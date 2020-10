ファミリーレストラン「デニーズ」は2020年10月20日から、初となる「デニーズ すみっコぐらしコラボキャンペーン」を開催します。

限定オリジナルグッズの販売も

10月20日から新たに生まれ変わる「デニーズアプリ」に登録し、デニーズで1500円以上の食事をした人に、「オリジナルA4ファイル」をプレゼントします。レジにて店員にアプリ内の該当クーポン画面を提示してください。

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

デザインは全5種あります。

プレゼントキャンペーンの期間は11月30日までですが、店舗によりなくなり次第配布終了となるので、早めの来店がおすすめです。また、期間中であれば、複数回参加できますよ。

12月1日からは、キャンペーン第2弾として、限定オリジナルグッズを販売します。

期間中、店舗で対象メニューを注文した人は、オリジナルグッズを特別価格で購入することができます。グッズは2種あります。

・オリジナルポーチ&オリジナルハンドタオル(580円)

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

販売期間は12月1日〜21年1月10日です。

・オリジナルミニトート&オリジナルマルチボックス(680円)

(C)2020 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

販売期間は12月21日〜21年1月10日です。

対象メニューは12月1日から、キャンペーンサイトまたは店頭メニューで確認できます。

なお、期間中であっても店舗によりなくなり次第販売終了となります。

すみっコぐらし好きなら見逃せないキャンペーンではないでしょうか。いずれも数量限定のため、なくならないうちにゲットしてくださいね。

詳細はキャンペーンサイトへ。

※もらえるオリジナルA4ファイルは1会計につき最大2枚までです。

※期間は予告なく変更になる場合があります。