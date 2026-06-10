第98回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされたカウテール・ベン監督作『ヒンド・ラジャブの声』（2026年9月4日公開提供：ニューセレクト配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）の日本版特報とティザービジュアル、場面写真9点が公開となった。『ヒンド・ラジャブの声』日本版ティザービジュアル『ヒンド・ラジャブの声』は、緊急通報を受けた人道支援組織・パレスチナ赤新月社のボランティアチームと助けを求め