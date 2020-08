『ドクター・フー』9代目ドクターがユニバースにカムバック！

英人気SF長寿ドラマ『ドクター・フー』で9代目ドクターを演じたクリストファー・エクルストンが、シリーズのユニバースに復帰することが明らかとなった。米Entertainment Weeklyが報じている。

クリストファーは新オーディオ番組『Doctor Who:The Ninth Doctor Adventures(原題)』に出演し、ドクター役の声でカムバックを果たすという。

Do you know your Rose from your Raxacoricofallapatorius?



Celebrate 15 years of the Ninth Doctor by taking our Ninth Doctor quiz! pic.twitter.com/qr8VRHX3YH