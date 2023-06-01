HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[ケイティ ボウルター] 0 - 2 [ドナ ベキッチ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第6日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス準決勝で、ケイティ ボウルターとドナ ベキッチが対戦した。 第1セットはドナ ベキッチが6-1で先取。第2セットもドナ ベキッチが6-3で制し、ドナ ベキ