【雷電将軍 一心浄土Ver.】 2027年9月 発売予定 価格：45,650円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 APEX TOYSより、2027年9月に発売予定の1/7スケールフィギュア「雷電将軍 一心浄土Ver.」。こちらは、miHoYoのオープンワールドRPG「原神」に登場する、稲妻の統治者「雷電将軍」を立体化したものだ。 今回は、雷電将軍を象徴する「一心浄土」