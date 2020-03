1日来訪者数が1億2000万人以上という世界最大の ポルノ 動画配信サイトであるPornhubが、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大を受けて、世界中のPornhubユーザーに自宅待機させるべく、一部地域で行っていた「有償プレミアムサービスの無料開放」を、期間限定で全ユーザーに対して行うと発表しました。Help Flatten the Curvehttps://jp.pornhub.com/stayhomePornhub COVID-19 Announcementのブログ - Free Porn Videos & Sex Movies - Porno, XXX, Porn Tube and Pussy Pornhttps://jp.pornhub.com/blog/9821Pornhubでは、月額9.99ドル(約1100円)、年額で95.88ドル(約10700円)を支払うことで、動画のダウンロードや広告表示のオフ、プレイリスト機能などの特典が得られるプレミアムサービスに登録できます。このプレミアムサービスは、COVID-19の感染拡大規模が特に大きいイタリア・フランス・スペインのユーザーを対象に、2020年3月中旬から無償提供されていました。人気ポルノサイトPornhubが新型コロナウイルス流行による全土封鎖中のイタリアで「プレミアムサービス」を無料提供 - GIGAZINEしかし、2020年3月12日に世界保健機関(WHO)がCOVID-19の感染拡大をパンデミックと認定し、イタリアやフランスに限らず世界中の人が自宅待機を余儀なくされている状態となっています。これを受けて、「2020年4月23日(木)まで世界各地でプレミアムサービスを無料提供する」とPornhubは宣言。Pornhubの無料プレミアムサービスを利用するためにはPornhubでのアカウント作成が必要。また、専用サイトで「私は自己隔離に同意し、無料でプレミアム動画を楽しむことに同意します」あるいは「私は自己隔離ができませんが、定期的に手を洗い、社会的な距離を保つことを約束します」のどちらかにチェックを入れて同意する必要があります。なお、このプレミアムサービスの無償提供に合わせて、Pornhubはサイト名を「Stayhomehub」に変更しています。また、Pornhubでは多くのポルノモデルやクリエイターがムービーを作成し、公開・販売を行っています。そんなモデルやクリエイターをサポートするため、Pornhubは「私たちはCOVID-19によって多くの人が金銭的な影響を受けている事実に対応し、2020年4月の配信動画売上から処理手数料を除いた全てをモデルに支払います」と発表しました。さらに、Pornhubはモデルやクリエイター向けに、SNSで「Stay Home&Enjoy My Content(自宅待機して、私のコンテンツを楽しんでね)」というメッセージを共有するための画像素材を多種用意しています。Pornhubは「家にいて、安全を確保し、ソーシャルメディアでつながり、助けの手を差し伸べてください」とコメントしています。