土) 26:00〜(「ANiMAZiNG!!!」枠)

AT-X:4/13(水) 23:00〜、ほか

BS12:4/15(金) 26:00〜

・作品情報

不幸体質の男子高校生・和泉くんの彼女は、同級生の式守さん。 笑顔が素敵で優しくて、和泉くんと一緒にいるときはいつも幸せそう。 可憐で可愛い、愛情たっぷりの彼女だけど、和泉くんがピンチになったりすると……最高にカッコいい、“イケメン彼女”に大変身! 可愛い×カッコいいに溢れた式守さんと和泉くんや仲良しフレンズによる楽しい日常は止まらない! 尊さ1000%ラブコメ、いよいよスタート!

原作は真木蛍五による漫画。マガジンポケット連載で、既刊11巻。

・スタッフ

原作:真木蛍五

監督:伊藤良太

副監督:山中祥平

シリーズ構成:成田良美

キャラクターデザイン:菊池愛

アニメーション制作:動画工房

コピーライト表記:©真木蛍五・講談社/式守さん製作委員会

・キャスト

式守:大西沙織

和泉:梅田修一朗

猫崎:松岡美里

八満:日高里菜

犬束:岡本信彦

Twitter:@anime_shikimori

ハッシュタグ:#式守さん

TVアニメ『可愛いだけじゃない式守さん』PV

◆このヒーラー、めんどくさい

・放送情報

AT-X:4/10(日) 21:00〜、ほか

TOKYO MX:4/10(日) 22:00〜

BS11:4/10(日) 24:30〜

関西テレビ:4/10(日) 26:29〜

dアニメストア:4/10(日) 21:30〜

・作品情報

世のため人のため、冒険の旅を行く戦士アルヴィン。 魔獣と戦闘中、ダークエルフのヒーラー、カーラが通りかかった。 だが手助けを頼むと、カーラは「人に助けを求めるのなら、 ひざまずいて額と両手を大地につけるべきではないでしょうか!」とヒーラーにあるまじき発言。 さらにはアルヴィンに、自分から離れると死んでしまう呪いをかけてしまう。 最弱の戦士アルヴィンと、世にもめんどくさい性格のヒーラー、カーラ。 宿命の出会いがここに!

原作は丹念に発酵による漫画。ニコニコ静画・コミックフラッパーに連載で、既刊4巻。

・スタッフ

原作:丹念に発酵

監督:中西伸彰

シリーズ構成:志茂文彦

キャラクターデザイン:菊永千里

プロップデザイン:白詩織

美術監督:湖山真奈美

色彩設計:荒木隆介

撮影監督:山本耕平

編集:小野寺絵美

音響監督:郷文裕貴

音響効果:白石唯果(ラプソディ)

音楽:五十嵐聡(TOKYO LOGIC)

アニメーション制作:寿門堂

コピーライト表記:©丹念に発酵/KADOKAWA/このヒーラー、めんどくさい製作委員会

・キャスト

アルヴィン:佐藤拓也

カーラ:大西亜玖璃

キノコ(オルテガイア):泊明日菜

オオムネクマ:白熊寛嗣

牛:速水奨

マリア・デスフレイム:早見沙織

Twitter:@kono_healer

ハッシュタグ:#このヒーラー #kono_healer

OP:大西亜玖璃「ジェリーフィッシュな君へ」

ED:カーラ with アルヴィン、キノコ「HERO in HEALER」

TVアニメ「このヒーラー、めんどくさい」PV第2弾

◆極主夫道 パート2

・放送情報

TOKYO MX:4/11(月) 22:00〜

・作品情報

“不死身の龍”と恐れられるも、極道の世界から忽然と姿を消した伝説の男がカタギの世界に現れた。家族を守り、忠誠と仁義を尽くす専業主夫の道を極めるために。

2021年秋からNetflixで配信されている「極主夫道 パート2」がテレビでも放送される。パート1が第1話〜第5話で、パート2は第6話〜第10話。なお、龍役を演じている津田健次郎が家事に挑むおまけ映像「極工夫道 パート2」も放送される。

原作はおおのこうすけによる漫画。くらげバンチ連載で既刊9巻。

なお、玉木宏主演によるドラマ版が2020年秋に放送されていて、2022年6月には「極主夫道 ザ・シネマ」として劇場公開される。

・スタッフ

監督:今千秋

シリーズ構成:山川進

アニメーション制作:J.C.STAFF

コピーライト表記:©Netflix ©おおのこうすけ/新潮社

・キャスト

龍:津田健次郎

美久:伊藤静

雅:興津和幸

銀:M・A・O

虎二郎:細谷佳正

OP:打首獄門同好会「シュフノミチ」

ED:打首獄門同好会「極・夫婦街道」

◆本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでられません 第3部

・放送情報

読売テレビ:4/11(月) 26:29〜

TOKYO MX:4/13(水) 22:00〜

WOWOW:4/13(水) 24:00〜(※27話のみ無料放送)

BSフジ:4/13(水) 24:30〜

AT-X:4/14(木) 23:00〜、ほか

dアニメストア:4/11(月) 26:59〜【独占先行配信】

・作品情報

誰もが本を読める世界へ――! 神殿の青色巫女見習いになったマインは、ルッツやトゥーリ、孤児院の子供たちと共に、子供用の聖典絵本を作った。 マインの本への情熱は高まるばかり。ヨハンやハイディにグーテンベルクの称号を与え、次なる目標・活版印刷を目指す。 だが、そんなマインの行く手に暗雲が立ちこめる。 強大な魔力と不思議な知識をもつマインに利用価値を見出した貴族や、マインに恨みをもつ貴族が、マインを密かに狙っていたのだ。 安全のため、マインには護衛騎士がつくことになった。 さらに、フェルディナンドはマインに、貴族であるカルステッドの養女になるようにと命ずる。 それはマインの身を守るための命令だったが、大切な家族と離れたくないマインは受け入れることができない。 そんな中、マインの家族に新しい命が誕生する。 エーファがカミルを出産。マインは姉となったのだ。 そして、神殿では身食いの捨て子、ディルクを育てることに。側仕え見習いのデリアはディルクを家族同然に可愛がるようになる。 守りたいものが増える中、マインを狙う魔の手はすぐ近くまで迫っていた。 マインはどうなってしまうのか!?

2019年秋・2020年春の放送に続くアニメ第3期。原作は香月美夜によるライトノベル。「小説家になろう」発で、書籍版がTOブックスから刊行されている。既刊は本編・外伝・短編集合わせて30巻。

・スタッフ

原作:香月美夜

原作イラスト:椎名優

監督:本郷みつる

シリーズ構成・脚本:國澤真理子

キャラクターデザイン:柳田義明、海谷敏久、松苗はる香

総作画監督:遠藤江美子、大竹紀子

プロップデザイン:ヒラタリョウ

美術監督:木下了香

美術設定:天田俊貴

色彩設定:一瀬美代子

撮影監督:北村直樹

編集:長坂智樹

音響監督:渡辺淳

音響効果:倉橋裕宗

音響制作:岡村信治

音楽:未知瑠

音楽制作:フライングドッグ

アニメーション制作:亜細亜堂

コピーライト表記:©香月美夜・TOブックス/本好きの下剋上製作委員会2020

・キャスト

マイン:井口裕香

フェルディナンド:速水奨

ジルヴェスター:井上和彦

カルステッド:森川智之

ダームエル:梅原裕一郎

ルッツ:田村睦心

ベンノ:子安武人

トゥーリ:中島愛

ギュンター:小山剛志

エーファ:折笠富美子

オットー:日野聡

コリンナ:衣川里佳

マルク:前野智昭

フリーダ:内田彩

ギル:三瓶由布子

フラン:狩野翔

デリア:都丸ちよ

ロジーナ:鈴木みのり

ヴィルマ:安野希世乃

Twitter:@anime_booklove

ハッシュタグ:#本好きの下剋上

ED:坂本真綾「言葉にできない」

TVアニメ「本好きの下剋上」第3期 15秒番宣CM

◆サマータイムレンダ

・放送情報

TOKYO MX:4/14(木) 24:00〜

BS11:4/14(木) 24:00〜

関西テレビ:4/14(木) 26:55〜

アニマックス:4/16(土) 20:00〜

J:テレ:4/18(月) 25:00〜

ディズニープラス:【見放題独占配信】

・作品情報

「潮が死んだ―――。」 幼馴染・小舟潮の訃報を聞いた網代慎平は、2年ぶりに故郷である和歌山市・日都ヶ島に帰ってきた。 家族や友人との再会。滞りなく行われていく葬儀。 しかし、親友・菱形窓は「潮の死には不審な点があり、他殺の可能性がある」と慎平に告げる。 翌日、近隣の一家が突如として全員消えてしまう事件が発生。 時を同じくして、慎平はある不吉な噂を耳にする。 「自分にそっくりな“影”を見た者は死ぬ。影に殺される――!」 さらに、潮の妹・澪が「お姉ちゃんが亡くなる3日前に影を見た」と言いだして……!? 紀淡海峡に浮かぶ夏の小さな離島で、時をかけるSFサスペンスが、今幕を開ける――!

原作は田中靖規による漫画。少年ジャンプ+に連載され、全13巻で完結済み。今回のアニメ化は2クール全25話で結末までが描かれる。

・スタッフ

原作:田中靖規

監督:渡辺歩

シリーズ構成・脚本:瀬古浩司

キャラクターデザイン:松元美季

美術:草薙

音楽:岡部啓一、高田龍一、帆足圭吾

音楽制作協力:MONACA

アニメーション制作:オー・エル・エム

制作:小学館集英社プロダクション

コピーライト表記:© 田中靖規/集英社・サマータイムレンダ製作委員会

・キャスト

網代慎平:花江夏樹

小舟潮:永瀬アンナ

小舟澪:白砂沙帆

南方ひづる:日笠陽子

根津銀次郎:浦山迅

菱形窓:小野賢章

菱形朱鷺子:河瀬茉希

菱形青銅:大塚明夫

小舟アラン:玄田哲章

凸村哲:上田燿司

雁切真砂人:小西克幸

Twitter:@summertime_PR

ハッシュタグ:#サマータイムレンダ

OP:マカロニえんぴつ「星が泳ぐ」

ED:cadode「回夏」

TVアニメ『サマータイムレンダ』 第1弾PV 【2022年4月TV放送/配信開始】

◆ULTRAMAN SEASON2

・放送情報

Netflix:4/14(木)〜

・作品情報

世界中で地球人の大量消滅事件が発生──。 レナと進次郎も、同時に消失してしまう。 そんな中、フリージャーナリストの東光太郎は恋人のイズミとともに「消失事件」の謎を追い始める。 異星人の正体はテロ組織「暗黒の星」。彼らは世界に向けて声明を出す。 「人類の半分を消滅させるか、地球の半分を割譲するか……どちらかを選べ」 その頃、消えた進次郎とレナは衛星軌道の異星人の船に転送されていた。 「暗黒の星」と科特隊の闘いに巻き込まれ、知りすぎた光太郎は、命を失いそうになるが……。 決戦の相手は巨大兵器「黄金の城塞」。 街を破壊し尽くす巨大メカを相手に、ULTRAMAN、セブン、タロウに加え、ゾフィー・ジャック・エースも参戦。 ついにULTRAMAN6ヒーローが集結する!

2019年春に配信されたアニメのシーズン2。原作は清水栄一と下口智裕による漫画で、月刊ヒーローズのちコミプレで連載。既刊17巻。

・スタッフ

原作:円谷プロダクション、清水栄一×下口智裕

監督:神山健治、荒牧伸志

シリーズ監督:内山寛基

音楽:戸田信子×陣内一真

制作:ProductionI.G×SOLA DIGITAL ARTS

コピーライト表記:©TSUBURAYA PRODUCTIONS ©Eiichi Shimizu,Tomohiro Shimoguchi ©ULTRAMAN製作委員会2

・キャスト

早田進次郎:木村良平

諸星弾:江口拓也

北斗星司:潘めぐみ

早田進:田中秀幸

ジャック:竹内良太

東光太郎:前野智昭

佐山レナ:諸星すみれ

井手光弘:魚建

エド:牛山茂

アダド:津田健次郎

白石:白石稔

ベムラー:曽世海司

イズミ:坂本真綾

ペダント星人:諏訪部順一

Twitter:@heros_ultraman

ハッシュタグ:#ULTRAMAN

OP:NOILION

ED:Void_Chords

アニメ『ULTRAMAN』Season2 新PV公開!【2022年4月14日より Netflixにて全世界配信】

◆史上最強の大魔王、村人Aに転生する

・作品情報

神話に名を刻む、史上最強の《魔王》ヴァルヴァトス。 王としての人生をやり尽くした彼は、強さゆえの孤独から平凡な生活に憧れ、数千年後の世界に、村人アード・メテオールとして転生した。 しかし、転生した未来では魔法文明が衰退。 魔法そのものが弱体化していた。 初めての友人であり幼馴染みのイリーナとともに魔法学園へと入学したアードだったが、特別な存在になることをどれだけ拒絶しても、その力が規格外であることを隠せなかった。 畏敬の念を抱く者、言い寄ってくる者があとを絶たず、さらには、かつて世界を恐怖に陥れた《魔族》も暗躍し始め――。 元《魔王》は平穏かつ平凡な人生を手にすることができるのか。 波乱に満ちた学園ヒロイックファンタジー、開幕!

原作は下等妙人によるライトノベル。「小説家になろう」連載ののち富士見ファンタジア文庫から書籍版が刊行されている。9巻は2022年3月19日発売。

・スタッフ

原作:下等妙人

原作イラスト:水野早桜

監督:湊未來

助監督:伊部勇志

シリーズ構成:横手美智子

キャラクターデザイン: 野口孝行

サブキャラクターデザイン:渡辺義弘(フロンティアワン)

デザインワークス:新谷真昼、雅彩アズサ

美術監督:吉山裕也(コスモプロジェクト株式会社)

美術設定:吉川洋史(コスモプロジェクト株式会社)

色彩設計:のぼりはるこ(緋和)

撮影監督:佐藤敦(スタジオシャムロック)

3D監督:遠藤誠(トライスラッシュ)

編集:近藤勇二(Real-T)

音楽:中塚武

音楽制作:ランティス

音響監督:小沼則義

アニメーション制作:SILVER LINK.×BLADE

製作:村人A製作委員会

コピーライト表記:©下等妙人・水野早桜/KADOKAWA/村人A製作委員会

・キャスト

アード・メテオール:深町寿成

イリーナ・リッツ・ド・オールハイド:丸岡和佳奈

ジニー・フィン・ド・サルヴァン:羊宮妃那

シルフィー・メルヘヴン:大橋彩香

オリヴィア・ヴェル・ヴァイン:園崎未恵

アード(少年時代):高橋李依

Twitter:@murabitoA_anime

ハッシュタグ:#村人Aに転生

OP:大橋彩香「Be My Friend!!!」

TVアニメ「史上最強の大魔王、村人Aに転生する」第1弾PV

◆トモダチゲーム

・放送情報

日本テレビ

BS日テレ

・作品情報

何よりも友情を大切にする高校生・片切友一は、仲の良い友人・沢良宜志法、美笠天智、四 誠、心木ゆとりと充実した日々を送っていた。 しかし、とある事件をきっかけに、5人は借金返済ゲームに巻き込まれていく。 「友達を疑わないこと」、それが唯一“トモダチゲーム”をクリアする方法。 固い友情で結ばれた彼らにとって、それは簡単すぎるゲームのはずだったが――

原作は山口ミコト・佐藤友生による漫画。別冊少年マガジン連載で、既刊19巻。

2017年にドラマ&映画2部作で実写化されている。

・スタッフ

原作:山口ミコト

漫画:佐藤友生

監督:小倉宏文

シリーズ構成・脚本:猪原健太

キャラクターデザイン:宮里美

美術監督:魏斯曼(スタジオちゅーりっぷ)

美術設定:大平司(スタジオちゅーりっぷ)

色彩設計:水野愛子

撮影監督:村野よもぎ子(レアトリック)

音楽:未知瑠

音響制作:スタジオマウス

音響監督:森下広人

アニメーション制作:オクルトノボル

コピーライト表記:© 山口ミコト・佐藤友生・講談社/「トモダチゲーム」製作委員会

・キャスト

片切友一:小林千晃

美笠天智:濱野大輝

沢良宜志法:宮本侑芽

四部誠:大野智敬

心木ゆとり:天野聡美

Twitter:@tomodachi_anime

ハッシュタグ:#トモダチゲーム

OP:水樹奈々「ダブルシャッフル」

アニメ化決定!『トモダチゲーム』最新19巻発売!<cv アニメキャスト>

◆遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!

・放送情報

テレビ東京系列

・作品情報

六葉町に住む双子の兄妹・王道遊飛と王道遊歩は、ちょっぴりアヤシイ宇宙人駆除業社・UTS(宇宙人トラブル相談所)を経営する小学生。遊飛が作った謎の装置で宇宙人を探しては、ムダに苦労する毎日を送っていた……そう、あの日までは!! できたてほやほやのミステリーサークルで、ついにホンモノの宇宙船を見つけた遊飛と遊歩。おそるおそる宇宙船に足を踏み入れた2人は、その船の中ではるか彼方のベルギャー星団から来たという宇宙人・ユウディアスと遭遇!! 故郷の星団を追われた仲間を、新たな未来へ導くといわれる“ラッシュデュエル”を求めて地球までやってきたユウディアスだったが、それがどんなものかは知らない様子。そんな初心者のユウディアスにひと肌脱いでやろうとラッシュデュエルを挑む遊飛。こうして小学生と宇宙人による初めての異星間交流は、ラッシュデュエルで行われることに! 今、遠い銀河の果てから来た1人の宇宙戦士が、ラッシュデュエルという新たな戦場を駆け抜ける! 行くぞ、ゴーラッシュ!!

アニメ「遊☆戯☆王」シリーズの最新作。

・スタッフ

監督:近藤信宏

副監督:橋本直人

シリーズ構成:竹内利光

デュエル構成:彦久保雅博

キャラクターデザイン:只野和子、松下浩美

音響監督:山本浩司

アニメーション制作:ブリッジ

コピーライト表記:©スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI

・キャスト

ユウディアス・ベルギャー:ランズベリー・アーサー

王道遊飛:熊谷俊輝

王道遊歩:福島香々

ズウィージョウ:江口拓也

Twitter:@yugioh_anime

ハッシュタグ:#ゴーラッシュ #yugioh #遊戯王

OP:フレデリック「蜃気楼」

ED:佐伯ユウスケ「One Way」

【公式】テレビアニメ『遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!』PV

◆ダンス・ダンス・ダンスール

・放送情報

MBS・TBS系列:(「スーパーアニメイズム」枠)

・作品情報

ダンスール・ノーブル――それは王子を踊る資格のあるバレエダンサー。 中学二年の村尾潤平は、幼い頃バレエに魅了されるも、父の死をきっかけに「男らしくならねば」とその道を諦めていた。 だがある日、彼の前に転校生の美少女、五代都が現れる。 都にバレエへのあこがれを見抜かれ、誘われた潤平は、都の従兄弟である森流鶯と共に、本格的なバレエダンサーへの道を歩みだし、世界最高峰のダンスール・ノーブルを目指す! すべてを犠牲にしたものだけが、立つことを許される、美しくも厳しいクラシックバレエの世界。 完全な初心者である潤平の運命は!?

原作はジョージ朝倉による、男子バレエを題材とした漫画。週刊ビッグコミックスピリッツ連載で、既刊22巻。

・スタッフ

原作:ジョージ朝倉

監督:境宗久

シリーズ構成:成田良美

キャラクターデザイン:長谷川ひとみ

総作画監督:長谷川ひとみ、小美野雅彦、黒岩裕美

副監督:清水久敏

バレエ演出:大谷肇

バレエ作画監督:桑原剛、小笠原篤

美術監督:藤野真里

撮影監督:八木まどか

CGディレクター:鷲田知子

色彩設計:田辺香奈

編集:長坂智樹

音響制作:dugout

音楽:未知瑠

振付:宝満直也

制作:MAPPA

コピーライト表記:©ジョージ朝倉・小学館/ダンス・ダンス・ダンスール製作委員会

・キャスト

村尾潤平:山下大輝

Twitter:@danseur_anime

ハッシュタグ:#ダンスール

OP:YUKI

ED:ヒトリエ

【2022年4月放送】TVアニメ『ダンス・ダンス・ダンスール』 ティザーPV

◆境界戦機 第二部

・放送情報

テレビ東京

MBS

BS11

・作品情報

西暦2061年、日本は支配された。 4つの世界主要経済圏によって分割統治されるに至り、日本人は隷属国の人間として虐げられる日々を送っていた。 日本は各経済圏が投入した人型特殊機動兵器AMAIMが闊歩する世界の最前線となった。 機械好きの少年、椎葉アモウは、ある日、自律思考型AI「ガイ」と出会う。 これをきっかけに、アモウは日本を取り戻すための戦いに身を投じることになる。 自ら組み上げたAMAIM「ケンブ」に乗って。

2021年秋に放送されたオリジナルロボットアニメ「境界戦機」の続き。

・スタッフ

企画・原作:SUNRISE BEYOND

監督:羽原信義

シリーズ構成:木村暢

キャラクターデザイン:大貫健一

メカニックデザイン:小柳祐也(KEN OKUYAMA DESIGN)、海老川兼武、寺岡賢司、形部一平

メカニックデザインスーパーバイザー:奥山清行(KEN OKUYAMA DESIGN)

チーフメカアニメーター:久壽米木信弥、有澤寛

美術:スタジオなや

音楽:ラスマス・フェイバー

企画協力:BANDAI SPIRITS

コピーライト表記:©2021 SUNRISE BEYOND INC.

・キャスト

椎葉アモウ:佐藤元

I-LeS ガイ:藤原夏海

鉄塚ガシン:上村祐翔

I-LeS ケイ:石川由依

紫々部シオン:市ノ瀬加那

I-LeS ナユタ:村田太志

Twitter:@kyoukai_senki

ハッシュタグ:#kk_senki #境界戦機

境界戦機 第二部放送前スペシャル映像

◆かぎなど シーズン2

・作品情報

これは、小さな奇跡の物語。 本来ならば決して出会うことのなかった、違う世界、違う時間に生きる数多の綺羅星たち。 はたしてどんな運命のイタズラか、そんな星々が集うことになった空の名は、『私立かぎなど学園』。 そこで待っていたのは、毎日がお祭りのような、愛と夢と希望がいっぱいの学園生活。 不思議な出会いと交流は、星々に新たな輝きをもたらします。 そして、その輝きの果てにあるものは……?

ゲームブランド・Keyの作品「Kanon」「Air」「CLANNAD -クラナド-」「リトルバスターズ!」「ReWrite」「planetarian〜ちいさなほしのゆめ〜」のキャラクターたちが世界を超えて集うクロスオーバー作品の第2期。前作終盤で加わった「Angel Beats!」メンバーがキービジュアルの中央に描かれている。

Twitter:@kaginado

ハッシュタグ:#かぎなど #Kaginado

◆カッコウの許嫁

・放送情報

テレビ朝日系:(「NUMAnimation」枠)

・作品情報

赤ちゃんの頃に取り違えられ、ついに本当の両親と面会することになった高校生・海野凪。 その日、名門お嬢様学校の女子高生・天野エリカに偶然出会い、許嫁との結婚を阻止したい彼女の頼みで半ば強引に彼氏役を演じることになってしまう。 ……だが、この2人こそが取り違えられた子どもであり、許嫁だった! 2人の子どもが愛しい親たちによって凪とエリカは両家公認の許嫁関係となり、同居生活を送ることに。 クラスメイトの瀬川ひろに恋する凪と父親に反発するエリカが取り決めたのは、「お互い一切関与しないこと」。 ちぐはぐで、どたばたな人生交錯ラブコメディがスタート!

原作は吉河美希による漫画。週刊少年マガジン連載で、既刊10巻。

同作者作品では「ヤンキー君とメガネちゃん」がドラマ化、「山田くんと7人の魔女」がドラマ化&アニメ化されている。

・スタッフ

原作:吉河美希

総監督:赤城博昭

監督:白幡良志之

シリーズ構成:中西やすひろ

キャラクターデザイン:睫邂

アニメーション制作:シンエイ動画、SynergySP

コピーライト表記:©吉河美希・講談社/カッコウの許嫁製作委員会

・キャスト

海野凪:石川界人

天野エリカ:鬼頭明里

瀬川ひろ:東山奈央

海野幸:小原好美

海野洋平:木村良平

海野奈美恵:日笠陽子

天野宗一郎:森川智之

天野律子:有賀由樹子

Twitter:@wmagacuckoo

ハッシュタグ:#カッコウの許嫁

TVアニメ「カッコウの許嫁」メインPV第1弾

◆ビルディバイド -#000000(コードブラック)- 2期

・作品情報

「王」によって統治され、すべての優劣が「ビルディバイド」の強さによって決まる都市―「新京都」― この新京都には噂がある。 曰く「ビルディバイドで王に勝利すると、何でも望みが叶う」 そして王に挑戦するためには、「リビルド」と呼ばれるバトルに参加し、―「鍵」―を完成させなければならない。 ―誰にだって叶えたい願いがある― とある目的のため、王を倒すと誓う少年・蔵部照人は、謎の少女・晩華桜良に導かれ、リビルドバトルに身を投じていく。 全てが「ビルディバイド」によって決まる都市「新京都」を舞台に、今照人たちの戦いが幕を開ける!!

2021年秋に放送された、トレーディングカードゲームをモチーフに展開されるオリジナルアニメの第2期。原案を「賭ケグルイ」の河本ほむらと武野光が担当している。

・スタッフ

原案:河本ほむら、武野光

監督:駒田由貴

シリーズ構成:冨田頼子

キャラクターデザイン:友岡新平

音楽:井内啓二、東大路憲太

音響監督:岩浪美和

制作スタジオ:ライデンフィルム

コピーライト表記:©build-divide project

・キャスト

蔵部照人:上村祐翔

晩華桜良:渡部紗弓

棟梨ひより:古賀葵

キッカ:芹澤優

円城直光:田丸篤志

Twitter:@build_divide

ハッシュタグ:#ビルディバイド

TVアニメ「ビルディバイド -#000000-」第2弾PV/2021年10月9日より放送開始

◆盾の勇者の成り上がり 2nd Season

・作品情報

ごく普通の大学生・岩谷尚文は、四聖勇者の一人「盾の勇者」として異世界に召喚される。 冤罪によって数々の迫害に遭いながらも、大切な仲間であるラフタリア、フィーロ、メルティと力を合わせ、世界を脅かす災厄「波」から人々を守ってきた。 尚文はその活躍とメルロマルク女王の助力によって名誉を回復し、自らの領地を獲得。 再び訪れる波に対抗するための準備を進めるのだった。 しかし、メルロマルクの東方にある霊亀国で未曾有の災害をもたらす魔物「霊亀」の復活が確認される。 女王から霊亀討伐の依頼を受けた尚文は、新たな仲間リーシアを加え霊亀国へ向かう。 連合軍が集結する中、突如として尚文の前に現れたのは、霊亀国国王の側室にして摂政のオスト=ホウライだった。 彼女から霊亀を不正に復活させた者の存在を知らされる尚文。 果たして霊亀を討伐し、黒幕へ辿り着くことはできるのか―。 大切なものを守るために、盾の勇者が再び立ち上がる。

2019年冬放送のアニメの続編で、すでに第3期制作も発表されている。原作はアネコユサギによるライトノベルで、「小説家になろう」発の作品。MFブックスから書籍版が刊行されていて、本編既刊22巻。

藍屋球によるコミカライズがコミックフラッパーに連載されていて、既刊20巻。

・スタッフ

原作:アネコユサギ

原作イラスト:弥南せいら

監督:神保昌登

シリーズ構成:小柳啓伍

キャラクターデザイン:諏訪真弘

総作画監督:諏訪真弘、世良コータ

デザインリーダー:高倉武史

プロップデザイン:ヒラタリョウ、みき尾

衣装デザイン:藤木かほる

美術監督:佐藤勝(Y.A.P.(有)石垣プロダクション)

美術デザイン:小倉 奈緒美

3DCGディレクター:郷博(GOES)

3DCG:ENGI&GOES

2Dアーティスト:hydekick

モーショングラフックス:上村秀勝

色彩設定:松山 愛子

撮影監督:梶原 幸代(T2スタジオ)

編集:須藤瞳

音響制作:グロービジョン

音響監督:郷 文裕貴(グルーヴ)

音楽:Kevin Penkin

音楽プロデューサー:植村俊一、飯島弘光(IRMA LA DOUCE)

アニメーション制作:キネマシトラス/DRMOVIE

製作:盾の勇者の製作委員会S2

コピーライト表記:©2021 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会S2

・キャスト

岩谷尚文:石川界人

ラフタリア:瀬戸麻沙美

フィーロ:日高里菜

天木錬:松岡禎丞

北村元康:高橋信

川澄樹:山谷祥生

リーシア:原奈津子

メルティ:内田真礼

ミレリア:井上喜久子

オスト=ホウライ:花澤香菜

Twitter:@shieldheroanime

ハッシュタグ:#盾の勇者の成り上がり

OP:MADKID「Bring Back」

ED:藤川千愛「ゆずれない」

TVアニメ『盾の勇者の成り上がり Season2』 2nd PV|2022 April ON AIR

◆かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-

・作品情報

秀才たちが集うエリート校・秀知院学園 その生徒会で出会った副会長・四宮かぐやと生徒会長・白銀御行 誰もがお似合いだと認める2人の天才は、すぐに結ばれるのかと思いきや高すぎるプライドが邪魔して告白できずにいた!! “如何にして相手を告白させるか”という恋愛頭脳戦に知略を尽くしてきた歴戦の2人は各々、心の内にとある決心を固める…… 秀知院高等部の文化祭“奉心祭”の最終日までに、2人の恋愛模様は大きく動き出す事に!?

2019年冬・2020年春に続くアニメ第3期。原作は赤坂アカによる漫画。ミラクルジャンプ連載、のち週刊ヤングジャンプ連載で、既刊24巻。

・スタッフ

原作:赤坂アカ

監督:畠山守

シリーズ構成:中西やすひろ

キャラクターデザイン:八尋裕子

総作画監督:矢向宏志、針場裕子、田中紀衣

プロップデザイン:木藤貴之

美術監督:若林里紗

美術設定:松本浩樹、平義樹弥

色彩設計:ホカリカナコ

CG監督:栗林裕紀

撮影監督:岡正春

編集:松原理恵

音楽:羽岡佳

音響監督:明田川仁

制作:A-1 Pictures

製作:かぐや様は告らせたい製作委員会

コピーライト表記:©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会

・キャスト

四宮かぐや:古賀葵

白銀御行:古川慎

藤原千花:小原好美

石上優:鈴木崚汰

伊井野ミコ:富田美憂

早坂愛:花守ゆみり

柏木渚:麻倉もも

大仏こばち:日高里菜

柏木の彼氏:八代拓

ナレーション:青山穣

Twitter:@anime_kaguya

ハッシュタグ:#かぐや様

第3期『かぐや様は告らせたい-ウルトラロマンティック-』 / ティザーPV 「石上優は語りたい」

◆オーバーロード

・作品情報

2015年夏・2018年冬・2018年夏に続いてのアニメ第4期。本作のあと、聖王国編を描く完全新作劇場版の制作が決まっている。

原作は丸山くがねによるライトノベル。小説投稿サイト「Arcadia」および「小説家になろう」掲載を経て書籍版が刊行されている。既刊14巻。

深山フギンによるコミカライズは月刊コンプエース連載で既刊16巻。

・スタッフ

原作:丸山くがね

キャラクター原案:so-bin

監督:伊藤尚往

シリーズ構成・脚本:菅原雪絵

キャラクターデザイン:田聡

アニメーション制作:マッドハウス

コピーライト表記:©丸山くがね・KADOKAWA刊/オーバーロード4製作委員会

・キャスト

アインズ:日野聡

アルベド:原由実

シャルティア:上坂すみれ

アウラ:加藤英美里

マーレ:内山夕実

デミウルゴス:加藤将之

コキュートス:三宅健太

Twitter:@over_lord_anime

ハッシュタグ:#overlord_anime

TVアニメ「オーバーロード検彗1弾PV

◆じゃんたま PONG☆

・作品情報

原作はオンライン麻雀ゲーム「雀魂 -じゃんたま-」。

・スタッフ

監督:森井ケンシロウ

制作:SCOOTER FILMS

Twitter:@mahjongsoul_jp

ハッシュタグ:#雀魂 #じゃんたま #じゃんたまPONG

◆くノ一ツバキの胸の内

・作品情報

人里離れた山の奥深くで、とあるくノ一集団が暮らしていました。 その集団の名は、あかね組。個性豊かなくノ一たちが複数の班に分かれ、互いに切磋琢磨しながら己の術を磨いていたのです。 そんなあかね組には、“男性との接触禁止”という、絶対に破ってはならない鉄の掟がありました。 あかね組・戌(いぬ)班の班長である見習いくノ一のツバキは、組の長(おさ)も認める忍術の使い手で、周囲からも信頼を寄せられる筆頭格でした。 しかし、ツバキにはどうしても気になることが。 それは、これまで見たことも、触れたこともない“男”のこと。 一度、お会いしてみたい―― 考えれば考えるほど、止まらない胸のうずき。 あぁ、このキモチ、どうしたら良いのですか!?

原作は山本崇一朗による漫画。ゲッサン連載中で、既刊6巻。

同作者の作品は「からかい上手の高木さん」がアニメ化されているほか、「それでも歩は寄せてくる」も2022年夏アニメ化予定となっている。

・スタッフ

原作:山本崇一朗

監督:角地拓大

シリーズ構成:守護このみ

キャラクターデザイン:奥田陽介

音楽:白戸佑輔

制作:CloverWorks

コピーライト表記:©2022 山本崇一朗・小学館/製作委員会の胸の内

・キャスト

ツバキ:夏吉ゆうこ

サザンカ:根本京里

アサガオ:鈴代紗弓

Twitter:@tsubaki_anime

ハッシュタグ:#くノ一ツバキ

OP:the peggies「ハイライト・ハイライト」

ED:「あかね組活動日誌」

TVアニメ「くノ一ツバキの胸の内」第一弾PV | 2022年4月より放送決定!

◆おにぱん!

・作品情報

「鬼は悪者」 そんなイメージはもう古い。今では人間ともすっかり仲良し。 -…昔々のヤンチャのせいで、誤解されたりいじられたりすることもあるけれど。 これは、人間と鬼が共に生きる世界で、3人のおにっ子が鬼のイメージアップのために奮闘する物語。 鬼ヶ島から東京の中学校に転入、そして…時に人助け、時に町おこし、時に学校行事へ飛び込み、時には…アイドル活動!? キーアイテムは、鬼族に伝わるぱんつ―…その名も「おにぱん!」 どんな能力が秘められているのか、それともいないのか!? さらには桃太郎や一寸法師の子孫も登場して…!? 大忙しのおにっ子たち、たまに失敗して落ち込むこともあるけれど、今日もめげずにひたむきに頑張ります!

「進撃の巨人」「GREAT PRETENDER」「王様ランキング」などのアニメーション制作で知られるWIT STUDIOが手がけるオリジナルアニメ。

・スタッフ

原作:おにぱん!プロジェクト

原案・原作監修:長沼範裕

おにっ子デザイン原案:トマリ

監督:太田雅彦

助監督:橋口淳一郎

シリーズ構成:あおしまたかし

キャラクターデザイン・総作画監督:柳隆太

美術監督:鈴木俊輔

3DCG監督:廣住茂徳

色彩設計:小松亜理沙

撮影監督:頓所信二

編集:小野寺絵美

音響監督:えびなやすのり

効果:山谷尚人

録音:鶴巻慶典

音楽:三澤康広

アニメーション制作:WIT STUDIO

企画協力:AAO Project

コピーライト表記:©2022 おにぱん!プロジェクト

・キャスト

つつじ:野崎結愛

ひまわり:根岸実花

つゆくさ:野中ここな

桃園桃:前田佳織里

一寸法子:富田美憂

クマ:井上喜久子

Twitter:@tv_anime_onipan

ハッシュタグ:#おにぱん

TVアニメ『おにぱん!』公式ティザーPV|制作&2022年4月放送決定!

◆名探偵コナン ゼロの日常(ティータイム)

・放送情報

読売テレビ

TOKYO MX

BS日テレ

Netflix

・作品情報

ある時は名探偵毛利小五郎の弟子、安室透。 ある時は日本を守る公安警察、降谷零。 またある時は、黒ずくめの一員、バーボン。 三つの顔(トリプルフェイス)を持つ男のプライベートは誰も知らない……はずだった。 光と影をまとう安室透のなんでもない日常(ティータイム)が今、明かされる。

原作は新井隆広による漫画。「名探偵コナン」公式スピンオフ作品として週刊少年サンデーに連載されており、既刊5巻。

・スタッフ

原作:新井隆広

原案協力:青山剛昌

監督:小坂知

シリーズ構成・脚本:中村能子

キャラクターデザイン:吉見京子

総作画監督:吉見京子、斉藤千恵

美術監督:加藤浩、保木いずみ(ととにゃん)

色彩設計:歌川律子

撮影監督:押見綾

編集:藤田育代

音響監督:浦上靖之、浦上慶子

音響効果:山田香織

音楽:TOMISIRO

音響制作:AUDIO PLANNING U

アニメーション制作:トムス・エンタテインメント

コピーライト表記:© 新井隆広・青山剛昌/小学館・「名探偵コナン ゼロの日常」製作委員会

・キャスト

安室透:古谷徹

Twitter:@zerotea_file

ハッシュタグ:#コナンゼロティ

OP:RAKURA「Shooting Star」

ED:Rainy。「Find the truth」

アニメ化決定!「名探偵コナン 犯人の犯沢さん」「名探偵コナン ゼロの日常」特報PV

◆攻殻機動隊SAC_2045 シーズン2

・放送情報

Netflix:5月〜

・作品情報

2045年。全ての国家を震撼させる経済災害「全世界同時デフォルト」の発生と、AIの爆発的な進化により、世界は計画的且つ持続可能な戦争“サスティナブル・ウォー”へと突入した。だが人々が、AIによる人類滅亡への危機を日常レベルで実感できるまでには衰退の進んでいない近未来――。 内戦・紛争を渡り歩き、廃墟が横たわるアメリカ大陸西海岸において、傭兵部隊として腕を奮っている全身義体のサイボーグ・草薙素子とバトーたち元・公安9課のメンバー。電脳犯罪やテロに対する攻性の組織に所属し、卓越した電脳・戦闘スキルを誇っていた彼女らにとって、この時代はまさにこの世の春である。そんな草薙率いる部隊の前に、“ポスト・ヒューマン”と呼ばれる驚異的な知能と身体能力を持つ存在が突如として現れる。彼らは如何にして生まれ、その目的とは。大国間の謀略渦巻くなか、いま再び“攻殻機動隊”が組織される――。

2020年4月からNetflixで全世界独占配信されている「攻殻機動隊2045」シリーズの第2期。

・スタッフ

原作:士郎正宗

監督:神山健治×荒牧伸志

キャラクターデザイン:Ilya Kuvshinov

音楽:戸田信子×陣内一真

オープニングシーケンス:PERIMETRON

オープニングシーケンス監督:佐々木集×神戸雄平

音楽制作:フライングドッグ

主題歌協力:ソニー・ミュージックレーベルズ アリオラジャパン

制作:Production I.G×SOLA DIGITAL ARTS

製作:攻殻機動隊2045製作委員会

・キャスト

草薙素子:田中敦子

荒巻大輔:中博史

バトー:大塚明夫

トグサ:山寺宏一

イシカワ:仲野裕

サイトー:大川透

パズ:小野塚貴志

ボーマ:山口太郎

タチコマ:玉川砂記子

江崎プリン:潘めぐみ

スタンダード:津田健次郎

ジョン・スミス:曽世海司

久利須・大友・帝都:喜山茂雄

シマムラタカシ:林原めぐみ

OP:millennium parade「Secret Ceremony」

ED:millennium parade「No Time to Cast Anchor」

「攻殻機動隊 SAC_2045 シーズン2」ティザー予告編 - Netflix

◆マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 Final SEASON 浅き夢の暁

・作品情報

願い、その向こうに――

2020年に第1期、2021年に第2期が放送された「マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝」の第3期。当初は2021年末放送予定だったが、制作上の都合により放送が延期された。

・スタッフ

原作:Magica Quartet

メインキャラクター原案:蒼樹うめ

アニメーション制作:シャフト

コピーライト表記:©Magica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners

・キャスト

環いろは:麻倉もも

七海やちよ:雨宮天

由比鶴乃:夏川椎菜

深月フェリシア:佐倉綾音

二葉さな:小倉唯

十咎ももこ:小松未可子

秋野かえで:大橋彩香

水波レナ:石原夏織

黒江:花澤香菜

Twitter:@magireco

ハッシュタグ:#マギレコ

