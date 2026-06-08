千葉ロッテマリーンズは8日、8月4日の埼玉西武戦（ZOZOマリンスタジアム）にピアノロックバンド「SHE’S」が来場すると発表した。当日は、2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported by クーリッシュ」が開催される。

「SHE’S」は試合前のグラウンドで歌唱パフォーマンスを実施し、球場を盛り上げる。同バンドの楽曲「追い風」を登場曲として使用している横山陸人投手は「SHE’Sさんのご来場、本当に嬉しいです！偶然流れてきた曲に一瞬で心を掴まれてから、今では登場曲に使わせていただいて大きな力をもらっています。SHE’Sの皆さん、そしてファンの皆さんと一緒に勝利を分かち合えるよう頑張ります！」と来場を心待ちにしている。

メンバーの井上竜馬（Vo./Key.）は「我々の楽曲『追い風』は、目の前に現れた困難や孤独と戦う人の歌です。千葉ロッテマリーンズの選手・コーチ・監督並びに応援しているファンの皆様にとって、挫けそうな時に何度でも立ち上がる為のエネルギーをこの歌で届けられたらいいなと思います。当日を楽しみにしています！」とコメントを寄せた。