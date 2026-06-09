俳優の本木雅弘（60）が8日放送のTBSの特別番組「幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜」（月曜後10・00）に出演。連絡先を知っている芸能人2人を明かした。飲み会の幹事として自身で参加メンバーを集める企画に参加した本木。「キツいですよね。心の友はいますよ。心の友とする方たちはたくさんいるけれど、ほとんど人付き合いしていないので、友達がいない！」と苦悶の表情を浮かべた。「飲みに行くとかほとんどないん