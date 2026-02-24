今日24日は西から天気は下り坂、西日本では午後5時の時点でところどころで雨が降っています。このあと雨の範囲は東へと広がり、明日25日は広く雨となりそうです。さらにその後も数日おきに天気が崩れる見込みです。

明日25日は雨で昼間は空気ヒンヤリ

明日25日は沖縄・九州から東北にかけて雨が降る見込みです。通勤通学の時間は傘の出番というところが多くなりそうです。特に太平洋側では雨が強まり、局地的に雷を伴って激しく降る恐れもあります。雨の降り方や落雷にご注意ください。





朝までに雨が止む福岡市では、今日より気温が上昇。予想最高気温は16℃と寒さが和らぎそうです。一方そのほかの地域では、雨の降る時間が長く、今日より低いところがほとんどでしょう。特に東京都心の最高気温は12℃、仙台市は6℃と、いずれも今日より6℃も低くなりそうです。雨に加え、冷たい北寄りの風も吹くため、体感温度はいっそう低いでしょう。寒さに備えてお過ごしください。

低気圧や前線がたびたび接近

季節の変わり目らしく、天気は短い周期で変化しそうです。この先は前線や低気圧がたびたび日本付近を通過する見込みです。



明日25日は前線が南岸付近に延び、前線上の低気圧が九州を通過する見込みです。このため広く雨となりそうです。

さらに27日(金)も本州に別の低気圧が近づくでしょう。その後低気圧は離れ、1日(日)ごろを中心に高気圧に覆われますが、2日(月)から3日(火)にかけては前線を伴った低気圧がやや発達しながら近づき、通過する見込みです。

短い周期で雨が降る 皆既月食はあいにくの天気に…?

26日(木)は東海や西日本を中心に天気が回復。最高気温は20℃以上と春本番の暖かさになるところもありそうです。ただし晴れは長続きしません。



27日(金)は全国的に曇りや雨となりそうで、28日(土)も雨の残るところがあるでしょう。



その後、3月1日(日)は全国的に晴れる見込みですが、2日(月)は西から天気が下り坂。3日(火)は九州から東北にかけての広い範囲で雨となりそうです。西日本では局地的に雨が強まるおそれもあります。3日(火)の夜は全国的に皆既月食が起こりますが、あいにくの空模様となりそうです。