『SHERLOCK／シャーロック』＆『ゲーム・オブ・スローンズ』キャストが新作映画で再共演！

英人気犯罪推理ドラマ『SHERLOCK/シャーロック』と米HBOの大河ファンタジードラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』のキャストが、新作映画『Catherine, Called Birdy(原題)』で再共演を果たすことがわかった。英Digital Spyが報じている。

コメディドラマ『GIRLS/ガールズ』でクリエイター・主演を務めたレナ・ダナムが手掛ける映画『Catherine, Called Birdy』は、1994年に出版された米作家カレン・クシュマンによる同名児童小説の映画化。中世のイギリスを舞台に、バーディと呼ばれる10代の少女が計画されたお見合い結婚を避けようとし、な彼女が体験する試練が中心に描かれる。

今回出演が決定したのは、『ゲーム・オブ・スローンズ』で熊の島の領主の座を引き継ぐことになった少女リアナ・モーモントを演じたベラ・ラムジーだ。

ベラはバーディ役で主演し、アンドリューは彼女の父親で出演。母親役には、『ドクター・フー』でローズ・タイラーを演じたビリー・パイパーがキャスティングされている。

アンドリューとベラは米HBOのダーク・ファンタジードラマ更新されたシーズン3をもって終了することが発表されている。

アンドリューは、現在ミニシリーズ『The Pursuit of Love(原題)』を撮影中で、ドラマ版『太陽がいっぱい』に主演することも決定している。

『Catherine, Called Birdy』は、4月より英シュロップシャーとウェールズ、グロスターで撮影開始予定。(海外ドラマNAVI)

