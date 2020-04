必見！マット・ズークリーが教える『ギルモア・ガールズ』『グッド・ワイフ』『レジデント』のお気に入りエピソード

人気ドラマ『ギルモア・ガールズ』『グッド・ワイフ』に出演し、現在は医療ドラマ『レジデント 型破りな天才研修医』でコンラッド・ホーキンス医師を演じているマット・ズークリーが、3シリーズの必見エピソードについて明かしてくれた。



米Entertainment Weeklyのインタビューでまずマットは、主人公ローレライ・ギルモアの娘ローリーのボーイフレンド、ローガン・ハンツバーガー役で出演した『ギルモア・ガールズ』を挙げ、シーズン5第7話「決死のジャンプ」を勧めた。その理由について、「この回は、ローガンとローリーの関係を本当の意味で定義するエピソードなんだ。だから、僕にとっては個人的なお気に入りなんだよ」とコメント。

続けて、米FOXで放送中の『レジデント』については、「『レジデント』をイッキ見したいなら、シーズン2第20話「偏見がもたらすもの」から観始めてほしいな。その回は、出産中に妻を失った父親を描いたインパクトあるエピソードなんだ。それに人種的偏見についても取り上げていて、シリーズの決定打的なエピソードになっている」と説明していた。

そして最後に、7シーズンにわたりケイリー・アゴス弁護士役でレギュラー出演したリーガルドラマ『グッド・ワイフ』に関しては、ケイリーというキャラクターを理解するうえで、シーズン1から視聴することを勧めている。「パイロット版が大好きなんだ。すべての主要キャラクターが文句なしの方法で紹介されているから、イッキ見するなら最初から始めれば、『グッド・ワイフ』を楽しめるよ」と明かしていた。



なお、マットが主演するFOXチャンネルにて5月27日(水)よりシーズン3第1話先行放送スタート。現時点ではシーズン4への更新は発表されていない。

Photo:『ギルモア・ガールズ』©Warner Bros. Entertainment, Inc./『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン3 (c) 2019-2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved./『グッド・ワイフ』(C)2014 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.