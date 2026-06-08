ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子日本代表の近藤心音（オリエンタルバイオ）が８日、「【ご報告】」として自身のインスタグラムを更新。「２０２６ミラノオリンピックを最後に、約１２年間の競技生活にピリオドを打ち、選手を引退することを決断いたしました」などとつづり、現役引退を発表した。

「ここまでの道のりに関わってくださった皆様、支えてくださった皆様へ心より感謝申し上げます」と続けた。

近藤は五輪本番直前の２月５日にスロープスタイルの公式練習で転倒し、左膝の前十字靱帯と内側側副靱帯を損傷。同７日の女子スロープスタイルはスタート直前まで出場へ向けて準備したが、棄権。もう１種目のビッグエアも欠場した。近藤は大会直前の右膝負傷で２種目を欠場した前回２２年北京五輪に続き、２大会連続で日本代表に選出されながら試合に出ることができなかった。

近藤は「本当に感謝の気持ちでいっぱいです」と競技生活を支えてくれた両親への思いをつづると同時に、「競技人生を振り返った時に、もうやり残したことは何も無いなと思える程、競技とも自分自身とも本気で向き合い、最後まで精一杯やり切ることができました。そして体と心を守る為にも、身を削る挑戦はここまでだなと感じました」と決断に至った心境を記した。

今後については「今後は、プロスキーヤーとしてライダー活動に転換し、１つの枠に限らず幅広いスキー活動を行っていきます。妹・叶音の選手活動サポートも含め、指導者として次世代の育成に携わっていくことも視野に入れております」と展望を記した。