千葉ロッテマリーンズは8日、8月4日の埼玉西武戦（ZOZOマリンスタジアム）にピアノロックバンド「SHE’S」が来場すると発表した。当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACKSUMMERWEEKsupportedbyクーリッシュ」が開催される。「SHE’S」は試合前のグラウンドで歌唱パフォーマンスを実施し、球場を盛り上げる。同バンドの楽曲「追い風」を登場曲として使用している横山陸人投手は「SHE’Sさんのご来場、