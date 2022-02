このほど出かけようとして車に乗り込んだ女性が、誰もいないはずの車内から裸の男を発見したという衝撃的なニュースがアメリカより届いた。さらにこの男は3日間も車の中に潜んでいたことが判明し、ネット上では「なぜそんなに冷静にいられるの!?」など恐怖や驚きの声が続出した。『The Sun』などが伝えている。

TikTokで恐怖の瞬間を捉えた動画を公開したのは、アメリカ在住のベサニー・コーカーさん(Bethany Coker)だ。運転席から後部座席を映した動画には、シートの隙間から人が動いている様子が確認できる。

ベサニーさんが「なぜトランクの中にいるの? あなた裸なの?」と声をかけると男の声で「そうなんだ」と返事があり、続けて「通過儀礼なんだ」とわけの分からないことを告げた。この状況にベサニーさんは混乱しながらも「どうやって車の中に入ったの?」と尋ねると、「私はローマ法王の息子なんだ」と男は話が噛み合わない返事をしていた。

その後、ベサニーさんは警察に通報し、到着した警察官により男は逮捕された。その様子も動画に映っているが、3人の警察官が囲んでいる車のトランクから男の脚がはみ出していた。男はズボンをはいてもいいかと警察官に尋ねており、警察官が「そうしてもらえると助かるよ」と返答している。さらに警察官の1人は「これまでのキャリアの中でこんな事態は初めてだ」と驚きを隠せない様子で話す声も聞こえた。

見知らぬ裸の男が自分の車の中にいたことを考えるだけでも恐ろしいが、捜査によりこの男は3日間もトランクの中に潜んでいたことが判明した。実は今回の動画を投稿した3日前、その証拠に繋がる奇妙な出来事をベサニーさんは公開していた。

その動画には泥だらけになった運転座席のシートや背もたれが映っており、なぜこんなことになっているのか理解できないベサニーさんが怒りをぶちまけながら掃除をしていた。この時点で男はトランクの中に身を隠していたようで、動画を撮影しながら掃除をしている間にも裸の男が車内にいたことを考えるだけで寒気がする。

あまりにも衝撃的な出来事にフォロワーらは「情報が足りないよ。意味が分からない!」「いったいどうやって中に入り込んだのだろう」「なぜそんなに冷静でいられるの!?」など恐怖や驚きの声が続出した。

ベサニーさんはコメント欄にて「この男は今、精神科病棟に収容されています。行方不明者だったようですが、私が見つけたみたいです」と男の近況を明かしている。

なお今回の男がどんな意図を持ってトランクの中に隠れていたのかは不明だが、過去には寝室を覗き見するために隣人が屋根裏に隠れていたという驚きのケースも話題になっていた。

画像は『bethanycoker 2022年2月3日付TikTok「This guy has been in my trunk since SATURDAY fully naked.」、2022年1月31日付TikTok「my car was home all night while we were out wheeling til 2am」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)