「地域の食卓」として、一人ひとりの毎日に、喜びを灯し続ける─。大分県発祥のファミリーレストラン「ジョイフル」を展開している当社は今年5月で創業50周年を迎えました。創業以来、「地域で一番安価で、一番身近なレストラン」を目標に「お値打ち商品の提供」「お客様視点にたったサービスの実践」に取り組み続けてきたことがお客様に支持されたと自負しています。 50周年を機に、当社はこれまで大切にしてき