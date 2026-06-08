ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子日本代表の近藤心音（オリエンタルバイオ）が８日、「【ご報告】」として自身のインスタグラムを更新。「２０２６ミラノオリンピックを最後に、約１２年間の競技生活にピリオドを打ち、選手を引退することを決断いたしました」などとつづり、現役引退を発表した。「ここまでの道のりに関わってくださった皆様、支えてくださった皆様へ心より感謝申し上げます」と続けた。近藤