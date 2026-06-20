55億円という巨額の詐欺を現実にした、積水ハウスの地面師たち。Netflixのドラマが大きな話題を呼んだが、犯人たちのリアルな素顔を追ったひとりの女性記者がいる。河合桃子氏だ。総勢17人が逮捕されたこの事件で、実行犯のひとり「連絡役」を中心に、時に対面で、時に獄中の主犯格への手紙を通して、約2年にわたり取材を重ねて書き上げた『地面師連絡役カトウ』は、小学館ノンフィクション大賞を受賞した意欲作だ。刊行を記念し