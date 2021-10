¡ÚHulu11·î¿·Ãå¡Û¥Ö¥é¥¸¥ëÈ¯¤ÎÄ¶¼«Á³¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥¢¥ó¥½¥¦¥ë¡Ù¤¬ÆüËÜ½é¾åÎ¦¡ª

Hulu11月のランナップをご紹介! 注目は、ブラジルにあるウクライナ人コミュニティを舞台にした『アンソウル』。ほか、日本初上陸となるスティーヴ・カレル主演の大人気コメディドラマ『ジ・オフィス』シーズン5や、国内最速配信となる『パラディーゾ 〜恋する百貨店〜』など、話題作が続々登場する。

『4400 未知からの生還者』シーズン1〜4

11月3日(水)より全話一挙配信(字・吹)

2004年から4シーズンにわたって放送されたSFヒューマンドラマ。舞台は2004年のシアトル。過去半世紀の間、世界各地で失踪を遂げた4400人の人々が、光の球体と共に突然舞い戻った。彼らの姿は当時のまま、失踪中の記憶もない。その上彼らは皆、それぞれ違った特殊能力を宿していた。彼らは何のために連れ去られ、なぜ舞い戻ってきたのか? そして彼らに課された使命とは?

『ジ・オフィス』シーズン5

11月8日(月)より全28話一挙配信(字)※日本初上陸!

イギリスの同名番組の米版リメイクで、米NBCにて2005年から9シーズンにわたって放送された大人気コメディドラマ。オフィスで巻き起こる騒動をドキュメンタリー・タッチに描く。Huluでは現在、シーズン1〜4が配信中。

『アフェア 情事の行方』シーズン1〜5

11月13日(土)より全話一挙配信(字・吹)

ノア(ドミニク・ウェスト『THE WIRE/ザ・ワイヤー』)とヘレン(モーラ・ティアニー『FRINGE/フリンジ』)という男女4人の恋愛事情を描く、大人向けの不倫サスペンス。

『アンソウル』シーズン1

11月17日(水)より全10話独占配信(字・吹)※日本初上陸!

ブラジルにあるウクライナ人コミュニティを舞台にした"超自然的"スリラー。2018年から2年連続でサンパウロ文学賞を受賞したブラジルの作家アナ・パウラ・マイアが脚本を担当する。

2018年、禁止されていた異教の祭爛ぅ錺鵝Εパーラ祭"が復活しようとしていた。しかし、30年前の祭りの夜に起こった事件が、時を経て再びこの町と住民たちを不安に陥れていくことになり...。1つの町、2つの世代、3つの家族を結びつける30年前の秘密とは、いったい何なのか?

『パラディーゾ 〜恋する百貨店〜』シーズン1〜2

11月20日(土)より全話一挙配信(字)※国内最速!

ファッションの聖地イタリア・ミラノの高級百貨店を舞台に、恋に仕事に奮闘する女性たちを描くサクセス・ラブストーリー。本国イタリアでは、昨年10月からシーズン5が放送された人気シリーズ。

ヒロインのテレーザを演じるのは2012年ミスイタリアに輝いた、シチリア出身のジュジー・ブシェミ。本シリーズで一躍有名になったジュジーは、その後テレビドラマを中心に活躍。中世フィレンツェで栄華を極めたメディチ家の興亡を描くミニシリーズ『メディチ』への出演でも知られている。(海外ドラマNAVI)

